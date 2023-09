"Mohlo to způsobit, že čtu porno". Britský komik Stephen Fry šokován klonováním svého hlasu umělou inteligencí

21. 9. 2023

čas čtení 2 minuty

Herec varoval před nebezpečím umělé inteligence poté, co objevil verzi svého hlasu založenou na audioknihách Harryho Pottera

Britský komik Stephen Fry vydal varování před nebezpečím umělé inteligence poté, co prohlásil, že v jednom dokumentárním filmu byl bez jeho vědomí zfalšován jeho hlas. V projevu na technologickém festivalu CogX v Londýně přehrál ukázku z filmu, kde komentář zdánlivě četl on, a poté uvedl, že to bylo výsledkem digitálního klonování.



"Neřekl jsem z toho ani slovo - byl to stroj," řekl Fry účastníkům konference. "Ano, šokovalo mě to. Použili mé čtení sedmi dílů knih o Harrym Potterovi a z tohoto souboru dat byla vytvořena umělá inteligence mého hlasu a ta vytvořila toto nové vyprávění."



"Mohla... mě nechat číst cokoli od výzvy k útoku na parlament až po tvrdé porno, a to vše bez mého vědomí a bez mého svolení."



"Dozvěděl jsem se o tom, poslal jsem to svým agentům na obou stranách Atlantiku a ti byli šokováni - neměli ani tušení, že je něco takového možné."



Fryovo obvinění, že jeho hlas byl okopírován bez souhlasu, je obzvláště problematické vzhledem k probíhající stávce amerických herců a scénáristů. Jako "hrdý člen" odborové organizace Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists se podle vlastního vyjádření neúčastní nových projektů. Vytváření obsahu umělou inteligencí je jedním z problémů, které vedly k protestní akci.



"Tohle ještě nic není," říká Fry svým agentům v reakci na jejich hněv. "Tohle je audio... nebude trvat dlouho a stejně přesvědčivá budou i plná deepfake videa."



Technologii deepfake, která dokáže manipulovat se záběry nebo obrázky a vytvářet fotografie nebo videa lidí, která nejsou založena na realitě, nedávno označil prezident společnosti Microsoft Brad Smith za největší obavu z umělé inteligence. Zfalšovanou fotografii britského premiéra Rishiho Sunaka, který špatně nalévá z pípy půlitr piva, označili odborníci za "hrozbu pro demokracii".





Britská televize ve svém technologickém pořadu informovala, že umělá inteligence umí nyní klonovat váš hlas i v cizích jazycích - a při vyrábění fake videí přizpůsobí v řeči v cizím jazyce, který v realitě vůbec nemusíte umět, i pohyby vašich úst.









Podrobnosti v angličtině ZDE

0