30. 8. 2023

upozorňuje Katie Bo Ellis. Ruská rozvědka provozuje systematický program praní prokremelské propagandy prostřednictvím soukromých vztahů mezi ruskými operativci a nevědomými americkými a západními cíli, podle nově odtajněných amerických zpravodajských služeb,

Americké zpravodajské agentury se domnívají, že ruská Federální bezpečnostní služba (FSB) se pokouší ovlivnit veřejnou politiku a veřejné mínění na Západě tím, že řídí ruské civilisty, aby budovali vztahy s vlivnými americkými a západními jednotlivci a pak šířili narativy, které podporují cíle Kremlu, čímž zatemňují roli FSB prostřednictvím vrstev zdánlivě nezávislých aktérů.

"Tyto vlivové operace jsou navrženy tak, aby byly záměrně malého rozsahu, celkovým cílem jsou americké a západní osoby prezentující tyto myšlenky, zdánlivě organické," řekl CNN americký úředník pověřený diskutovat o materiálu. "Operace kooptačního vlivu jsou postaveny především na osobních vztazích... budují si s nimi důvěru a pak ji mohou využít k skrytému prosazování agendy FSB."

Kampaně byly někdy účinné při podsazování ruských příběhů do západního tisku, podle zpravodajských služeb. Maxim Grigorjev, který stojí v čele ruské nevládní organizace, učinil několik projevů v OSN a představil falešnou studii, která tvrdila, že humanitární skupina Bílé přilby – která působí v Sýrii – provozuje černý trh s lidskými orgány a fingovala chemické útoky syrského prezidenta Bašára Asada, jehož je Rusko spojencem. Tato tvrzení si nakonec našla cestu do televizní reportáže o krajně pravicové OANN ve Spojených státech, podle materiálů z otevřených zdrojů poskytnutých tímto úředníkem.

V dlouhé odpovědi, která obsahovala fotografie a podrobnosti o jeho reportážích v Sýrii, reportér OANN uvedl, že si za svým zpravodajstvím stojí a uvedl, že je založen na svědectvích z první ruky z cest do Sýrie, které nebyly organizovány ruskými agenty.

"Nespoléhám se na žádné ruské zdroje, agentury nebo informátory pro své příběhy," napsal reportér Pearson Sharp v e-mailu. "Stojím si za svou zprávou o Bílých přilbách a každý novinář, který by viděl to, co jsem viděl já, by udělal totéž."

Úředník zdůraznil, že západní hlasy, které se nakonec staly hlásnou troubou ruské propagandy, si téměř jistě nebyly vědomy role, kterou hrají.

"Nakonec tento nevědomý cíl šíří ruskou vlivovou operaci, ruskou propagandu do cílové veřejnosti," řekl americký představitel. "Nakonec mnoho z nich jsou nevědomí lidé - zůstávají nevědomi o tom, kdo v podstatě zasévá tyto příběhy."

Zpravodajská služba poskytuje několik příkladů ruských civilních "kooptátorů", kteří poslouchali FSB.

FSB podle zpravodajských služeb používá podobnou taktiku k ovlivňování politického mínění v Rusku. V jednom případě ruská mediální postava Anton Cvetkov zorganizovala protesty před velvyslanectvími v Moskvě – včetně amerického velvyslanectví – na příkaz FSB. Protesty protlačily ruský narativ o válce na Ukrajině, "propagovaly příběh 'ukrajinského nacisty' a obviňovaly USA a jejich spojence ze smrti dětí na Donbasu," zatímco skrývaly roli ruské vlády, podle odtajněné zprávy zpravodajské služby.

"Účel těchto protestů skutečně byl... navržen tak, aby jej prodal ruskému lidu," řekl americký představitel.

