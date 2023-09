Proč najednou šíří celebrity lživé narativy?

17. 9. 2023

čas čtení 17 minut

Video: Russell Brand tvrdí, že obvinění, že znásilňoval ženy, jsou "naprosto falešná"

Na serveru Forum.cz píše Jiří X. Doležal o tom, že pražský intelektuál Igor Chaun se zbláznil a začal podporovat lživé narativy a dezoláty. Co se to asi musí lidem stát v mozku, že tohle začnou dělat? moc hezký článek https://t.co/mzWnl90yUJ — Petr Haraším (@HarasimPetr) September 16, 2023 V anglosaském světě za posledních 48 hodin vznikl obrovský skandál týkající se podobné, ovšem tisíckrát "známější" britské celebrity, komika jménem Russell Brand, o níž vyšlo - nepřekvapivě - najevo, že když v době přibližně před patnácti lety byl na vrcholu své britské televizní slávy a byl posedlý obsedantní nutnosti neustále provozovat sexuální styk (pak se ohledně toho léčil) a údajně souložil s více než tisícem žen, některé z nich znásilnil a choval se vůči nim hnusně (jedné ženě po sexuálním styku plivl do obličeje). Forenzně vyresearchovaný dokument o tom vysílala v sobotu večer televize Channel 4, investigativní práci provedli spolu s deníkem The Times. Ještě před zveřejněním těchto obvinění se Russell Brand na sociálních sítích energicky hájil, že obvinění není pravda a že i když byl v minulosti silně promiskuitní, veškerý sex, který provozoval, byl vždy konsensuální. To zjevně není pravda, ale pro Britské listy je na Brandovi zajímavé něco jiného. Chová se totiž vůči lživým narativům a dezolátům velmi podobně jako Igor Chaun. Nesmírně zajímavou analýzu publikoval britský časopis Prospect, z níž citujeme.

Strašně zajímavé je podle nás to, že tito lidé šíří lži zřejmě nikoliv proto, že by jim věřili, ale protože to posiluje jejich sledovanost a umožňuje jim to vydělávat miliony:



Prospect Magazine píše:





Původně bylo jméno Russella Branda synonymem pro idealistický styl levicového myšlení a soubor názorů, jejichž popularita od té doby jen roste - a to vše při zachování jeho celosvětové komediální slávy.

V tom je Brand o světelné roky napřed. Většině internetových osobností, které propagují konspirační teorie nebo škodlivý obsah nebo jim dělají platformu, trvá vybudování jména roky. Jejich pověst roste v průběhu času a je spojena výhradně s jejich online osobností; nejsou známí ničím jiným. Brand se od nich liší tím, že celosvětové slávy dosáhl už téměř před dvaceti lety. Průměrného člověka na internetu není třeba přesvědčovat o tom, kdo je Russell Brand - už to ví. Může přeskočit klíčový krok budování své známosti, což ho staví do rychlé pozice na cestě k vlivu. "Vytváří to představu a iluzi, že toho člověka skutečně znáte... a proto jsou lidé vnímavější a důvěřivější k obsahu, který tito lidé poskytují," říká Simon.



Není možné zjistit, zda Brand skutečně věří věcem, které říká, nebo zda skutečně změnil názor, když se v posledních deseti letech sám zradikalizoval. Mohl však být jeho přístup v posledních deseti letech jen lstí, přičemž každá nová fáze nebyla ničím jiným než novým pokusem o získání vlivu a pozornosti? Je možné, že při změně svých antiestablishmentových názorů, aby vyšel vstříc novým posluchačům, mu šlo ve skutečnosti méně o samotné myšlenky a více opětovné získání relevance - aby jméno "Russell Brand" zůstalo synonymem pro "okrajového filozofa, kterému se vždy podaří zůstat v hlavním záběru".





Zdroj v angličtině ZDE





A informace o tom, jak Brand znásilňoval ženy:







Russell Brand je obviněn, že v době své největší slávy v průběhu sedmi let znásilňoval ženy



Obvinění týkající se let 2006 až 2013 jsou výsledkem společného vyšetřování Sunday Times, Times a Channel 4 Dispatches. Brand obvinění odmítá.



Pět údajných obětí, z nichž čtyři jsou anonymní, bylo interviewováno v dokumentu pro pořad Channel Four Dispatches odvysílaném v sobotu večer.



The Times uvedly, že kontaktovaly Brandovy právníky s podrobnostmi o obviněních - a také s informacemi, které mu pomohou vzpomenout si na dotyčné incidenty - před plánovaným zveřejněním a daly jim osm dní na odpověď.



