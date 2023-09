Proč ne v Česku? Dánská ekonomika dramaticky prosperuje, má lék na hubnutí Wegovy

11. 9. 2023

Dánsko má necelých šest milionů obyvatel



Společnost Novo Nordisk, výrobce vysoce úspěšné a populární injekce proti obezitě, vlastnoručně, jako jediná zachránila Dánsko před recesí



Díky rostoucí poptávce po léku na hubnutí Wegovy se tento dánský podnik minulý týden stal největší evropskou společností podle hodnoty akcií a předstihl dosavadního držitele tohoto titulu, francouzskou luxusní skupinu LVMH. Tržní hodnota akcií společnosti Novo Nordisk ve výši 425 miliard dolarů nyní převyšuje celý hospodářský výkon Dánska, který se letos odhaduje na 403 miliard dolarů.



Prudký nárůst prodeje tohoto léku v zahraničí zvýšil hodnotu dánské koruny, což donutilo centrální banku země udržovat úrokové sazby na nižší úrovni, než by jinak musela, aby hodnotu měny udržela na uzdě. Koruna je vázána na euro, aby se usnadnil obchod s eurozónou.



"Novo Nordisk má na zemi zjevně vliv v mnoha směrech," říká Jens Naervig Pedersen, hlavní analytik Danske Bank. "Má dokonce vliv na úrokové sazby. Jsme v situaci, kdy je lék na hubnutí a farmaceutická společnost tak úspěšná, že to má dopad na úrokové sazby malé země."



Po 100 letech podnikání, kdy v tichosti vyráběla inzulín a další léky na cukrovku, se společnost zaměřila na kontrolu tělesné hmotnosti, což vedlo před dvěma lety k uvedení přípravku Wegovy na trh a ukázalo se to jako transformační krok. V zemi s necelými 6 miliony obyvatel se Novo Nordisk rozrostl natolik, že dominuje dánské ekonomice, a dokonce ji narušuje.



Na večeřích po celém Dánsku se Wegovy a společnost, která za ním stojí, staly velkým tématem diskusí. "Je to všude v novinách, v televizi a tak dále, ve světle toho, že je to nejhodnotnější společnost v Evropě," říká Søren Kristensen, hlavní ekonom dánské banky Sydbank.



Díky tomuto výrobci léků se Dánsko alespoň na papíře vyhnulo hospodářskému propadu, který zažili jeho sousedé Německo a Švédsko. Nyní by se jinak technicky vzato ocitlo v recesi(definované jako dvě po sobě jdoucí čtvrtletí poklesu), protože zbytek průmyslu v zemi je v útlumu, tvrdí ekonomové. Bez příspěvku farmaceutického sektoru by se dánský průmysl za poslední rok propadl o 15 %.



Pro společnost, která bojovala s klesajícími cenami inzulínu a před šesti lety uvažovala o řadě akvizic, aby vdechla svému portfoliu léků nový život, je to docela obrat. V té době také zaplatila v USA 59 milionů dolarů za urovnání tvrzení, že její prodejní personál poskytoval lékařům zavádějící informace, ačkoli pochybení nadále popírala.



Přípravek Wegovy, který si uživatelé aplikují jednou týdně, potlačuje chuť k jídlu tím, že napodobuje působení střevního hormonu zvaného GLP-1, který se uvolňuje po jídle.





Šílenství po tomto léku a po stejně populárním léku na cukrovku Ozempic společnosti podpořily hollywoodské hvězdy a další celebrity.



Dánsko nemá o nadnárodní společnosti nouzi: patří mezi ně výrobce hraček Lego, pivovar Carlsberg a přepravní skupina Maersk. Nikdy předtím však nebyla jedna společnost tak dominantní.



"Měli jsme i jiné velké společnosti, které byly velké v globální ekonomice, ale nikdo tak velké," říká Pedersen z Danske Bank. V loňském roce dvě třetiny růstu země pocházely z farmaceutického průmyslu, v čele s firmou Novo Nordisk.



Dánské ministerstvo hospodářství zdvojnásobilo svou prognózu růstu pro rok 2023 na 1,2 %. Ve své zprávě o ekonomickém výhledu zmínilo společnost Novo Nordisk 31krát, což je bezprecedentní.





Společnost Novo Nordisk dosáhla v loňském roce tržeb ve výši 177 miliard dánských korun (25 miliard dolarů), což je o 26 % více než v roce předchozím, a zisku před zdaněním ve výši téměř 10 miliard dolarů. Minulý měsíc zvýšila svůj výhled zisku poté, co dosáhla pololetních tržeb ve výši 15 miliard dolarů a zisku 7 miliardy dolarů. Zaměstnává 59 000 lidí v 80 zemích, z toho dvě pětiny v Dánsku, a celosvětově obsluhuje téměř 40 milionů pacientů.



