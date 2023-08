Co je polykrize?

30. 8. 2023

čas čtení 22 minut

Je toto slovo, které potřebujeme k popisu bezprecedentní konvergence mezi ekologickými, politickými a ekonomickými spory?, ptá se Ville Lähde. Je toto slovo, které potřebujeme k popisu bezprecedentní konvergence mezi ekologickými, politickými a ekonomickými spory?,

Slova se někdy šíří rychlostí exploze. Je sázkou na jistotu, že před rokem 2022 jste nikdy neslyšeli termín "polykrize". Nyní je velmi dobrá šance, že jste na něj narazili; a pokud se zabýváte environmentálními, ekonomickými nebo bezpečnostními otázkami, s největší pravděpodobností ano – možná jste jím byli dokonce frustrovaní. Nejdřív jazyk polykrize prakticky nikdo nepoužíval – a najednou se zdá, že všichni.

Ale jak se často stává, zdá se, že lidé označují tímto slovem zcela odlišné věci. Co tedy znamená "polykrize"? Termín zazněl na Konferenci OSN o změně klimatu (COP27) v Šarm Aš-Šajchu v listopadu 2022 a v Davosu v lednu následujícího roku, jak poznamenal The New York Times. Ve Financial Times si jej Jonathan Derbyshire vybral pro svůj článek "Year in a Word" pro rok 2022, kde definoval "polykrizi" jako kolektivní termín pro vzájemně propojené a simultánní krize. Rok 2023 pak začal tím, že Světové ekonomické fórum přijalo toto módní slovo pro svou Zprávu o globálních rizicích, v níž zdůraznilo, jak "současné otřesy, hluboce propojená rizika narušující odolnost vedou k riziku polykrizí". Zpráva zkoumá vzájemné vztahy geopolitických, environmentálních a sociopolitických rizik. Světové ekonomické fórum použilo tento termín k propagaci zprávy s titulky jako "Jsme na pokraji "polykrize" – čeho bychom se měli obávat?" nebo "Vítejte ve věku polykrize".

Klíčovým zastáncem tohoto slova byl britský historik Adam Tooze, profesor na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, jehož snaha obracet na víru v přínosnost tohoto slova a definovat je je nepochybně důležitým důvodem této exploze užívání. V říjnu 2022 Tooze zahájil svůj měsíční sloupek ve Financial Times titulkem "Vítejte ve světě polykrize":

"Problém se stává krizí, když zpochybňuje naši schopnost vyrovnat se s ním, a tím ohrožuje naši identitu. V polykrizi jsou šoky nesourodé, ale vzájemně se ovlivňují, takže celek je ještě drtivější než součet částí. Někdy má člověk pocit, jako by ztrácel smysl pro realitu."

Jak Tooze opakovaně poznamenal, "polykrize" nespadla z čistého nebe. V diskusním dokumentu "Co je globální polykrize?" (2022) z Cascade Institute, Scott Janzwood a Thomas Homer-Dixon lokalizují jeho původ v knize Homeland Earth: A Manifesto for the New Millennium (1999) od Edgara Morina a Anne Brigitte Kern. Sledují historii jeho použití ve studiích tranzice k udržitelnosti a ve studiích Evropské unie. Klíčovým momentem, na který se často upozorňuje, je projev bývalého předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera z roku 2018, ale o definici se pokusil již v dřívějším projevu v roce 2016, kdy vysvětlil, jak se různé bezpečnostní hrozby nejen shodují, ale také se navzájem živí, což "vytváří pocit pochybností a nejistoty v myslích našich lidí".

Termín dospěl z relativní obskurnosti k masivní popularitě, ale je důležité poznamenat, že významy slova se liší. Existuje "polykrize" a "ta" polykrize. To znamená, že na jedné straně se lidé snaží najít jasnou pracovní definici polykrize, definovat její klíčové charakteristiky, aby vytvořili výzkumný koncept, s nímž by bylo možné zkoumat různorodou škálu zřetězení událostí. S ohledem na tento význam slova může existovat několik polykrizí: Například kombinace finanční krize a krize potravinového systému kolem let 2008-09 nebo sbližování pandemie COVIDu-19, krize hladomoru ve Třetím světě a ruské invaze na Ukrajinu v posledních letech.

Na druhé straně "polykrize" není chápána jako běžné podstatné jméno, ale jako vlastní podstatné jméno, označující tuto konkrétní etapu světových dějin. Existuje pouze jedna polykrize: Tato historická epocha, kdy lidstvo vytvořilo svět v bezprecedentní míře vzájemně propojený a vzájemně závislý, kombinující obrovské materiální bohatství s radikální nerovností a balancující na prahu ekologického kolapsu. Je to skutečně nová fáze historie, odlišná od všeho, co je k nalezení v historii našeho druhu.

