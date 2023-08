Měli bychom znovu nosit roušky?

30. 8. 2023

Bohužel test PCR byl u mě pozitivní 🙁, měním schůzky do podoby on-line, cítím se dobře, pracuji, doporučení dodržuji. — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) August 29, 2023 Počet případů covidu prudce stoupá. Od vlády potřebujeme víc než jen "kašlejte a dělejte jako by nic".

Téměř rok poté, co Joe Biden prohlásil pandemii za ukončenou, je koronavirus stále oficiálně "globálním zdravotním rizikem". Co s tím tedy dělají úřady?

Cítím se hrozně retro, když to říkám, ale v posledních týdnech jsem se začala obávat strašlivého viru, který se šíří kolem a jmenuje se covid-19. Možná si na něj vzpomínáte? Pokud jste si dopřáli ten luxus, že jste na pandemii zapomněli, mám podezření, že vás čeká probuzení, píše Arwa Mahdawi. Objevila se nová varianta, BA.2.86 neboli "Pirola", která vyvolává obavy. Došlo také k pozoruhodnému nárůstu případů covidu a hospitalizací. Je těžké přesně spočítat, kolik lidí má Covid, protože spousta sledování byla zastavena, ale moje osobní informace jsou extremní: Znám sedm lidí z USA, kteří byli v posledních týdnech pozitivně testováni na covid.

Neříkám to proto, abych naháněla strach - nikdo z mých přátel není vážně nemocný (i když byli na chvíli vyřazeni z provozu). Jen jsem zmatená z toho, co máme uprostřed této nové vlny dělat. Pořád nám říkají, že díky přirozené imunitě a vakcínám už covid není nic hrozného a nemusíme panikařit, že většina z nás se nakazí znovu a několikrát. Současně se však objevují nekonečné titulky o nebezpečí dlouhého covidu a reinfekcí. Je třeba poznamenat, že některá z těchto varování je třeba vnímat v souvislostech. V listopadu loňského roku byla například v časopise Nature Medicine publikována práce, která zjistila, že u znovu nakažených osob je více než dvakrát vyšší pravděpodobnost úmrtí a třikrát vyšší pravděpodobnost hospitalizace v důsledku covidu než u osob, které byly nakaženy pouze jednou. To sice zní děsivě, ale pacienti, které studie zkoumala, byli většinou muži v průměrném věku 63 let, z nichž mnozí měli již existující zdravotní potíže.





Jak závažné jsou tedy reinfekce? Zdá se, že to nikdo neví. Vědecké poznatky jsou nuancované a neúplné, a přesto se zdá, že mnoho hlavních diskusí kolem covidu se pohybuje mezi extrémy: hlasatelé apokalypsy, kteří varují, že vás postihne dlouhý covid, pokud jen opustíte dům, a minimalisté, kteří si myslí, že covid není o nic více znepokojující než silná rýma.





Očividně nejsem zmatená jen já. Vzhledem k absenci jasných, centralizovaných pokynů se na současnou vlnu objevily rozptýlené a poněkud ad hoc reakce. Někteří zaměstnavatelé v USA nyní vracejí povinnost nosit roušky: například hollywoodské studio Lionsgate zavedlo pro zhruba polovinu zaměstnanců ve své kalifornské pobočce zásadu používání obličejových roušek "lékařské kvality". Roušky začala vyžadovat také řada amerických zdravotnických zařízení. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí rovněž doporučilo, aby si rizikoví Američané opět vyhrabali roušky. Pro některé školy v Texasu a Kentucky, které musely kvůli nárůstu onemocnění, včetně covidu, zrušit vyučování, je s rouškami pozdě. Velké množství covidové nákazy je i v britských školách.





Panuje všeobecný pocit deja vu. Vakcíny jsou opět horkým tématem: v polovině září se v USA očekává zavedení aktualizované verze. Kolik lidí se skutečně nechá očkovat, však není jasné. Ve Spojeném království bude k dispozici pouze osobám starším 65 let, vybraným zranitelným skupinám a pracovníkům v první linii zdravotní a sociální péče. V USA bude k dispozici všem, ale na rozdíl od předchozích vakcín nebude automaticky zdarma a náklady se budou lišit podle stavu zdravotního pojištění. Mnoho lidí se pravděpodobně nenechá přeočkovat.





Vím, že se situace vyvíjí a všichni se s tímto virem teprve seznamujeme, ale trochu jasného vedení ze strany vlád na obou stranách Atlantiku by bylo fajn. "Pandemie skončila," prohlásil Joe Biden v televizním rozhovoru loni v září, tak jak to, že Světová zdravotnická organizace ji stále považuje za "globální zdravotní riziko"? To je její současný status, který byl v květnu snížen z "stavu ohrožení veřejného zdraví". Covid tu stále je a ještě dlouho bude. Přesto se zdá, že se nám jen říká, abychom dál kašlali a dělali jakoby nic.

