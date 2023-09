Vztah mezi anti-LGBTQ+ politikou a úpadkem demokracie

Statistiky se zdají být v souladu s rostoucím pozitivním postojem k LGBTQ+ lidem, který zaznamenávají různé průzkumy veřejného mínění. Statistiky shromážděné v rámci British Social Attitudes Survey zjistily, že společenské postoje vůči LGBTQ+ lidem jsou od 80. let výrazně pozitivnější.

Kromě toho společnost YouGov uvedla, že od července rekordní počet Britů nadále podporuje manželství osob stejného pohlaví, a to i deset let poté, co bylo v Anglii, Walesu a Skotsku legalizováno. Record number of Britons support same-sex marriage 10 years after key vote | YouGov