Tato rozmanitost významů přiměla některé lidi k tomu, aby zpochybnili užitečnost tohoto slova. Někteří pochybují, zda je to vůbec správný koncept, nebo spíše fantazijní způsob, jak říci, že se děje spousta věcí. Ve svém článku pro Vox online na začátku tohoto roku americký politický novinář Daniel Drezner poznamenává, že některým to zní jako "matoucí a nadbytečný neologismus" a cituje bonmot historika Nialla Fergusona v Davosu, že se "jen děje historie". Zdá se, že základním předpokladem je, že aby bylo slovo dobré, musí být jeho význam jasný a zřetelný. To však opomíjí zásadní věc ohledně toho, jak slova fungují. Jsou vždy bezohledná, bývá nemožné je zkrotit. Abychom to objasnili, udělejme si nejprve krátkou odbočku do širších konceptuálních dějin.

Pro heuristické účely zde rozlišujme slova a pojmy. Slovo "příroda/přirozenost" je klasickým příkladem. Jak poznamenal Raymond Williams ve své eseji "Ideje přírody" (1980), v západních intelektuálních tradicích existují mimo terminologickou jednotu více či méně odlišné koncepty přírody/přirozenosti: přirozenost jako vnitřní podstata bytosti, příroda jako uspořádaný kosmos, příroda jako nelidský svět – a později pozemský svět včetně lidí.

Mezi těmito významy však existují společné konotace (např. totalita, originalita, jednota, esencialita). Tato společná vlákna usnadňují přechod z jedné konceptuální sféry do druhé, aby se podílela na bojích o definici. Tak například představy o morálce a sexualitě – o "vnitřní přirozenosti" člověka – byly legitimizovány odkazem na "vnější" nelidskou přirozenost nebo na proklamovaný normativní řád kosmu. V moderní době je "svoboda" vynikajícím příkladem slova s různorodou a spornou konceptuální krajinou. Takže někdy se kolem starých slov vedou zápasy o definici.

Jindy se nová slova stávají ohnisky boje. Ve zprávě OSN Our Common Future (Naše společná budoucnost, 1987) bylo slovo "udržitelnost" chápáno tak, že odkazuje na ekologické základy lidského rozvoje: Budoucí blahobyt lidí může být zajištěn pouze péčí o ekologické systémy, které jsou základem blahobytu. Významy se však rychle rozdělily a udržitelnost byla rekonceptualizována kolem tří dimenzí či "pilířů" – ekonomického, sociálního a environmentálního – někdy s přidáním čtvrtého: Řekněme kulturního.

Klíčovou otázkou je, zda by cílem měla být rovnováha těchto rozměrů, nebo zda má správný obraz připomínat svatební dort, jehož základem je ekologická udržitelnost. Další komplikací je, že původně se pojem pilířů udržitelnosti objevil proto, že hnutí občanské společnosti z rozvojových zemí chtěla zdůraznit nutnost zajistit blahobyt pro miliony lidí, kteří ho postrádají. V poslední době se však pojem rovnováhy mezi rozměry používá ke kritice politik v oblasti životního prostředí. Hospodářský růst je stejně důležitý jako například zabránění katastrofální změně klimatu nebo rozsáhlé degradaci ekosystémů.

Slova jsou bezohledná, jak jsem řekl. Jakkoli je jejich definování věnována velká pozornost, žádná konceptualizace není imunní vůči kooptaci pro radikálně odlišné použití. Pouze pochopením těchto posunů a napětí můžeme pochopit diskuse kolem nás a smysluplně se jich účastnit. Musíme pochopit, jak se významy posouvají a ke kterým slovům se připojují.

V případě "polykrize" se opět nacházíme v situaci konceptuálního boje. Došlo k pojmové divergenci mezi "nějakou" polykrizí a "tou" polykrizí a slovo je definováno pro různé druhy použití. Neexistuje žádná sdílená sociální sféra, v jejímž rámci by bylo možné se dohodnout na společném konceptuálním rámcování – to by bylo možné v omezené vědecké komunitě, ale ne když slovo exploduje do veřejné sféry. Dobrým nedávným příkladem toho je, jak slovo "antropocén", relativně obskurní stratigrafický termín, vtrhlo na scénu a získalo celou škálu divoce odlišných významů, protože ho používali výzkumní pracovníci v oblasti životního prostředí, umělci, humanisté, novináři atd. Stratigrafové pokračují ve své koncepčně omezené diskusi a jsou frustrováni neukázněnou diskusí jinde.

