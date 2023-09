Datová schránka ministerského nezájmu

21. 9. 2023 / Petr Haraším

V červenci onoho památného roku 2023, roku neústupně nastupující umělé inteligence, která na požádání sepíše cokoli pro kohokoli, namaluje obrázky s láskou i bez lásky, složí skladby, nad kterými by slintal nejeden hudební genius, složila neochota českého státu další zkoušku z dospělosti. V minulém článku na toto téma jsem popsal, jak si s datovou schránkou, jakožto vrcholným nástrojem digitalizace po česku zvládá zahrát úředník s vlivem a mocí nad osudy a životy občana. Já uchopil možnosti věku umělé inteligence za pabity a dal se cestou digitalizace. To jsem si dal. Ale dobře mi tak, neboť věřit na státní inteligenci, v době inteligence umělé, se nevyplácí.

V naší postkomunistické komické společnosti sociálně potřebným přeci umíme naházet pod nohy pořádné klacky, ba rovnou klády. A když už tam jsou pěkně srovnané, tak se milý hochu snaž, jak umíš, abys to zvládnul, my totiž nabídneme nezájem s nevšímavostí na každý způsob. Samotná datová schránka coby výsledek 34 let pochodu Česka z Východu na Východ nějak bídně funguje i pro nevidomé, ale s reálnou digitalizací státní agendy má méně společného než Fiala s postem alespoň průměrného premiéra.

Stále tak v mém adresáři s názvem „Stažené“ smutně úpí dokumenty ve formátu sprostě nafoceného .pdf zaslaného ze státních útrob Úřadu práce a sociálních věcí. Koukám na ně denně okem leklé ryby a představuji si, co mi asi úřad tak asi může chtít.

Jelikož jsem vlastní silou poslechu nemohl být účasten žádnému porozumění dokumentu z datové schránky státní instituce, jež zasílá dokumenty o rozhodnutí správních procesů, tak jsem se dotázal, co dělat. Na úřadě o tom vědí, ale vhodně nakoupený či připravený program neumí přímo z úředního počítače jednoduše přeposlat došlý státní dokument ve formátu vhodném pro odečítače obrazovky.

Dokument se musí po starém způsobu vytisknout, následně pokrokově ofotit, novátorsky vložit do téhož počítače a přes datovou schránku si zahrát na digitalizaci odesláním na pečlivě vybraný cíl účastníku řízení, kterému je dokument ke smíchu, či pláči podle léty získané odolnosti vůči právu silnějšího úředníka. Fakt netuším, zda je zde vinen špatně napsaný software či úřednické křeslové hardware. Pokrčení ramen a sbohem a příště už sem k nám na náš úřad nelezte, máme přeci „tu digitalizaciju“.

Nedal jsem se a skrze nabízené elektronické podatelny oslovil patřičná ministerstva plná dobrotivých úředních lidiček. Jak ministerstvo práce a sociálních věcí, tak ministerstvo vnitra výtky zhlédly a kuš už. Podání bylo přijato. Přijato bylo a toť vše v dojemném příběhu digitalizačního pokroku malého státu světové třídy uprostřed křižovatky Evropy. Myslím si, že je tento stav nedobrý, protože neumožňuje skupině občanů komunikovat se státem.

Zřejmě musí nevidomý občan počkat, až se strategicky nainvestuje do nestrategických mafiánských projektů v Brně i jinde, abychom byli světová špička v digitálních technologiích, a teprve pak snad dojde i na nápravu ostudné státní politiky porušování práv postižených spoluobčanů.

PS: Problém se týká pouze agendy příspěvku na péči, další agendy jsou prý v digitálním pořádku.

PS2: neklesejte občané na mysli, premiér Petr Fiala vám vše zdůvodní, obhájí svou vládu a řešení vymyslí.





Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého na krásná fota státních dokumentů

