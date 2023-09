Každý třetí Evropan nyní hlasuje proti establishmentu

21. 9. 2023

čas čtení 8 minut

Analýza výsledků v 31 zemích v loňském roce ukázala, že 32 % hlasů bylo odevzdáno stranám, které jsou populistické, krajně levicové nebo krajně pravicové



Téměř třetina Evropanů nyní volí populistické, krajně pravicové nebo krajně levicové strany, ukázal průzkum, podle něhož široká podpora antiestablishmentové politiky prudce roste napříč celým kontinentem.



Analýza více než 100 politologů z 31 zemí zjistila, že v loňských národních volbách odevzdalo svůj hlas antiestablishmentovým stranám rekordních 32 % evropských voličů, zatímco na počátku roku 2000 to bylo 20 % a na počátku 90. let 12 %.



Výzkum, který vedl Matthijs Rooduijn, politolog z Amsterodamské univerzity, rovněž zjistil, že přibližně polovina antiestablishmentových voličů podporuje krajně pravicové strany - a právě podíl těchto voličů roste nejrychleji.



"Dochází k výkyvům, ale základním trendem je, že čísla stále rostou," řekl Rooduijn. "Mainstreamové strany ztrácejí hlasy, antiestablishmentové strany získávají. Na tom záleží, protože mnoho studií nyní ukazuje, že když si populisté zajistí moc nebo vliv na moc, kvalita liberální demokracie klesá."



Na znamení toho, jak dalece vzestup nativistické a autoritářské krajní pravice posunul evropskou politiku doprava, výzkumníci zvažovali, že několik známějších středopravicových stran na kontinentu zařadí mezi hraniční krajně pravicové strany.



"Hodně jsme mluvili o tom, že bychom překlasifikovali britské konzervativce, nizozemskou VVD Marka Rutteho, francouzské Les Républicains a rakouskou ÖVP," řekl Rooduijn. "Nakonec jsme to neudělali, protože nativismus není jejich hlavním zaměřením. Ale v budoucnu bychom mohli."



PopuList byl spuštěn před pěti lety ve spolupráci s deníkem Guardian. Letos identifikuje 234 antiestablishmentových stran v celé Evropě, včetně 165 populistických stran (většinou krajně levicových nebo krajně pravicových). Jako krajně levicové klasifikuje 61 stran a jako krajně pravicové 112 stran (většina z nich, ale ne všechny, jsou populistické).



Populismus, obvykle ve spojení s pravicovou nebo levicovou ideologií, rozděluje společnost na dvě homogenní a protichůdné skupiny, "čistý lid" versus "zkorumpovanou elitu", a tvrdí, že veškerá politika by měla být výrazem "vůle lidu".



Jeho zastánci tvrdí, že je demokratickým korektivem, který upřednostňuje obyčejné lidi před elitami, partikulárními zájmy a zakořeněným establishmentem. Kritici varují, že populisté u moci často podkopávají demokratické normy, podkopávají soudnictví a média nebo omezují práva menšin, a to někdy způsobem, který na dlouho přesáhne jejich mandát.



"Pro populisty je špatné vše, co stojí mezi 'vůlí lidu' a tvorbou politiky," řekl Rooduijn. "To zahrnuje všechny ty důležité kontrolní mechanismy - svobodný tisk, nezávislé soudy, ochranu menšin -, které jsou nezbytnou součástí liberální demokracie."



K samozvanému neliberálnímu vůdci Maďarska Viktoru Orbánovi a polské vládnoucí straně Právo a spravedlnost se v poslední době přidalo několik populistických krajně pravicových vůdců a stran včetně Giorgie Meloniové v Itálii a v severském regionu strana Finové a Švédští demokraté, kteří vstoupili do vládních koalic nebo je podporují.



Jiné strany zaznamenávají velký nárůst popularity. Rakouská strana Svobodných (FPÖ) rok od voleb v průzkumech pohodlně vede, německá AfD zdvojnásobila svůj výhledový podíl hlasů na 22 % a je druhá před středolevicovou SPD, zatímco Marine Le Penová má zřejmě nakročeno k tomu, aby se stala francouzskou prezidentkou.



Tři tvrdé pravicové a nativistické strany v Řecku získaly v červnovém hlasování parlamentní křesla, a zatímco ve Španělsku ztratila strana Vox v červenci více než třetinu svých poslanců, populistické a povstalecké strany by mohly v nadcházejících volbách, které se uskuteční mezi současností a listopadem, rozhodnout o vládě na Slovensku, v Polsku a v Nizozemsku.



Podle výzkumníků, kteří zkoumali strany, jež ve volbách do národních parlamentů od roku 1989 získaly alespoň jedno křeslo nebo 2 % hlasů, stojí za tímto trendem řada faktorů.