Ale u "polykrize" se zdá, že v této fázi chybí i lokálně sdílené konceptualizace, což nevyhnutelně vede k tomu, že se hodně mluví jeden přes druhého. Smysluplná diskuse – a smysluplné neshody – ohledně tohoto slova jsou bez takových sdílených významů těžké. Přistoupil jsem k tomu pomocí heuristické triády slovo-koncept-koncepce. Slovo může být společné všem, ale významy, které jsou mu dány, pojmy, tvoří více či méně odlišné oblasti. V rámci sdílené konceptuální sféry mohou stále probíhat zuřivé debaty o podstatě věci, koncepcích, jak ví každý badatel. Ale lidé stále v podstatě mluví o stejné věci. Pokud se používané pojmové oblasti liší, smysluplná diskuse a nesouhlas se stávají těžšími nebo dokonce nemožnými. Lidé používají různé nástroje pro různé účely, ale diskutují, jako by používali stejné.

Pokud polykrizi chápeme jako popis naší specifické doby s jejími existenčními problémy, můžeme se shodnout i neshodnout na detailech. Můžeme diskutovat o možnosti "oddělit" hospodářský růst od dopadu na životní prostředí, o napětí mezi "zeleným růstem" a transformační změnou společnosti. Můžeme diskutovat o potenciálu předvídat a plánovat budoucí změny. Celkově se diskutuje o této etapě dějin, o nás a o těch, kteří přijdou po nás, o situaci, kterou jsme zdědili.

Je úplně jinou hrou vidět polykrizi jako technický koncept, s jehož pomocí lze analyzovat a pochopit konkrétnější zřetězení událostí, z nichž některé mají významný environmentální rozměr, jiné žádný. To je to, o čem Ferguson bezpochyby mluvil ve svém pohrdání "spravedlivým dějem historie" – zda potřebujeme nový koncept pro pochopení složitých situací v historii. Je zřejmé, že mnoho částí světa zažilo souběžné, vzájemně se prolínající a vzájemně se posilující krize již dříve – v těchto debatách byla připomenuta 1. světová válka. Jak Drezner poznamenává ve svém článku na Voxu, současná kombinace války, pandemie a politických otřesů je stěží ojedinělá:

"1. světová válka zdevastovala Evropu. Válka také pomohla usnadnit šíření pandemie chřipky prostřednictvím přesunů vojsk a cenzury informací. Náklady na válku i pandemii silně oslabily poválečné uspořádání, což vedlo k prudkým nárůstům hyperinflace, neliberálních ideologií a demokracií, které se obrátily dovnitř. To vše se odehrálo na začátku bouřlivých 20. let; o deset let později se svět změnil v mnohem temnější místo."

Proč skončit u toho? Proč se nepodívat na rok 1848, "bod obratu, který se neobrátil", abychom parafrázovali historika A. J. P. Taylora, jedinečný bod vzplanutí historie, pokud vůbec kdy existoval? Industrializace a neutěšená situace řemeslnických tříd, plíseň bramborová, desetiletí metternichovské represe, vzestup nacionalismu a řady dalších myšlenek a legie dalších příčin vytvořily složitou celoevropskou síť napětí, která explodovala do let revolucí, revolt a represí.

Používáme-li polykrizi jako obecný výzkumný koncept, aplikovatelný od národních po regionální a globální měřítka a napříč divoce odlišnými časovými měřítky, je skutečně oprávněné se ptát, zda tu chápe něco nového, nebo zda to přidává něco podstatného do souboru nástrojů. Je to praktická otázka, nezodpověditelná bez zkušenosti.

Ale tvrdit, že "ta" polykrize, náš současný bod obratu v dějinách (a ten, který se tak či onak nevyhnutelně změní), je "jen děním historie", by postrádalo smysl. Hladiny CO2 v atmosféře jsou vyšší než kdy jindy v lidské historii, globální člověkem vytvořená hmota převyšuje veškerou živou biomasu, divoká zvířata tvoří jen asi 4 % savců a nové masové vymírání je již v chodu. Ve skutečnosti žijeme na jiné planetě než všechny předchozí lidské generace – a lidé po celém světě stále více obývají planety velmi odlišné od sebe navzájem. Některé z nich se mohou brzy stát neobyvatelnými. Definice v pracovním dokumentu Cascade Institute to formuluje takto: "kaskádové, nekontrolovatelné selhání přírodních a sociálních systémů Země, které nevratně a katastroficky degraduje vyhlídky lidstva". To je samozřejmě vlastní podstatné jméno. Není na tom žádné "jen", v žádném slova smyslu.