Brandovi právníci původně tvrdili, že tak nemohou učinit kvůli "velké litanii otázek" a kvůli anonymizaci znásilněných žen.





Brandovi právníci charakterizovali způsob, jakým byla žádost o vyjádření podána, jako součást "předem promyšlené strategie, jejímž cílem je poškodit jejich klienta". Dodali, že se domnívají, že za tím vším je "hluboce znepokojující agenda, a to skutečnost, že je alternativním mediálním vysílatelem, který konkuruje mainstreamovým médiím".



Jedna z žen uvedla, že Brand s ní navázal vztah, když mu bylo 31 let a ona byla ještě šestnáctiletá školačka. Uvedla, že o ní během údajně citově zneužívajícího a kontrolujícího tříměsíčního vztahu mluvil jako o "dítěti".



Pořadu Dispatches řekla, že jí moderátor jednou "vtlačil svůj penis do krku", takže se dusila, a proto ho udeřila do břicha, aby přestal.



Jiná žena tvrdila, že ji Brand znásilnil v roce 2012 ve svém domě v Los Angeles, uvedl list Sunday Times a dodal, že se jí ještě téhož dne dostalo ošetření v krizovém centru pro znásilněné.



Poslala mu zprávu, že se ho bála a cítila se jím zneužitá, a dodala: "Když dívka řekne NE, znamená to ne." Brand jí údajně odpověděl, že je mu to "velmi líto", uvedl list.



Žena, která uvedla, že se s ním setkala na afterparty jeho chatshow Brand X, řekla pořadu Dispatches, že údajné znásilnění nenahlásila na policii, protože se kvůli hercově slávě bála.



Třetí žena uvedla, že ji Brand sexuálně napadl, když s ním pracovala v Los Angeles, a že jí vyhrožoval právními kroky, pokud o svém obvinění řekne někomu dalšímu, uvedl list. Čtvrtá žena popsala, že ji Brand "sexuálně napadl" a že ji "fyzicky a emocionálně zneužíval", uvedly Sunday Times.



List uvedl, že několik dalších osob obvinilo Branda z fyzického a citového týrání, sexuálního obtěžování a šikany, a dodal, že ty, které se přihlásily, se navzájem neznají a většinou se rozhodly zůstat v anonymitě.



List rovněž uvedl, že žena, která sdělila, že se s Brandem seznámila ve svých 16 letech - a které dal pseudonym Alice - kontaktovala v roce 2020 Brandovu bývalou agenturu Tavistock Wood, aby ji upozornila na jeho údajné chování a žádala omluvu.



Řekla, že jí byla slíbena odpověď, až se Brand vrátí z wellness pobytu. Pak právníci zastupující Branda jeho jménem vydali dementi a obvinili ji ze snahy získat finanční prospěch.



Pracovníci pořadu Channel 4, v němž Brand vystupoval, svědčili, že Brand žádal personál, aby oslovoval mladé divačky, které se mu zdály atraktivní, aby se s nimi mohl po natáčení setkat.



Právní firma Tavistock Wood, kterou v sobotu kontaktoval deník Guardian, uvedla: "Russell Brand kategoricky a důrazně popřel obvinění vznesené v roce 2020, ale nyní se domníváme, že nás strašlivě podvedl. Společnost TW s Brandem ukončila veškeré profesní vazby."



Zdroje vyšetřujícím novinářům rovněž sdělily, že Brand během svého působení v BBC několikrát projevil znepokojivé chování, včetně jednoho incidentu, který byl popsán jako "alarmující projev agrese a neúcty". Sunday Times uvedl, že podle zdrojů se Brandův postoj k ženám stal v rozhlasové a televizní produkci "veřejným tajemstvím".



List také citoval Alici, která začala pracovat pro Channel 4. Ta svědčila, že když bylo navrženo, že Brand bude uvádět tento pořad, objevily se obavy. "Řešení, které bylo nabídnuto, spočívalo v tom, že bychom ze štábu vyřadili ženy - ženy, které tvrdě pracovaly, aby se dostaly do tohoto odvětví - nyní nemohou pracovat na konkrétních pořadech, protože se obávají, že by mohly být znásilněny nebo obtěžovány. Nevěřila jsem svým očím," řekla novinám.



Brand již v pátek večer popřel to, co označil za "velmi závažná obvinění z trestného činu".



