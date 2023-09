Ruská agrese na Ukrajině: Falešné volby v nelegálně okupovaných oblastech Ukrajiny; Rusko "potápí lodě", aby zablokovalo útoky na krymský most

1. 9. 2023

čas čtení 12 minut

- U Moskvy hoří výrobna elektroniky pro rakety: 🔥 "A workshop for the production of electronics for rockets caught fire near Moscow", — the spokesman of the GUR of Ukraine Andriy Yusov https://t.co/AqYqgYZVWt — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) September 1, 2023

- Ukrajinský dron zaútočil na ruské město poblíž velké jaderné elektrárny, sdělují ruští úředníci

Ukrajinský dron zaútočil na město na západě Ruska v blízkosti jedné z největších jaderných elektráren v zemi, ačkoli podle ruských představitelů nebyly hlášeny žádné škody na elektrárně.



Gubernátor Kurské oblasti Roman Starovojt uvedl, že ukrajinský dron v pátek brzy ráno poškodil fasádu budovy ve městě Kurčatov, které se nachází jen několik kilometrů od kurské jaderné elektrárny, informovala agentura Reuters.



Dříve uvedl, že šlo o dva drony, ale své vyjádření upřesnil.



"Nejsou žádné oběti," řekl Starovoit. O případném poškození kurské jaderné elektrárny se nezmínil. Tato tvrzení zatím nebyla nezávisle ověřena.



- Regionální gubernátoři v Rusku uvedli, že obranné systémy sestřelily tři bezpilotní letouny v Kurské, Bělgorodské a Moskevské oblasti, informovala agentura Associated Press.



Moskevská letiště znovu krátce zastavila lety, ale podle ruských úřadů nebyly hlášeny žádné větší škody ani zranění.



Drony zaměřené na cíle v Rusku - z nichž Moskva obviňuje Ukrajinu - se staly téměř každodenním jevem v době, kdy válka vstoupila do svého 19. měsíce a kyjevské síly pokračují v protiofenzívě.



- Rusko vytvořilo podvodní bariéru z ponořených lodí, aby odradilo útočníky na Krymský most, sděluje britské ministerstvo obrany



Britské ministerstvo obrany ve své nejnovější zpravodajské informaci uvedlo, že Rusko vytvořilo podvodní bariéru z ponořených lodí, aby odradilo od útoků na Krymský most, na němž je země logisticky závislá.



Kerčský průliv je úzkým místem pro vojenskou logistickou podporu ruských sil v okupovaných oblastech Chersonské a Záporožské oblasti. Rusko je na Krymském mostě a trajektech při překračování průlivu silně závislé.

Ukrajinský dron zaútočil na město na západě Ruska v blízkosti jedné z největších jaderných elektráren v zemi, ačkoli podle ruských představitelů nebyly hlášeny žádné škody na elektrárně.Gubernátor Kurské oblasti Roman Starovojt uvedl, že ukrajinský dron v pátek brzy ráno poškodil fasádu budovy ve městě Kurčatov, které se nachází jen několik kilometrů od kurské jaderné elektrárny, informovala agentura Reuters.Dříve uvedl, že šlo o dva drony, ale své vyjádření upřesnil."Nejsou žádné oběti," řekl Starovoit. O případném poškození kurské jaderné elektrárny se nezmínil. Tato tvrzení zatím nebyla nezávisle ověřena.Britské ministerstvo obrany ve své nejnovější zpravodajské informaci uvedlo, že Rusko vytvořilo podvodní bariéru z ponořených lodí, aby odradilo od útoků na Krymský most, na němž je země logisticky závislá.Kerčský průliv je úzkým místem pro vojenskou logistickou podporu ruských sil v okupovaných oblastech Chersonské a Záporožské oblasti. Rusko je na Krymském mostě a trajektech při překračování průlivu silně závislé.



Rusko používá řadu pasivních obranných opatření, jako jsou generátory kouře a podvodní bariéry, spolu s aktivními obrannými opatřeními, jako jsou systémy protivzdušné obrany, aby posílilo schopnost přechodu přes vodu a minimalizovalo škody způsobené budoucími útoky.



Význam mostu pro logistiku i symboliku ruské okupace si tato rozsáhlá ochranná opatření vynucuje.



Snímky z 29. srpna 2023 potvrzují, že Rusko vytvořilo podvodní bariéru z ponořených lodí a zadržovacích ráhen, která má odradit od útoků na Krymský most plavidly bez posádky (USV).



V jižní části mostu se jedná o několik plavidel vzdálených od sebe 160 metrů. Ty se nacházejí na stejném místě, kde 17. července 2023 zaútočilo ukrajinské USV "Sea Baby".



Předtím, v září 2022, ruské námořnictvo na několik dní krátce vyzkoušelo radarové klamné cíle na bárkách, které měly pravděpodobně odradit rakety naváděné radarem.



Krymský most, známý také jako Kerčský most, postavilo Rusko poté, co v roce 2014 napadlo a de facto anektovalo poloostrov Krym od Ukrajiny.



