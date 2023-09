Zvítězí Putin na Ukrajině?

22. 9. 2023

Polsko už nebude Ukrajině dodávat zbraně, oznámil polský premiér Morawiecki.



O tomto rozhodnutí hovořili v Channel 4 News ve čtvrtek večer s Radkem Sikorskim:

Moderátor Channel 4 News: Mluvil jsem s bývalým polským ministrem zahraničí Radkem Sikorským, současným poslancem Evropského parlamentu, a nejprve jsem se ho zeptal, zda ho tento náhlý obrat polského premiéra překvapil.





Radek Sikorski: Nebyl jsem překvapen, protože vztahy se v poslední době nabouraly. Máme před sebou nepříjemné parlamentní volby, v nichž vládnoucí strana soupeří s krajní pravicí o protiukrajinské hlasy, které v Polsku existují. A tak využili otázku obilí a nyní spojili otázku obilí s otázkou zbraní, což se nemělo dělat. A také se obě strany špatně vyjádřily, ale bohužel slova polského premiéra teď obletěla svět. A já se obávám, že Putin z toho získá dojem, že podpora Západu Ukrajině dostává trhliny.



Moderátor: Ale říkáte, že nejde jen o, víte, polské zemědělce, kteří se obávají o obilí a levné ukrajinské obilí, a proto by mohli potrestat vládu ve volbách? Jde o něco víc, že uvnitř Polska existuje proruská lobby?



Radek Sikorski: Existuje krajně pravicová proruská strana, která je zároveň protiukrajinská, překvapení. Víte, že jsme přijali jeden a půl milionu ukrajinských uprchlíků a samozřejmě jsme neměli 10% rezervu v našem školském systému, v našem zdravotnictví. Takže je tady samozřejmě nějaké napětí a tohle jsou političtí podnikatelé, kteří toho vždycky využijí a vládnoucí strana se teď zapojila do soutěže o ty nespokojené lidi, což je dost špatné, a teď to spojili s otázkou zbraní, což se nemělo dělat.



Moderátor: To, co polská vláda říká, je, že jim prostě docházejí zbraně, které by mohli poslat na Ukrajinu. Je to pravda, nebo ne?



Radek Sikorski: No, to může být problém pro nás všechny. Na Západě, teď jsem byl v Británii, kde jsem svědčil ve Sněmovně lordů, a setkal jsem se s některými rozhodujícími činiteli a v Británii a v západní Evropě, v Polsku, dokonce i ve Spojených státech nedošlo k řádnému náběhu výroby vybavení, munice. Takže nám možná docházejí zásoby, ale stále není užitečné o tom veřejně mluvit, protože to povzbuzuje Putina.



Moderátor: Tím se dostávám k dalšímu bodu, a to je, že mi mé zdroje z Pentagonu řekly, že vlastně pomalu šeptají, že je potřeba tu věc nějak uzavřít, protože i oni poslali na Ukrajinu příliš mnoho zbraní, nejsou spokojeni se stavem protiofenzívy a chtějí, aby se ta věc v nějaké fázi uzavřela.



Radek Sikorski: Tedy nejprve k té protiofenzívě. Ukrajina je menší země a přejít do ofenzivy proti většímu protivníkovi, který je zakopaný, a to bez vzdušné nadvlády, bylo vždycky neuvěřitelně obtížné. A tak jsme měli Ukrajinu před protiofenzívou více zásobovat. A také bychom si neměli představovat, že tato válka skončí letos nebo příští rok. Většina podobných koloniálních válek trvá zhruba deset let a my se musíme připravit na Putinovu agresi.



Moderátor: Ale obáváte se jako, jako velký zastánce Ukrajiny, že Putin hraje dlouhou hru a mohl by zde zvítězit, protože víte, že nervy začínají být napjaté? Víte, ta jednota dostává trhliny a on by v důsledku toho mohl vyhrát?





Radek Sikorski: S tím počítá, myslí si, že mu stačí udržet tu jeho válku do amerických prezidentských voleb, a pak má šanci zvítězit. Měli bychom ho přesvědčit, že to tak nebude. Západ byl zatím jednotný. Víte, my v Evropské unii jsme schválili deset kol sankcí. Poslali jsme Ukrajině 76 miliard eur a měli bychom v tom pokračovat, a to tak dlouho, dokud tohoto strašného člověka nezastavíme.