"Zejména krajně pravicové strany skutečně rozšířily svou voličskou základnu a vytvářejí koalice voličů s velmi odlišnými zájmy," uvedla Daphne Halikiopoulou, komparativní politoložka z University of York a spoluautorka PopuListu.



"Jejich velkým tématem byla vždy imigrace. To tam stále je, ale kulturní obavy nyní tvoří jen malou část jejich voličů. Překročili rámec tohoto jádra a využívají celou řadu voličských nejistot... Diverzifikují se."



Covidové lockdowny a vakcíny byly pro některé voliče populárními tématy, stejně jako stále častěji diskuse o kulturní válce - o genderu, o historii, o symbolech národní identity - a o klimatické krizi. Jiní se upnuli na krizi životních nákladů a ruskou válku na Ukrajině.



Krajní pravici nyní volili lidé, "kteří ji nikdy nevolili a u kterých byste to ani nečekali: starší ženy, městští voliči, vzdělaná střední třída," uvedla Halikiopoulou. "Jsou ochotni vyměnit demokracii za něco jiného, říci: 'Vím, že tento vůdce je autoritářský - ale alespoň přinese ekonomickou stabilitu'."



Andrea Pirro, další ze spoluautorů studie a komparativní politoložka z Boloňské univerzity, uvedla, že na vině je částečně sám mainstream - velké, všezahrnující středopravé a středolevé strany. "Došlo k jejich postupnému odtržení od společenských požadavků," řekla.



"Lidi vidí, že se tyto strany v podstatě staly organizacemi jen usilujícími o funkce, nereagujícími na obavy lidí, a tak je často obviňují z jejich problémů. Antistablishmentové strany se prezentují jako odpověď a voliči jsou stále ochotnější dát šanci nevyzkoušeným alternativám."



Téměř ve všech evropských zemích se tlak zejména na tradiční středopravici, aby kooptovala krajně pravicové politické návrhy, zejména v oblasti imigrace, stal velmi silným, přičemž radikalizace středopravice znamená, že mizí sanitární kordon, který ji dlouho odděloval od krajní pravice.



"Dynamika politické soutěže se mění," říká Halikiopoulou. "Ještě před pár lety by například žádnou mainstreamovou stranu ani ve snu nenapadlo spolupracovat se Švédskými demokraty."



Výzkumníci poznamenávají, že s úspěchem přichází i rivalita. Antiestablishmentové a krajně pravicové strany se štěpí a množí: například v loňských francouzských volbách založil polemik Eric Zemmour stranu pro voliče, kterým se Le Penová zdála příliš měkká.



Cas Mudde, profesor mezinárodních vztahů na univerzitě v Georgii, který formuloval široce přijímanou definici populismu, uvedl, že jádro podpory antiestablishmentových, zejména radikálně pravicových stran ve skutečnosti příliš nevzrostlo.



"To, co se rozrostlo, je skupina voličů, která je toleruje," řekl. "Ti, kteří by v prvním kole francouzských prezidentských voleb Le Penovou nevolili, ale ve druhém ano. Tato skupina se opravdu rozrostla."



Výzkumníci PopuListu se nezabývají volebními předpověďmi, a tak není jasné, jak přesně se nárůst podílu hlasů odpůrců establishmentu projeví. Někteří analytici tvrdí, že obavy, že se Evropa "propadá na krajní pravici", jsou přehnané. Střed je podle nich odolnější, než naznačují průzkumy a výsledky voleb.



Mujtaba Rahman z Eurasia Group uvedl, že středopravicové strany "zaujímají tvrdší postoje ke klimatu, imigraci a právům LGBTQ, ale existují limity, jak volebně úspěšný tento postoj může být".



Posun středopravicových stran ke krajní pravici nakonec narazí na své limity, domnívá se Rahman a poukázuje na nedávné špatné výsledky strany Vox ve Španělsku. Ve volbách do Evropského parlamentu v příštím roce předpověděl další centristickou většinu. "Posun ke krajní pravici pravděpodobně nebude všelékem, jak si mnohé strany myslí," řekl.



Mudde byl méně optimistický. Společnost se podle něj změnila. Mainstreamování radikálně pravicových myšlenek vedlo k radikalizaci středu; tolerance k radikální pravici - mezi elitami i veřejností - zjevně vzrostla. Dlouhodobé hranice a konsensy se prolomily.



"Podívejte se na britské konzervativce," řekl. "Ve svém diskurzu a rétorice jsou radikální pravicí. A jak se mainstream radikalizuje, radikální pravice musí jít dál, nabídnout něco jiného, vyniknout."





Její růst nebude lineární ani nekonečný, řekl Mudde, ale nevidí žádný přirozený strop.













Podrobnosti v angličtině ZDE