Dvanáctikilometrový most, jehož součástí je samostatná silniční a železniční komunikace, překlenuje Kerčský průliv a spojuje Krym s pevninským Ruskem.



- Ruské síly v noci na pátek zasáhly soukromý podnik raketou dlouhého doletu ve středoukrajinské oblasti Vinnycja, uvedly v pátek ukrajinské úřady.



Zásah poškodil majetek a způsobil blíže nespecifikovaný počet zraněných, uvedl regionální gubernátor Serhij Borzov.



"Bohužel jsou zde oběti, je jim poskytována veškerá potřebná pomoc," napsal na Telegramu.



Kyjevské letectvo uvedlo, že při útoku sestřelilo jednu ze dvou přilétajících řízených střel, napsala agentura Reuters.



Raketa byla sestřelena nad centrální Kirovohradskou oblastí, uvedl gubernátor na Telegramu. Tato tvrzení zatím nebyla nezávisle ověřena.



Ukrajinské úřady nyní uvádějí, že poté, co ruské síly zasáhly raketou soukromý podnik ve Vinnycji, byli zraněni tři lidé.



"Bohužel jsou tu oběti - tři civilisté, je jim poskytována veškerá potřebná pomoc," napsal gubernátor Serhij Borzov na Telegramu.



Dodal, že byl poškozen majetek a automobily.



- Na Ukrajině nemůže být "udržitelný mír", pokud země nezíská zpět kontrolu nad Krymem, Donbasem a dalšími územími okupovanými Ruskem, prohlásil v pátek na podnikatelském fóru Evropského domu Ambrosetti v Itálii ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Rusko již dříve uvedlo, že je otevřeno mírovým rozhovorům s Kyjevem, ale trvá na svém nároku na čtyři ukrajinské provincie, které podle svých slov anektovalo v loňském roce a které plně nebo částečně kontroluje, a také na Krym, který anektovalo v roce 2014 - což je podmínka, kterou Kyjev nepřijme.





- Britský výrobce zbraní BAE Systems zakládá pobočku na Ukrajině



Britská obranná společnost BAE Systems zakládá na Ukrajině místní subjekt a podepsala s její vládou dohody, které jí pomohou zvýšit dodávky zbraní a vybavení.



Společnost BAE uvedla, že bude spolupracovat přímo s Kyjevem, aby prozkoumala potenciální partnery pro plán na konečnou výrobu 105mm lehkých děl na Ukrajině a lépe porozuměla požadavkům Ukrajiny.





Jako největší britský dodavatel v oblasti obrany vyrobila společnost BAE většinu vybavení, které Británie a další vlády poskytly Ukrajině, která se brání ruské invazi.



- Moskva pořádá "falešné" volby v nelegálně okupovaných oblastech Ukrajiny



Agentura Reuters: Ruskem dosazené úřady začaly ve čtvrtek pořádat regionální volby v částech Ukrajiny, které Rusko loni prohlásilo za své vlastní, a snaží se tak upevnit autoritu Moskvy v oblastech, které nazývá svými "novými územími", navzdory pokračujícímu konfliktu.



Rusko plně nekontroluje žádný ze čtyř regionů, kde se hlasování koná - Doněck, Luhansk, Záporoží a Cherson. Spolu s Krymem - anektovaným Moskvou v roce 2014 - tvoří téměř pětinu Ukrajiny.



Tři čtvrtiny zemí na Valném shromáždění OSN při hlasování loni v říjnu odsoudily to, co označily za "pokus o nezákonnou anexi" těchto čtyř regionů ze strany Ruska.



Podle ukrajinských představitelů jsou volby rovněž nezákonné a ukazují, proč není možné vést s Moskvou žádné mírové rozhovory, dokud Rusko nestáhne všechny své jednotky z ukrajinského území.



Ve všech čtyřech regionech usilují ve volbách, které skončí 10. září, kdy Rusko pořádá regionální volby, o plný mandát Moskvou vybraní gubernátoři, směs proruských politických veteránů a dalších, kteří jsou známí pouze na místní úrovni.



Všichni gubernátoři kandidují s podporou ruského prezidenta Vladimira Putina, který se v posledních měsících s fanfárami připojil ke kremelskému bloku Jednotné Rusko, a čelí pouze nominální opozici.



- V přístavním městě Mariupol v Doněcké oblasti, které Rusko dobylo v květnu 2022 po krkolomném, několikaměsíčním obléhání, viděla agentura Reuters, jak volební úředníci ve čtvrtek zřídili dočasnou volební místnost na dvoře obytného komplexu.



Volební místnost byla otevřena v pondělí v 10:00. Voliči přišli odevzdat svůj hlas, přičemž úředníkům ukazovali nově rozdané ruské pasy, zatímco policisté stáli opodál.



Mnoho lidí uprchlo z Ruskem okupovaného území, které utrpělo jedny z nejhorších škod konfliktu.

žádné mírové rozhovory, dokud Rusko nestáhne z ukrajinského území všechny své jednotky.







