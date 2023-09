Trumpovi právníci se hodlají odvolat proti rozhodnutí soudce, že se Trump při budování impéria dopustil podvodu

27. 9. 2023

Soudce Arthur Engoron v úterý odmítl zamítnout žalobu obviňující bývalého amerického prezidenta z nezákonného přehánění svého majetku



Donald Trump se při budování realitního impéria, které ho katapultovalo ke slávě a do Bílého domu, po léta dopouštěl podvodů, rozhodl v úterý newyorský soudce, který důrazně odmítl návrh bývalého prezidenta na zamítnutí občanskoprávní žaloby proti němu.



Soudce Arthur Engoron zjistil, že Trump a vedoucí pracovníci jeho společnosti, včetně jeho synů Erica a Donalda mladšího, běžně a opakovaně klamali banky, pojišťovny a další osoby tím, že masivně nadhodnocovali majetek a v dokumentech přeháněli své jmění.



Jeho rozhodnutí padlo v rámci občanskoprávní žaloby, kterou podala Letitia Jamesová, newyorská generální prokurátorka, několik dní před zahájením soudního procesu bez poroty, který bude projednávat obvinění, že Trump a Trump Organization po deset let lhali o hodnotě majetku a svém jmění, aby získali lepší podmínky bankovních úvěrů a pojištění.



"Zdejší dokumenty jasně obsahují podvodné ocenění, které obžalovaní používali v podnikání," napsal Engoron.



Jamesová uvedla, že Trump se fakticky zapojil do operace "návnada a záměna", když v ročních finančních výkazech předkládaných bankám a pojišťovnám nafoukl svou čistou hodnotu až o 2,23 miliardy dolarů a podle jednoho hodnocení dokonce o 3,6 miliardy dolarů.



Mezi majetek, jehož hodnota byla nadsazena, patří Trumpovo sídlo Mar-a-Lago na Floridě, jeho podkrovní byt v Trump Tower na Manhattanu a různé kancelářské budovy a golfová hřiště, uvedla Jamesová v žalobě podané v září 2022.



Trumpův právní tým již dříve požádal Engorona, aby žalobu proti němu zamítl, a tvrdil, že James není oprávněn žalobu podat, protože neexistují žádné důkazy o tom, že by veřejnost byla Trumpovým jednáním poškozena, a že řada obvinění je již promlčena.



Soudce však minulý týden naznačil, že není nakloněn vstřícnosti, a vytkl Trumpovým právníkům, že předkládají "frivolní argumenty", a uvedl, že zvažuje, že proti nim uplatní sankce.







Ve svém úterním rozhodnutí aoudce vyhověl návrhu Jamesové, která požadovala sankce proti Trumpovu právnímu týmu za opakované předkládání již odmítnutých argumentů, a uložil pěti právníkům pokutu po 7 500 dolarech.

U občanskoprávního soudu ho čeká také druhý soudní proces o pomluvu, který se týká spisovatelky E. Jean Carroll, která tvrdí, že ji v 90. letech sexuálně napadl. Trump, který byl shledán odpovědným za pomluvu a sexuální zneužití, již dostal pokutu ve výši přibližně 5 milionů dolarů a byl odsouzen jako sexuální násilník.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Soudní řízení bez poroty má začít 2. října. Jamesová požaduje pokutu ve výši 250 milionů dolarů a zákaz podnikání Trumpa v New Yorku, jeho domovském státě. Slyšení by mohlo trvat až do prosince, uvedl Engoron.Soudce Trumpa potrestal již dříve. Na začátku roku 2022 bývalý prezident zaplatil pokutu 110 000 dolarů poté, co nedodržel lhůty pro vyřízení případu.Trump na základě čtyř obvinění čelí 91 obviněním z trestných činů, a to za platby za mlčení pornografické herečce, zanezákonné uchovávání utajovaných informací a podvracení voleb na federální i státní úrovni.