Každá diskuse, která nebere v úvahu tuto rozdílnost významů, bude zmatená. O koncepcích můžeme plodně diskutovat pouze tehdy, sdílíme-li pojmovou sféru. Jinak jsme zaslepeni povrchní podobností slov. (Často je to záměr: Přeskakovat z jedné konceptuální sféry do druhé je starý rétorický trik – jako činit tvrzení o lidské povaze založená na rozsáhlých pozorováních přírodního světa jako celku.) Jak jsem uvedl, životaschopnost polykrize jako výzkumného konceptu je empirickou otázkou. Ale co hodnota "té" polykrize jako popisu naší historické situace?

Jaké klíčové rysy má polykrize, naše specifická historická situace? Některé rysy jsou často zmiňovány a vztahují se k původu termínu u Morina a Kernové a ve studiích složitosti: Rostoucí složitost, vzájemná provázanost a nedostatek "nárazníku" mezi eko-sociálními systémy vedly k rostoucí zranitelnosti vůči kaskádám změn, dominovým efektům napříč ekologickými, sociálními, politickými a ekonomickými systémy. Několik krizí na úrovni systému (např. potravinové systémy, energetické systémy, mezinárodní politika, logistika) se tak může setkat a navzájem zesílit. V podstatě zde není nic zcela nového, protože náhlé změny režimů jsou nedílnou součástí toho, jak se chovají složité systémy. Globální kontext se však změnil a objevil se "globální výrobní ekosystém", který spojuje lokality světa mnohem těsněji než kdykoli předtím. Výsledky toho byly jasně vidět během pandemie COVIDu-19.

Dalším způsobem, jak k tomu přistoupit, je všimnout si, jak složitá situace ve světě zpochybňuje naše zděděné způsoby kauzálního myšlení. Tato myšlenka byla důrazně předložena Toozem a Christopher Hobson ji vyjádřil takto:

"To nás ukazuje na jiný způsob uvažování o polykrizi a nahlížení na ni jako na kumulaci nevyřešených krizí, kde byly neúprosné výsledky zfalšovány a jasná řešení popírána. Dočasná náprava navíc mohla provizorně zabránit zúčtování, ale zvýšila rozsah zbývajících problémů."

Tooze si všímá, jak polykrize zpochybňuje staré představy o "fundamentálních" politických bojích, o skrytém napětí pod množstvím povrchních problémů. Na oplátku byl kritizován za to, že se údajně vyhýbá základním příčinám současných problémů. Příspěvek ekonoma Baki Güney Işıkary na blogu Developing Economics tvrdí, že pojem polykrize s sebou nese pozoruhodnou neochotu uznat kapitalismus jako základní sílu stojící za překrývajícími se mimořádnými situacemi: "Jeho analýza a její důsledky jsou omezeny na úroveň zdání, a proto se stávají neschopnými uchopit síť rozporů, které je vyvolávají."

Pokud však zkoumáme rozmanitost environmentálních problémů, takové kauzální zjednodušení bylo vždy podezřelé. Problémů životního prostředí je bezpočet, radikálně se liší ve svém geografickém a časovém měřítku, velmi odlišné jsou ve své ekologické dynamice. Některé z nich, jako změna klimatu, jsou skutečně globální a lze je bez problémů vysledovat k historii industrializace a globálnímu šíření kapitalismu. Ale mnoho forem znečištění je způsobeno specifickými chemickými sloučeninami, z nichž některé jsou nové (např. poškozování ozonové vrstvy), jiné běžné, které způsobily vážné problémy v předkapitalistických společnostech (např. emise olova). Degradace biologické rozmanitosti je spojena s řadou jevů, z nichž některé souvisejí s nadměrnou spotřebou a bohatstvím, jiné s chudobou a nejistotou. Snaha nacpat tuto rozmanitost do jediné formy je násilím.

Skutečnost, že lidské společnosti se v celé historii setkaly s velmi odlišnými environmentálními problémy, je zásadní pro pochopení toho, jak žít (a jak nežít) s ne-lidskou přírodou. To nijak nesnižuje sílu argumentu, že svět po revoluci fosilních paliv a rozšíření globálního kapitalismu, "velkém zrychlení", dotlačil ekologické systémy po celém světě na pokraj propasti a vytvořil vysoce nerovné vzorce směny. Neexistuje však žádná základní příčina souhrnu ekologických problémů a ani nemůže existovat jednotné řešení.