- Hlasování ve volbách pořádaných Ruskem v okupovaných regionech Ukrajiny začalo ve čtvrtek také v Záporožské oblasti, jejíž Ruskem dosazený gubernátor Jevgenij Balickij vedl v srpnu rozhovory s Vladimirem Putinem, které byly odvysílány ve státní televizi a v nichž prohlásil, že tato oblast bude hlasovat výrazně prokremelsky.



"Jsme si jisti, že Jednotné Rusko získá ve volbách výsledek, který si zaslouží," řekl agentuře Reuters Balickij, bývalý proruský poslanec ukrajinského parlamentu, jehož region stojí v čele ukrajinské protiofenzívy. Přibližně 80 % jeho území kontroluje Rusko.



Ruskem dosazené úřady ve čtyřech regionech prodloužily hlasování na více dní s tím, že je to nutné pro snížení nebezpečí pro voliče.



Údaje zveřejněné Kremlem kontrolovanou agenturou pro průzkum veřejného mínění na začátku srpna ukázaly, že kandidáti Jednotného Ruska získali ve všech čtyřech regionech nejméně 80 % hlasů. Podle nezávislého ruského zpravodajského serveru iStories tvoří jen asi polovinu kandidátů Jednotného Ruska v Chersonské a Záporožské oblasti místní lidé, zbytek je přivandrovalý.



V loňském roce Moskva uvedla, že v "referendech", která Ukrajina a její západní spojenci označili za zfalšovaná, se na těchto čtyřech územích vrátila drtivá většina hlasů ve prospěch anexe Ruskem.



- Oživení černomořské dohody o dodávkách obilí je "zásadní" pro potravinovou bezpečnost, uvedl turecký ministr zahraničí Hakan Fidan. Během společného vystoupení pro média se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem řekl: "Zdůraznili jsme její zásadní roli pro celosvětovou potravinovou bezpečnost a stabilitu v Černém moři."



- Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko kritizoval to, co označil za "hloupé požadavky" Polska a pobaltských států, aby bojovníci z Wagnerovy skupiny ukrývající se v jeho zemi odešli, uvedla agentura AFP. Vagnerovi bojovníci se do Běloruska uchýlili po své krátké vzpouře proti moskevskému vojenskému vedení v červnu, což vyvolalo obavy sousedních zemí.



- Ukrajinské jednotky dosáhly několika nových úspěchů na jihu a východě, když se snažily postoupit v protiofenzívě proti ruským silám, uvedla náměstkyně ministra obrany Hanna Maliar. Kyjevské síly pomalu postupují proti ruským minovým polím a zákopům, které blokují ukrajinský postup na jihu, jehož cílem je dosáhnout Azovského moře a rozdělit ruské síly, uvedla agentura Associated Press.



- Spoluzakladatel a vojenský velitel ruské žoldnéřské skupiny Wagner Dmitrij Utkin byl ve čtvrtek pohřben nedaleko Moskvy.





- Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba se pustil do kritiků taktiky Kyjeva při protiofenzivě proti ruské invazi a prohlásil, že plivou do tváře ukrajinským vojákům a měli by "držet hubu".



- Válečné lodě britského námořnictva a hlídkové letouny RAF sledovaly řadu ruských válečných lodí, které se pohybovaly v blízkosti Spojeného království, včetně průlivu La Manche.



- Dva ukrajinští "sabotéři" byli zabiti a pět zajato během vpádu do oblasti Brjanska, uvedl ve čtvrtek ruský představitel.







- Rusko ve čtvrtek údajně uvedlo, že hodlá rozvíjet vztahy se Severní Koreou.



- Nově zveřejněný videozáznam Jevgenije Prigožina údajně zachycuje šéfa skupiny Wagner v Africe, jak se vyjadřuje k pomluvám o svém blahobytu a ohrožení svého života, a to jen několik dní před svou smrtí.



- Britská vláda jmenovala bývalého ministra energetiky Granta Shappse novým ministrem obrany. Bývalý náčelník generálního štábu britské armády uvedl, že Shapps ví o obraně "velmi málo" a bude mu trvat "poměrně dlouho, než se dostane do tempa". Shapps je známý tím, že při svých pochybných podnikatelských projektech vystupoval pod asi čtyřmi různými fingovanými jmény. Byl charakterizován jako "ministr pro rádio" - chodí do médií a vykládá tam nekonkrétní pitomosti na obranu Sunakovy vlády.







- Ukrajinský vojenský mluvčí uvedl, že ukrajinské ozbrojené síly postupují směrem k Novoprokopivce - vesnici za Robotynem, směrem na Melitopol.



- Ruská protivzdušná obrana má velkíé problémy s odhalováním ukrajinských dronů vypuštěných na její území, soudě podle toho, kolik jich dosáhlo svých cílů, uvedlo britské ministerstvo obrany ve své nejnovější zpravodajské informaci.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odsoudil zkorumpované zdravotní výjimky, které umožnily lidem vyhnout se vojenské službě, a uvedl, že systém podléhal úplatkům a hromadným odchodům do zahraničí.

Podrobnosti v angličtině

uvedlo britské ministerstvo obrany ve své nejnovější zpravodajské informaci., a uvedl, že systém podléhal úplatkům a hromadným odchodům do zahraničí.Podrobnosti v angličtině ZDE

0