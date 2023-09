Proč je optimismus opět opiem lidstva

18. 9. 2023 / Karel Dolejší

Ať už jste příznivec Ukrajiny nebo naivní chcimír, bez ohledu na vaše soukromá přání čeká Evropu dlouhá válka - a s ní spojená dlouhodobá destabilizace.



První nepříjemný fakt, který jste nechtěli slyšet: Protože ukrajinské ozbrojené síly bez letecké převahy a s výcvikem nedostatečně zohledňujícím operace kombinovaných zbraní postupují v protiofenzivě jen pomalu, za ruskými opevněními, která postupně dobývají, mezitím už vznikají opevnění nová.

Znamená to, že až se ukrajinští vojáci prokoušou přes řady zákopů chráněné v průměru pěti minami na čtverečním metru, budou je s mírným odstupem za nimi čekat další, podobně koncipované. Jen se jim už nebude říkat "Surovikinova linie", ale dostanou jiný název.

Představa, že po proražení hlavního ruského obranného postavení na okupovaných územích se postup osvoboditelů zrychlí, tedy nemusí být příliš reálná. Rychlejší může být nakonec jen nedlouhý postup k novým opevněním.

Druhý nepříjemný fakt, který jste nechtěli slyšet: Ruská produkce munice je i po všech "mobilizačních" opatřeních na Západě stále výrazně vyšší, než produkce v USA a Evropě dohromady. Podle estonské rozvědky je vyšší dokonce sedminásobně.

Evropa se "slavně" rozhodla jednorázově vyrobit jeden milion dělostřeleckých granátů, zatímco Rusko vyrábí dva miliony ročně - a další doveze z KLDR, případně třeba z Íránu.

Útěšná verze zde poukazuje na fakt, že Rusové nedokážou vyrábět vlastní CNC obráběcí stroje (s tím skončili v závěru 80. let) a k udržení vražedného tempa výroby budou potřebovat kvůli značnému opotřebení dovážet nové. Což se jim prý nepodaří.

Až tedy na to, že mnoho lidí na Západě, včetně ČR, je ochotno přes krycí firmy ve třetích zemích tyto stroje, nebo alespoň jejich klíčové součásti, prodávat i nadále. A nakoupit nové CNC obráběcí stroje z Číny může Moskva kdykoliv, zcela bez problémů.

Rusko teď přes potíže s pašováním západních součástek nebo jejich nekvalitními a drahými domácími náhradami vyrábí zhruba 200 tanků ročně, k čemuž připočítejme ze skladů pod širým nebem vytahované a jakžtakž zprovozněné staré šunky. Evropská výroba tanků se však stále teprve rozbíhá, například ČR dostane své Leopardy 2 když to dobře půjde nejdříve za deset let.

Pokud nechceme, aby Rusové Ukrajince nakonec utloukli čepicemi (ano, ovšem, nekvalitními vatovými ušankami s pašovanými západními šňůrkami...), bude třeba podstatným způsobem navýšit vojenskou podporu Kyjiva. Ale to předpokládá, že máte odkud vzít. Tedy že konečně významně zvýšíte produkci zbraní, munice a vojenského materiálu. A významně se na tom podílí stát.

V ČR se tohle ovšem sotva stane. Vláda mnoho měsíců systematicky odmítá vysvětlovat veřejnosti všechny nuance krizové situace, v níž se nacházíme, a bojovat o českou infosféru s proruskou dezinfoscénou. Mezitím postupně začíná jednostrannou informační bitvu těžce prohrávat.

Ale místo aby pečlivě zdůvodňovala podporu Ukrajině, potichu oslabuje i to, co pro ni udělala na počátku konfliktu. A koneckonců, přední ministr plus šedá eminence hlavní vládní strany obchází akce proruské páté kolony a popíjí s exponentem ruských vlivových operací v ČR. Roste podíl ruské ropy na českém trhu a další tuny míří do strategických rezerv. Ohledávají se možnosti jmenování nového velvyslance v Moskvě. Co tu tedy chcete vysvětlovat? Že jsme coby oficiálně "nepřátelská země" s Ruskem v nesmiřitelném konfliktu? Ale běžte. Fialova vláda si na to ve skutečnosti jenom hraje. Gestikuluje a řeční. Velká část jejích činů ji usvědčuje přinejmenším z obojakosti.

Válka se protáhne minimálně ještě do příštího roku. Zesílí přímé snahy Moskvy o destabilizaci České republiky (po Slovensku se staneme terčem č.1 my) i nepřímé dopady válečných operací na Ukrajině na celý kontinent. Žádný návrat do normálu.

Koblihy opravdu nezlevní.

Jen na pokrytectví a zbabělost ve Strakově akademii bude s každým dalším dnem vidět o něco lépe než dosud.