Vždy jsme potřebovali různorodý soubor nástrojů, abychom tomu porozuměli, a éra polykrize ukazuje, že tuto myšlenku bereme ještě vážněji. Lze si docela snadno představit rozvoj, kde by došlo k úspěšné energetické transformaci, ale vzhledem k tomu, že by se silně opírala o využívání biomasy a zachycování uhlíku, zhoršila by úbytek biologické rozmanitosti. Neschopnost bojovat proti chudobě, hladu a nerovnosti v mnoha chudších částech světa by nakonec znemožnila udržitelné potravinové systémy nebo zachování ekosystémů, ale pohánět požadovanou změnu fosilními palivy by bylo škodlivé.

Prožívání pojmu polykrize nevyvrací kritiku našich současných dominantních sociopolitických systémů. Ale skutečnost, že žijeme mezi nesčetnými trajektoriemi změn, již uprostřed zkázy, vyžaduje pokoru ohledně snů o společenské transformaci. Neexistuje žádná zaslíbená země, po příchodu do níž můžeme odložit všechny své starosti. I v těch nejlepších možných světech se budeme muset naučit žít s některými našimi problémy, s naším historickým dědictvím.

Čelíme také radikálně odlišným časovým měřítkům, více než kdy jindy v historii lidských civilizací. Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně není jen otázkou zastavení globálního oteplování. To je samozřejmě nezbytné a okamžik, kdy se ohřívání zastaví, určuje, zda se společnosti a ekosystémy po celém světě dostanou do nebezpečných nebo katastrofálních zón. To je otázka v desetiletém měřítku. Ale pokud vysoké koncentrace CO 2 v atmosféře potrvají dlouhou dobu, čekají nás obrovské změny v tisíciletém měřítku. Proto bude k dosažení bezpečnějšího klimatického pásma nezbytné dlouhé období negativních emisí: Opatření v měřítku století.

Bezprostředněji polykrize vyžaduje, abychom brali vážně koexistenci rychlých (pandemie, válka) a pomalých krizí (změna klimatu, úbytek biologické rozmanitosti). Musíme se vyrovnat s těmito časnostmi naráz. Je těžké existovat a jednat v několika časových horizontech současně, abychom skutečně uznali mnohost našich problémů, ale to je klíčová výzva polykrize. Soustředit se na akutní krize a čekat, až se vrátí normální časy, abychom zvládli plíživé krize, je jednoduše recept na katastrofu. Laurie Leybourn z think-tanku IPPR v rozhovoru pro The Guardian v únoru: "Rozhodně můžeme směřovat k udržitelnějšímu a spravedlivějšímu světu. Ale naše schopnost projít šoky a zároveň se soustředit na usměrnění bouře je klíčová."

Určitý člen v případě "té" polykrize je klíčový, protože naše historické podmínky jsou skutečně jedinečné. Naše schopnost poučit se z historie je zanedbatelná, protože k takovému zřetězení sociálních, politických, ekonomických a ekologických faktorů nikdy nedošlo. Těžba a spotřeba přírodních zdrojů je stále na vzestupu, zatímco ekologické systémy, které to umožňují, erodují. Staré lineární modely vývoje jsou zpochybňovány na hluboké materiální úrovni. Změna současných trajektorií těžby a spotřeby však riskuje degradaci společenské soudržnosti nebo vznik nových konfliktů – například když staré elektrárny závislé na fosilních palivech ztratí své dominantní postavení nebo když snižování spotřeby prohloubí nerovnosti, a to jak uvnitř států, tak mezi nimi.

"Poly" v polykrizi je také klíčové. Nečelíme pouze řadě nesourodých problémů, ale radikální výzvě vůči samotné síti systémů, které udržují "metabolismus" existujících společností. Udržení změny klimatu mimo skutečně katastrofální sféru vyžaduje transformaci klíčových systémů: Energetiky, dopravy a přepravy, bydlení a vytápění, potravin, průmyslu. To vyžaduje sociální koordinaci v bezprecedentním měřítku – jinak si tyto změny navzájem překážejí soupeřením o stejné omezené zdroje. Tyto transformace však musejí být provedeny způsobem, který nepodkopává jiné životně důležité ekologické funkce. Ekologická transformace může uspět na klimatické frontě a fatálně selhat na jiných.

Nejde však jen o technickou záležitost: Předcházení fatálním konfliktům a spirále nerovnosti vyžaduje nové politické koalice. Z dlouhodobého hlediska bude navigace polykrizí přínosem pro všechny, ale krátkodobě se přínosy a náklady rozloží nerovnoměrně. Politice se nelze vyhnout. V éře polykrize musí být politika životního prostředí hluboce propojena s otázkami spravedlnosti, rovnosti, bezpečnosti a moci.

Zdroj v angličtině: ZDE

0