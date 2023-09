Británie: Poslanci si pozvali na kobereček šéfa supermarketu Asda ohledně příliš vysokých cen základního zboží

5. 9. 2023

čas čtení 4 minuty

Kdy začnou totéž dělat čeští poslanci?

Poslanci se ptají společnosti Asda na schopnost čelit tlaku na životní náklady

Spolumajitel supermarketu Mohsin Issa byl požádán, aby upřesnil firemní strukturu i ziskové marže na benzinu



Poslanci vyjádřili obavy, že vlastnická struktura společnosti Asda může omezovat schopnost supermarketu podporovat zákazníky v době krize životních nákladů



Darren Jones, předseda parlamentního výboru pro podnikání a obchod, v dopise Mohsinu Issovi, jednomu z bratrů miliardářů, kteří supermarket Asda koupili v roce 2020 spolu s partnerem TDR Capital, požádal o podrobné informace o podnikové struktuře maloobchodního řetězce, kapitálových investicích a ziskových maržích na benzinu. Darren Jones, předseda parlamentního výboru pro podnikání a obchod, v dopise Mohsinu Issovi, jednomu z bratrů miliardářů, kteří supermarket Asda koupili v roce 2020 spolu s partnerem TDR Capital, požádal o podrobné informace o podnikové struktuře maloobchodního řetězce, kapitálových investicích a ziskových maržích na benzinu.



V dopise rovněž požaduje podrobnosti o půjčkách od společnosti EG Group, která provozuje čerpací stanice Issových a která pomohla financovat odkup třetího největšího britského supermarketu Asda, a o nákupu dvou soukromých letadel pro bratry z Blackburnu.



"Výbor má obavy, že složitá struktura společnosti, v níž se Asda nachází, a s ní spojená rozhodnutí o financování mohou omezit vaši schopnost pomoci čelit tlaku na životní náklady vašich zákazníků," píše Jones v dopise zveřejněném na internetových stránkách výboru.



Dopis přichází poté, co byla společnost Asda kritizována poslanci za to, že vybírá větší zisky z benzínu poté, co orgán pro hospodářskou soutěž zjistil, že při poklesu velkoobchodních cen ropy přibrzdila snižování cen.



Existují obavy, že struktura převzetí společnosti Issa, která zdvojnásobila dluhy společnosti Asda a zvýšila platby úroků z 90 milionů liber v roce 2021 na více než 400 milionů liber v letošním roce, omezila schopnost řetězce investovat do nízkých cen. Se zátěží, která je nyní výrazně tíživější než u jeho dvou větších konkurentů, společností Tesco a Sainsbury's, je míra inflace v řetězci vyšší než u ostatních tradičních supermarketů, uvádí spotřebitelský magazín Which?



Asda tvrdí, že si udržela pozici nejlevnějšího z tradičních supermarketů na potraviny, tedy bez Aldi a Lidlu, jak vyplývá z týdenní analýzy odborného časopisu Grocer. Podnik investoval 40 milionů liber do snížení cen a jejich udržení na nízké úrovni po zbytek roku a 70 milionů liber do uvedení své řady Just Essentials s 269 levnými položkami.



Letos v létě společnost rovněž vynaložila 35 milionů liber na snížení cen více než 600 výrobků v průměru o 11 % a ve svých kavárnách nadále nabízí akci "děti jedí za 1 libru" (27 Kč).



Mluvčí společnosti Asda uvedl: " "Asda bude i nadále plně spolupracovat s výborem pro podnikání a obchod a odpoví na jeho doplňující otázky. Majitelé společnosti Asda se zavázali k dlouhodobě udržitelnému růstu podniku a investují do podpory zákazníků i kolegů v tomto náročném období."



Asda také začala zveřejňovat místní ceny benzinu na domovských stránkách svých supermarketů před celoplošným systémem kontroly cen, který měl být spuštěn na konci srpna.



Poslanci požádali společnost Asda o podrobnosti o jejích ziskových maržích, protože je považována za cenového lídra na trhu a všichni ostatní maloobchodníci její ceny bedlivě sledují. Její zjevné rozhodnutí rozšířit své marže, aby mohla více investovat do udržení nízkých cen potravin, je považováno za podnět k přechodu na vyšší ceny v celém odvětví. Benzín se stal ústředním bodem obav o životní náklady, protože prudce rostoucí inflace u potravin, energií a dalších nezbytných položek snížila rozpočty domácností.





Celoprůmyslový systém, který byl spuštěn CMA, v pátek ještě nebyl plně funkční. Maloobchodní prodejci pohonných hmot včetně společností Shell, Tesco, Sainsbury's a BP poskytli požadované údaje, ale vývojáři aplikací ze stávajících webů pro srovnávání cen je nyní musí začlenit do svých systémů, aby byly přístupné široké veřejnosti.



Issa byl předvolán do parlamentu, aby odpověděl na otázky týkající se taktiky supermarketu, kde vyvolal další hněv poslanců tím, že opakovaně odmítl potvrdit, zda Asda zvýšila své ziskové marže na pohonných hmotách.





Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy sdělil výboru pro podnikání a obchod, že po dokončení převzetí supermarketu bratry Issovými a jejich soukromým kapitálovým partnerem v hodnotě 6,8 miliardy liber v roce 2021 došlo k "významné změně" v přístupu supermarketu k tvorbě cen.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0