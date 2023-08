Úspěch kremelské propagandy: proputinovské názory pronikají do italských médií

1. 9. 2023

Kdykoli se Nello Scavo vrací z Ukrajiny, přemáhá ho frustrace. Jako válečný zpravodaj italských celostátních novinví, že první otázka, kterou mu lidé položí, bude: "Je to opravdu na té Ukrajině tak špatné?"."Někdy si myslím, že teprve když se vrátím těžce zraněný, začnou mě lidé brát vážně," řekl. "Jako by nevěřili, že Rusko masakruje civilisty. Problém je v tom, že Vladimir Putin se vždy těšil širokým sympatiím italské politiky a veřejného mínění, Kreml se zde vždy těšil účinné propagandě."Přestože italská krajně pravicová vláda patří k nejvěrnějším evropským podporovatelům Ukrajiny, ruská propaganda a dezinformace pronikají do italských médií - což výzkumníci přičítají politice a historickému antiamerikanismu - a do nejpopulárnějších talkshow v zemi jsou zváni otevřeně proruští hosté. Průzkum, který v dubnu zveřejnila agentura Ipsos, ukázal, že téměř 50 % Italů dává přednost tomu, aby se v konfliktu nestavěli na žádnou stranu.