Ruská agrese na Ukrajině: Biden a Zelenskyj se setkali v Bílém domě

22. 9. 2023

Americký prezident Joe Biden a první dáma Jill Bidenová přivítali v Bílém domě ve Washingtonu své ukrajinské protějšky Volodymyra Zelenského a Olenu Zelenskou.

In the Oval Office meeting, Zelensky told Biden he looked forward to their discussions with a “special emphasis on air defense.” #ukraine pic.twitter.com/xZkcOFGY6k — Ken Thomas (@KThomasDC) September 21, 2023

Na otázku jednoho z novinářů, jak důležitá je jeho návštěva, ukrajinský lídr odpověděl:



Velmi důležitá.





- Ukrajinská města od východu po západ byla v noci na čtvrtek zasažena největší vlnou ruských raketových útoků za více než měsíc. Na Světový den míru OSN byli nejméně dva lidé zabiti a desítky zraněny.



Ruské údery, největší od 15. srpna, přišly den po zprávách o sabotáži na ruském vojenském letišti v Čkalovsku u Moskvy a v týdnu, kdy Volodymyr Zelenskyj představil ukrajinský "mírový vzorec" na summitu Valného shromáždění OSN v New Yorku.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil americký Kapitol, Pentagon a Bílý dům. Zelenského návštěva ve Washingtonu byla mnohem problematičtěji přijata než bylo hrdinské přivítání, kterého se mu dostalo před devíti měsíci. Republikáni navrhli provizorní zákon, který nezahrnuje financování Ukrajiny.



- Polsko, jeden z nejvěrnějších spojenců Ukrajiny, oznámilo ukončení dodávek zbraní do země den poté, co prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Varšavu, že zákazem dovozu ukrajinského obilí nahrává Rusku. Polsko je jedním z hlavních dodavatelů zbraní Kyjevu a od zahájení plnohodnotné invaze v únoru 2022 bylo jedním z nejhlasitějších podporovatelů ukrajinské věci, ale v posledních dnech se vztahy zhoršily v souvislosti s rostoucím sporem o obilí.



- Britská korunní prokuratura schválila obvinění pěti osob podezřelých ze špionáže pro Rusko. Tři muži a dvě ženy ve věku od 29 do 45 let jsou obviněni ze "spiknutí za účelem shromažďování informací, které mají být přímo či nepřímo užitečné nepříteli", uvedla CPS.



- Nový balíček americké vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 325 milionů dolarů bude zahrnovat systémy protivzdušné obrany a druhou zásilku kazetové munice odpalované 155mm houfnicemi, uvedla agentura Reuters s odvoláním na amerického představitele.



NBC sdílela úplný seznam schopností zahrnutých do balíčku:



Střely AIM-9M pro protivzdušnou obranu



dodatečná munice pro vysoce mobilní dělostřelecké raketové systémy (HIMARS).



systémy protivzdušné obrany Avenger



kulomety ráže .50 pro boj s bezpilotními leteckými systémy



155 mm dělostřelecké náboje, včetně DPICM



105 mm dělostřelecké náboje



Protitankové střely naváděné po optickém kabelu (TOW)



protipancéřové systémy Javelin a AT-4



Více než 3 miliony nábojů do ručních zbraní



59 lehkých taktických vozidel



Demoliční munice pro odstraňování překážek



Náhradní díly, údržba a další polní vybavení





- Americký prezident Joe Biden při projevu v Oválné pracovně na začátku jednání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským uvedl, že USA jsou i nadále odhodlány poskytovat Kyjivu podporu v jeho úsilí bránit se ruské invazi.



Přímo Zelenskému řekl: "Vaše statečnost inspirovala svět" a dodal, že je "odhodlán ukázat", že "stojíme při vás".





- Na otázku, zda se obává, že Ukrajina ztrácí Polsko jako přítele kvůli sporu o obilí, Zelenskyj odpověděl:



Chci poděkovat polskému lidu, polské společnosti za podporu. To je vše.



- Předseda americké Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy odepřel Volodymyru Zelenskému společné zasedání Kongresu, které by mu umožnilo pronést projev a oslovit všechny, uvedla CNN s odvoláním na zdroj.



McCarthy se rovněž vyhýbal tomu, aby byl se Zelenským viděn na veřejnosti. Odmítl oficiálním fotografům přístup do místnosti, kde se vedoucí představitelé Sněmovny reprezentantů setkali s ukrajinským prezidentem, dodal zdroj. Se Zelenským se však vyfotografoval během jednání za zavřenými dveřmi a zdroj se s CNN podělil o fotografie z místnosti.



Volodymyr Zelenskyj sdílel video ze své dnešní návštěvy Pentagonu, kde se setkal s ministrem obrany USA Lloydem Austinem, generálem Markem Milleym, předsedou sboru náčelníků štábů USA, a dalšími představiteli.



Ukrajinský prezident uvedl, že během setkání s Austinem poděkoval USA za jejich podporu a že dvojice jednala o amerických dodávkách dělostřeleckých systémů a prostředků dlouhého dosahu na Ukrajinu.



- Rozhodnutí Joe Bidena neposkytnout Ukrajině rakety ATACMS zklame ukrajinské představitele, kteří byli "velmi optimističtí", že americký prezident rakety s doletem 300 km schválí, píše Christopher Miller z Financial Times.



Ukrajina chce, aby rakety ATACMS pomohly jejím jednotkám zasáhnout hluboko za ruskými liniemi, narušit jejich zásobování a demoralizovat zakopané nepřátelské jednotky.



V minulých dnech se objevily zprávy, že Bidenova administrativa směřuje ke schválení dodávek těchto raket. Volodymyr Zelenskyj v úterý pro CNN uvedl, že si je jistý, že jednání jsou "na cílové čáře".



Američtí představitelé v minulosti uvedli, že Pentagon má obavy o zásoby ATACMS pro potřeby obrany USA a Bílý dům chce zajistit, aby nedodával zbraně, které by mohly být použity k zasažení ruského území, protože se obává, že Moskva je bude považovat za přímého účastníka bojů.