Počátky podniku sahají do roku 1923, kdy bylo založeno Nordisk Insulinlaboratorium s cílem komercializovat výrobu inzulinu - léku, který znamenal, že cukrovka již nebude znamenat rozsudek smrti a výrazně se prodlouží délka života. V roce 1989 se spojila se společností Novo Terapeutisk Laboratorium, kterou v roce 1925 založili bratři Pedersenové, bývalí zaměstnanci společnosti Nordisk. Její pero NovoPen bylo uvedeno na trh jako první inzulínové pero v roce 1985.



V průběhu let si skupina vydobyla vedoucí postavení v oblasti léků na cukrovku a hubnutí. Její lék na obezitu Saxenda byl v USA schválen v roce 2014, zatímco Ozempic tam byl schválen v roce 2017 a v roce 2021 následoval Wegovy - všechny tyto léky letí z pultů jako alternativa k žaludeční bandáži.



Existují však potenciální vedlejší účinky, které mohou být nepříjemné až škodlivé, například bolesti břicha, nevolnost, průjem, zácpa a pocit únavy.



Mezi potenciální dlouhodobé vedlejší účinky uvedené u Wegovy a Ozempicu, stejně jako u léku na cukrovku Mounjaro konkurenční farmaceutické společnosti Eli Lilly, patří zánět slinivky břišní, riziko rakoviny štítné žlázy a problémy s ledvinami.



Šílenství po nejnovějších lécích na hubnutí má vedlejší účinky na lidi, jako je 52letý Ian z Burnham-on-Sea v Somersetu, který od loňského roku užívá Ozempic na cukrovku 2. typu. Jeho cukrovka je způsobena steroidy, které musí užívat kvůli autoimunitnímu onemocnění. Jeho váha se snížila z 98 kg na 94 kg, ale kvůli nedostatku léku se k němu těžko dostává a nemůže si dovolit koupit si ho přes internet za 250 až 300 liber za měsíční zásobu.



"Kvůli celebritám na internetu a tisku, který vykřikuje, jak je to skvělé, už ho nemůžu dostat ani prostřednictvím svého praktického lékaře, ani v nemocnici," říká. "V lékárnách v okruhu 25 km ode mě mi všichni řekli, že ho budou mít na skladě až příští rok."



Podle Světové zdravotnické organizace se celosvětová míra obezity od roku 1975 zhruba ztrojnásobila. V Anglii je více než jeden ze čtyř lidí obézní, což znamená, že mají index tělesné hmotnosti 30 a více. Tento stav může být fyzicky vyčerpávající, může způsobovat ztrátu kontroly nad močovým měchýřem a omezovat život.



Podle Emily Fieldové, vedoucí evropského farmaceutického akciového výzkumu ve společnosti Barclays, která obezitu označila za "příběh tohoto desetiletí", dosáhne celosvětový trh s léčbou hubnutí a cukrovky během deseti let ročních tržeb až 160 miliard liber.



V USA je obézních asi 100 milionů lidí a pouze 3 miliony z nich se léčí farmaceuticky, říká Jeffrey Stevens, analytik zdravotnictví ve farmaceutické datové společnosti Citeline. Očekává se, že pacienti budou muset užívat léky dlouhodobě, aby si udrželi úbytek hmotnosti.



Společnost Novo Nordisk získala v srpnu další podporu, když klíčová klinická studie prokázala, že přípravek Wegovy snižuje riziko mrtvice a srdečního infarktu u lidí s nadváhou nebo obezitou o 20 %. Vědci také zkoumají, zda by léky na hubnutí mohly léčit další onemocnění, od zneužívání alkoholu až po demenci.



Injekce na cukrovku Mounjaro od amerického konkurenta Eli Lilly prokázala při hubnutí ještě lepší výsledky než Wegovy a očekává se, že do konce roku získá v USA povolení k regulaci obezity. Analytici UBS loni uvedli, že by se mohl stát jedním z "největších léků vůbec" s potenciálem vydělat 20 miliard liber.



Společnosti Novo Nordisk, Eli Lilly a americký konkurent Pfizer se rovněž předhánějí v uvádění nových tablet na hubnutí, jejichž výroba je levnější a jejichž užívání je snazší než užívání injekcí.



Mezi další nové léčebné postupy patří Imcivree, vyráběný společností Rhythm Pharmaceuticals, určený pro obézní lidi se vzácnými genetickými onemocněními, který byl schválen v Kanadě.



Odborníci zdůrazňují, že obezita je velmi komplexní porucha a že léky na hubnutí je třeba užívat společně se zdravou stravou a cvičením a terapeutickou podporou.



Podrobnosti v angličině

Podrobnosti v angličině ZDE

