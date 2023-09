Putin vede nekonečnou válku. Západ teď nemůže Ukrajinu zradit

2. 9. 2023

Moskva se nezastaví před podmaněním Kyjeva. Proto musí spojenci v NATO ignorovat řeči o rozhovorech a začít bojovat o vítězství, píše Simon Tisdall.



Stále jim to nedochází. I po osmnácti měsících hrůzy na Ukrajině se zdá, že příliš mnoho významných politiků v USA a Evropě není schopno nebo ochotno pochopit existenční hrozbu, kterou Rusko Vladimira Putina představuje pro nás pro všechny



Nadále předpokládají, že tato válka, stejně jako jiné konflikty, nakonec skončí jednáním. Kreml však nepožaduje nic menšího než úplnou kapitulaci Kyjeva - a to se nestane. Stále jim to nedochází. I po osmnácti měsících hrůzy na Ukrajině se zdá, že příliš mnoho významných politiků v USA a Evropě není schopno nebo ochotno pochopit existenční hrozbu, kterou Rusko Vladimira Putina představuje pro nás pro všechnyNadále předpokládají, že tato válka, stejně jako jiné konflikty, nakonec skončí jednáním. Kreml však nepožaduje nic menšího než úplnou kapitulaci Kyjeva - a to se nestane.



Zdá se, že tlak v USA na omezení pomoci Ukrajině a vynucení mírového urovnání bude sílit bez ohledu na to, zda bude Joe Biden příští rok znovu zvolen. V případě vítězství se Putinův fanoušek Donald Trump může pokusit prosadit rychlou dohodu - a zradit Kyjev.



Po jednáních 40 zemí, která se nedávno konala v Saúdské Arábii, Josep Borrell, šéf zahraniční politiky EU, uvedl, že plánuje "setkání na vysoké úrovni" o Ukrajině, pravděpodobně na Valném shromáždění OSN koncem tohoto měsíce.



Borrell však nepatří mezi ty, kteří se snaží tlačit na Ukrajinu, aby přestala bojovat nebo ustoupila. Zněl pesimisticky a ostře kritizoval vlády za to, že Kyjev nevyzbrojily dříve a lépe. "Když se někdo rozhodne pomoci vojensky napadené zemi ... může být váhání velmi nákladné," řekl Borrell.



"Kdyby se o některých zbraňových systémech, které jsme nakonec poslali, rozhodovalo rychleji a s větším předstihem, pak by se válka pravděpodobně vyvíjela jinak a v každém případě bychom zachránili životy." Uši musí hořet mimo jiné i německému kancléři Olafu Scholzovi.



Všechny tyhle spekulace však předpokládají, že Putin je ochoten jednat - což je velmi pochybný předpoklad. S návratem zimy, uprostřed patové situace na bojišti a s blížícími se volbami v Evropě a USA si Putin pravděpodobně myslí, že má čas na své straně.



Také ruské veřejné mínění se možná mění, ani ne tak ve prospěch války, jako spíše proti šokující představě porážky. Nedávný průzkum veřejného mínění, který citovala analytička Carnegie Taťána Stanovajová, zjistil, že útoky ukrajinských dronů možná mobilizují Rusy k podpoře Kremlu.



Analytička Brookings Constanze Stelzenmüllerová upozorňuje, že "Kreml dal opakovaně najevo, že jako základ mírové dohody je přijatelná pouze úplná kapitulace Ukrajiny ... Demokracie nyní musejí pochopit, že mají co do činění s jevem, který považovaly za historicky zastaralý: se státy, které je považují za ideologické nepřátele."



Jakékoli příměří by odměnilo ruskou agresi - a většina Ukrajinců by raději zahynula. Urovnání postrádající reparace nebo potrestání válečných zločinů by nikdy nemohlo obstát.



Ukončení války musí znamenat "ukončení imperiálních ambicí Ruska v této části Evropy", vyzvala komentátorka Judy Dempseyová. Evropské vlády si "nemohou dovolit přijmout válku na Ukrajině jako nový normál". Měly by urychleně zvýšit vojenskou podporu, aby zajistily vítězství Kyjeva.





Je třeba bez dalšího odkladu přijmout Ukrajinu do NATO a EU. Nabídnout Ukrajině bezpečnostní záruky a bezpečné námořní cesty hned teď, podpořené palebnou silou NATO, červenými čarami, dalšími zbraněmi, letadly a bezletovými zónami. Varovat Čínu, Írán a Severní Koreu, aby se stáhly. Přestat mluvit o rozhovorech. Uznat, že mír nemůže nastat, dokud se Rusko bezpodmínečně nestáhne.





Ukrajina musí zvítězit - nebo prohrajeme všichni.