Zprávy vylíčil jako "litanii extrémně hrubých a agresivních útoků" a uvedl, že se týkají období jeho kariéry, kdy pracoval "v mainstreamu" ... Jak jsem o tom hojně psal ve svých knihách, byl jsem [v té době] velmi, velmi promiskuitní".



Brand pokračoval: "V tomto období promiskuity byly mé vztahy naprosto vždy konsensuální. Vždycky jsem v tom byl tehdy transparentní, skoro až příliš transparentní, a jsem v tom transparentní i teď.



"Když vidím, že tato transparentnost metastázovala v něco trestného, co absolutně popírám, nutí mě to klást si otázku: není ve hře ještě nějaká jiná agenda?"







Podrobnosti v angličtině ZDE

Od té doby se Brand pro většinu lidí z velké části vytratil do éteru, občas se znovu objeví, aby si zahrál menší role ve filmových trhácích a jiných menších projektech. Na první pohled žije klidným, konvenčním životem se svou ženou a dvěma dětmi na venkově v Oxfordshire. Pro více než 13 milionů odběratelů jeho účtů na TikToku, Instagramu, YouTube a pravicové streamovací stránce Rumble je však Brand nejen prosperující, ale i aktuálnější než kdykoli předtím. Nyní využívá svých protistátních názorů a komediálního šarmu - kdysi založeného na široce levicových zásadách - k vysílání (a někdy i propagaci) dezinformací a konspiračních teorií na různá témata, od 11. září přes vakcíny až po zapojení (či nezapojení) FBI a CIA do výběru amerických prezidentů.To, co Brand dělá, je neobvyklé z hlediska stylu, taktiky, obsahu i toho, jak efektivní je přimět lidi, aby mu uvěřili. Svým potenciálně mimořádným dopadem může být dokonce jedinečný.Dlouhá léta byl jeho hlavním odbytištěm YouTube, kde publikuje již více než deset let a má více než šest milionů odběratelů. Obvykle se věnuje aktuálním zprávám ze skeptického nebo dezinformačního úhlu - ať už je tématem Covid-19, svoboda slova nebo válka na Ukrajině (Brand je hlasitým kritikem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského). Některá z nejpopulárnějších videí, která zveřejnil, se týkají těchto témat a přilákala miliony zhlédnutí (jedno z posledních videí, propagující populární konspirační teorii "Velkého resetu", mělo 1,5 milionu; jiné, naznačující globální "lhaní" o covidu-19 od roku 2021, má 5,1 milionu zhlédnutí).Brandův skutečný vliv však spočívá v tom, že veřejnost má velkou chuť poslouchat jeho diskuse a sdílení dezinformací, které denně vysílá pro publikum, jež se nyní blíží půl milionu.V září bylo oznámeno, že Brand začne každý všední den exkluzivně živě vysílat na platformě Rumble, která je podobná YouTube, ale zaměřuje se na publikum dychtící po kritice mainstreamových názorů, z nichž mnozí vyhledávají obsah, který je vysloveně pravicový a proti cenzuře. (Brand ve svém zdůvodnění, proč se rozhodl pro změnu, uvedl cenzuru svých videí ze strany YouTube).Rumble získal pověst platformy, kde se od začátku pandemie šíří nepravdivá tvrzení. Získal investici od kapitalisty Petera Thiela - spoluzakladatele společností PayPal a Palantir a prvního externího investora Facebooku, který vložil miliony dolarů do podpory republikánů sympatizujících s Trumpem - ve stejném měsíci, kdy zpráva provedená časopisem Wired zjistila, že stránka posílá diváky "k dezinformacím". Platforma však rychle roste - oznámila, že v posledním čtvrtletí roku 2022 vzrostla její měsíční aktivní uživatelská základna na 80 milionů, což je více než dvojnásobek oproti předchozímu roku.Brand dokáže k některým tématům přistupovat rafinovaně a konspirační teorie zahaluje závojem přijatých pravd.Brandův pořad Rumble si denně naladí zhruba 300 000 diváků. Na YouTube má také své již oddané diváky a je to mnohem lepší platforma pro získávání nových diváků.Navzdory Brandově nepopiratelně značnému publiku je tedy tím, co ho v tomto přeplněném prostoru činí jedinečným - a obzvláště silným - jeho již existující sláva. Právě to je podle Felixe Simona, výzkumníka v oblasti komunikace z Internetového institutu