Namačkané, žíznivé a vyčerpané krávy. Nové záběry ukazují, jak vypadají transporty živých zvířat z Česka

6. 9. 2023

čas čtení 4 minuty

Praha, 6. 9. 2023 – Krávy namačkané v nákladových prostorech kamionů tak, že mají problém se vůbec dostat k napáječce. Často trpí hladem, žízní i vlivem nepříznivých teplot při tisíce kilometrů dlouhých cestách. Takovou realitu ukazuje nové video, které dnes na sociálních sítích zveřejnil spolek OBRAZ – Obránci zvířat. Záběry zachycují mimo jiné zvířata převážená z Česka do zemí mimo Evropskou unii. Obránci zvířat zveřejněním videa odstartovali novou kampaň nazvanou Lepší zákony pro zvířata. Jedním z jejích cílů je dosáhnout zákazu vývozu živých zvířat z Česka do zemí mimo EU.





Nové video obsahuje dosud nezveřejněné záběry českých krav při transportu do Turecka z hranic s Bulharskem, ale i jiné starší záběry zvířat ze zemí EU mířících za hranice unie. Transporty se netýkají jen krav, ale třeba také ovcí, prasat nebo drůbeže. Jen za první čtyři měsíce loňského roku se podle údajů Státní veterinární správy vyvezlo z ČR do třetích zemí přes sedm milionů zvířat. Zveřejněné záběry ukazují, jaké podmínky musí zvířata při tisíce kilometrů dlouhých cestách snášet, ale třeba také brutální porážku, která je v cílových destinacích čeká.

„Dlouhé a vyčerpávající transporty znamenají pro zvířata nepředstavitelné utrpení. Jejich cesta začíná v kamionech nebo na lodích, kde se mačkají jedno na druhé, nemají dostatek vody, krmiva ani odpočinku a spaluje je horko nebo štípe mráz. Spousta z nich se po cestě zraní, onemocní a nebo cestu ani nepřežije,“ říká vedoucí kampaně Lepší zákony pro zvířata Pavel Buršík z OBRAZu.

Podobně popisuje transporty zvířat i bioložka Magdalena Romańska z Animal Welfare Foundation. Její tým už více než deset let dokumentuje transporty živých zvířat do zemí mimo EU a právě od jejího týmu pochází i exkluzivní záběry českých krav mířících kamiony do Turecka či dál na Blízký východ.

„Transporty kamiony nebo loděmi do zemí mimo EU vystavují zvířata strašným podmínkám. Zvířata jsou na cestě velmi dlouhou dobu v malých, přeplněných nákladových prostorech dopravních prostředků, které nejsou na přepravu zvířat vhodné. Bohužel není přeprava zvířat dostatečně kontrolována ani pokutována, což má pro zvířata často fatální následky,“ hodnotí situaci Romańska.

Podle ní nemohou členské státy, Evropská komise, třetí země ani vývozci zaručit, že je přeprava prováděna v souladu se zákony.

„Z Česka se ročně vyvezou desítky tisíc živých zvířat na porážku, výkrm nebo další chov mimo země EU. A to včetně zemí tak vzdálených jako je Turecko, Alžírsko, Irák, Libanon nebo Kazachstán. Například Německo nebo Nizozemsko už vývoz živých zvířat mimo EU zakázaly a my bychom si z nich měli vzít příklad a ukončit tuhle zbytečnou krutost,“ vyzývá Buršík k návštěvě webu www.lepsizakonyprozvirata.cz, kde mohou lidé přidat svůj podpis proti transportům zvířat z Česka do zemí mimo EU.

Nově spuštěný projekt Lepší zákony pro zvířata má však větší ambice než vyřešit pouze transporty živých zvířat. Na webu jsou zmíněna i další témata – zabíjení jednodenních kohoutků ve vaječném průmyslu, provádění zákroků na zvířatech bez umrtvení, omezení zábavní pyrotechniky nebo zařazení ochrany zvířat do Ústavy.

OBRAZ – Obránci zvířat je nezisková organizace, jejíž vizí je společnost vnímající zvířata jako živé bytosti s vlastními zájmy, nikoliv jako prostředky k lidskému užitku. Usiluje o změny, které jsou v podmínkách současného světa dosažitelné a pozitivně ovlivní co největší počet životů. Do svých kampaní zapojuje širokou veřejnost. Tímto přístupem dosáhla dvou výrazných legislativních úspěchů – zákazu kožešinových farem a klecových chovů slepic v ČR.

Odkaz na web kampaně Lepší zákony pro zvířata: www.lepsizakonyprozvirata.cz





Odkaz na fotogalerii zvířat z transportů mimo EU od We Animals Media:

https://drive.google.com/drive/folders/1qTdrUmBxRBaTPTGZ_ZY4jRyejoSnajGR?usp=sharing





Odkaz na sestřihové video ke stažení a volné publikaci:

https://drive.google.com/drive/folders/1XQ19NUZLLi9TJR-IjVWa5mtHAtXf8TER?usp=sharing





Odkaz na sestřihové video na FB:

https://www.facebook.com/watch/?v=1013608329950972





Odkaz na sestřihové video na YT:

https://youtu.be/ZCP4s6o7uB0

