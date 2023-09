Zmršený soudní proces se znásilňováním dětí

Dohoda o vině a trestu byla schválena s trestem pouhé podmínky, přestože soud jasně říká, že "senátu je zřejmé, že trest, na kterém se procesní strany dohodly, je trestem výrazně mírnějším, než o kterém by uvažoval soud při projednávání věci v hlavním líčení". Pokud soud uzná, že je dohoda nepřiměřená, může jí neschválit a pokračovat v hlavním líčení. V tomto případě to ale neudělal, přestože trest považuje za příliš mírný.

V rozsudku je shrnuto SEDM různých zneužití či znásilnění dětí mladších 15 let a v jednom případě na dítěti pod vlivem alkoholu (15-17 let). Tato zneužití kopírují stejný trend ve všech případech a děly se v průběhu 3 let na minimálně 6 různých dětech.