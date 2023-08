Německo a USA vycvičily saúdské síly obviněné ze zabíjení migrantů v Jemenu

31. 8. 2023

čas čtení 4 minuty





Výcvik probíhal navzdory rostoucím obavám z rozsahu porušování lidských práv v Saúdské Arábii



Saúdské pohraniční síly obviněné ze zabití stovek lidí, kteří se pokoušeli překročit hranice ze sousedního Jemenu, absolvovaly výcvik v Německu a USA

Human Rights Watch: Saúdská Arábie střílí uprchlíky na hranicích. Nikoho to zřejmě nezajímá





Navzdory rostoucím obavám z rozsahu porušování lidských práv v Saúdské Arábii za vlády korunního prince a premiéra země Mohammeda bin Salmána se na výcviku saúdských pohraničních sil, které OSN a nevládní organizace zabývající se lidskými právy viní z masového zabíjení, podílela německá spolková policejní služba i armáda USA. Navzdory rostoucím obavám z rozsahu porušování lidských práv v Saúdské Arábii za vlády korunního prince a premiéra země Mohammeda bin Salmána se na výcviku saúdských pohraničních sil, které OSN a nevládní organizace zabývající se lidskými právy viní z masového zabíjení, podílela německá spolková policejní služba i armáda USA.





Důležité je, že dohoda o výcviku s USA - jejíž financování skončilo minulý měsíc - stanovila, že USA jsou povinny sledovat, jak je jejich výcvik využíván, přičemž ti, kteří výcvik absolvují, smějí působit pouze defenzivně, aby ochránili sebe a svá stanoviště před útokem.



Rozsah zneužívání odhalila organizace Human Rights Watch ve své šokující zprávě z počátku tohoto měsíce. Konstatovala, že saúdskoarabské pohraniční síly používaly výbušné zbraně k útoku na převážně etiopské migranty a žadatele o azyl, kteří se pokoušeli překročit hranici z Jemenu, což Saúdská Arábie popřela.



V souvislosti s rostoucím rozhořčením nad těmito tvrzeními vyšlo také najevo, že Saúdská Arábie stále častěji považuje nelegální vpády přes své hranice za protiteroristickou záležitost a povoluje použití smrtící síly.



Saúdská Arábie používá rozsáhlý a centrálně monitorovaný elektronický dohled nad pohraniční oblastí, což znamená, že by měla být schopna rozlišit skupiny převáděných civilistů od těch, kteří se podílejí na ozbrojených vpádech z Jemenu nebo pašování drog.



Tato odhalení zvyšují otázku, zda Rijád záměrně cílí na migranty, kteří se snaží překročit hranici, což by podle organizace Human Rights Watch znamenalo "zločin proti lidskosti", pokud by se zjistilo, že se jedná o oficiální politiku.



Výcvik saúdských sil, včetně pohraničních, prováděný americkou armádou je součástí dlouhodobého programu vojenské podpory známého jako MOI-MAG (Ministry of Interior-Military Assistance Group), přičemž USA se na výcviku pohraničních sil podílejí od roku 2008.



Dohoda o výcviku saúdských pohraničních sil vyžadovala, aby Pentagon vypracoval jedinečnou dohodu o technické spolupráci, která poprvé umožnila americkým silám cvičit nevojenské síly a vyžadovala monitorování využití, k němuž Saúdové americké vycvičené jednotky využívají.



Jeden z amerických představitelů potvrdil dlouhodobý výcvik saúdských pohraničních sil, který provádějí USA: "Velitelství americké armády pro bezpečnostní pomoc poskytovalo výcvik pohraniční stráže, který byl financován na období 2015-2023, přičemž období financování skončilo v červenci letošního roku."



Úředník nevysvětlil, proč financování skončilo.



Německý výcvik saúdských pohraničníků ze své strany prováděla federální policie.



Program začal v roce 2009 a pokračoval i v roce 2020, s krátkým přerušením po vraždě novináře listu Washington Post Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Turecku.



V roce 2015 se německý program opět dostal pod palbu kritiky, když byl saúdský bloger Raif Badawi odsouzen k trestu 1000 ran bičem a 10 letům vězení.



V roce 2017, po návštěvě německé kancléřky Angely Merkelové v království, byl výcvik saúdskoarabských pohraničníků dále formalizován, když německá spolková policie oznámila rozsáhlý výcvikový program na saúdskoarabské akademii pohraniční stráže a jejích regionálních pobočkách.



Německá a americká výcviková mise probíhala souběžně s širším úsilím Saúdské Arábie o modernizaci ochrany hranic pomocí sledovacích technologií, které vyvolaly další závažné otázky, proč saúdské úřady nebyly schopny rozlišit na jemenské hranici civilisty od ozbrojených osob.





Veřejně vypsaná výběrová řízení na systémy z posledních let ukazují, že Rijád usiluje o vytvoření sofistikované a centralizované sítě pro sledování svých hranic, včetně kamerového systému, termovizního systému a senzorů pohybu na zemi.





Podrobnosti v angličtině ZDE



0