Oxfordské univerzity (OII), klíčem k Brandovu vlivu. "Nejdůležitější věc, kterou je třeba pochopit u lidí, jako je Russell Brand, a obecně u online influencerů, je, že jsou schopni vybudovat něco, čemu říkáme 'parasociální interakce' s publikem," říká. "V podstatě lidem sugerují, že jsou jim blízcí a že jejich publikum a fanoušci jsou nějakým způsobem jejich přáteli, kteří je vidí takové, jací skutečně jsou."Osobnosti, které dokážou u svých sledujících vyvolat emocionální reakci, navíc účinně vytvářejí tento parasociální vztah a budují důvěru; Brand se "vykresluje jako důvěryhodný zdroj zpráv", říká. Tím, že se staví do protikladu k mainstreamovým médiím a vládě, "začíná zasévat pochybnosti". Jeho stoupenci "těmto ostatním zdrojům nevěří a začínají se spoléhat na lidi, jako je Russell Brand a další, které vykresluje jako ty, kteří mají pravdivé zprávy". Brandův kanál TikTok byl pozoruhodným zdrojem dezinformací o covidu-19 - v roce 2022 byl nucen odvolat tvrzení, že lék ivermektin je účinnou léčbou - s miliony lidí, kteří sledovali a desítky tisíc lidí sdílely videa propagující nepravdivé informace. V jedné studii byl dokonce označen za "názorového vůdce" v oblasti pandemie.Brandův způsob řeči, vřelost a humor jsou také důvodem, proč je tak přesvědčivý - je vidět, proč lidi zaujal. Spojuje se s ostatními na lidské úrovni a zdá se, že mluví spíše s nimi než k nim. Své názory říká jako přítel, který vtipkuje u večeře, jako byste už byli na stejné vlně, a jeho styl humoru jen zřídkakdy přechází do řečnění a nese se v klidném, osobním tónu.Brand také dokáže k některým tématům přistupovat rafinovaně, konspirační teorie zahaluje závojem uznávaných pravd a vyhýbá se přímému schvalování dezinformací. Ve svém videu zesměšňujícím Billa Gatese naznačuje, že farmaceutické společnosti měly zájem na výrobě vakcín kvůli "moci, zisku a kontrole", a zmiňuje také kritiku velkých farmaceutických firem - například její hromadění vakcín a odmítání vytvoření univerzálních patentů -, která by byla obecně považována za platnou.Často Brand místo toho, aby navenek řekl, že věří něčemu, o čem je známo, že je nepravdivé (i když i to někdy dělá), prostě mluví o někom jiném, kdo argumentuje ve prospěch spiknutí, nebo udělá rozhovor s osobou, která tyto myšlenky prosazuje. Přebírá taktiku "prostého kladení otázek" - jeden z příkladů lze najít v nedávné epizodě jeho podcastu, kde vedl rozhovor s autorem Bjørnem Lomborgem, který se domnívá, že dopady změny klimatu způsobené člověkem jsou přehnané a že existují větší problémy, které musí svět řešit. Ačkoli Brand v jednu chvíli říká, že existují důkazy o tom, že klimatické změny způsobuje člověk - o čemž také vášnivě hovořil v rozhovoru pro Newsnight -, poté nechá Lomborga téměř hodinu hovořit o výsledcích studie, jejíž autoři tvrdí, že Lomborg jejich práci "lehkomyslně" zkreslil.Tato silná kombinace již existující slávy, velkého objemu zveřejňovaného materiálu a talentu pro využití emocí je velmi neobvyklá.Když se jeho fanoušků zeptáme na konspirační teorie, které Brand tak často propaguje, nikdo z nich se tím nijak zvlášť neznepokojuje - ve skutečnosti považují jeho ochotu "zpochybňovat autority" za hlavní součást jeho přitažlivosti. "Všechno, co jsem od něj sledoval, je buď jasný názor, nebo informace převzaté z mainstreamových zdrojů," tvrdí Dan. "Nemyslím si, že by se to nějak lišilo od jiných zpravodajských nebo aktuálních zdrojů."Přesto je hádankou Brandova vzestupu snaha zjistit: čemu skutečně věří? Jeho fanoušci chválí jeho upřímnost, ale málokdo si všimne, jak často se vyhýbá sdělování svého skutečného názoru a pouze podporuje ostatní, aby sdělili svůj. Někteří z nich jsou fanoušky jeho komedií už léta, ale nikdo, s kým jsem mluvil - ať už na záznamu nebo mimo něj - neřekl, že souhlasí s jeho široce levicovými názory, které vyjádřil před deseti lety. Zdá se, že nikdo nepochybuje o tom, že se nechal svést.