Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajinský dron zasáhl ruskou rozvodnu poblíž hranic, sděluje gubernátor; ruská raketa zasáhla město Mykolajiv

29. 9. 2023

čas čtení 9 minut



Ukrajinský dron shodil výbušninu na ruskou rozvodnu v obci Bělaja a zapálil transformátor, říká místní gubernátor; raketa zasáhla "infrastrukturní objekt" na okraji Mykolajiva



- Ukrajinský dron zasáhl ruskou rozvodnu: gubernátor



V pátek ukrajinský dron shodil výbušninu na rozvodnu v ruské vesnici nedaleko hranic a přerušil dodávky elektřiny do nemocnice, uvedl regionální gubernátor.



V obci Belaja, vzdálené necelých 25 kilometrů od hranic, "ukrajinský dron shodil na rozvodnu dvě výbušná zařízení", uvedl kurský oblastní gubernátor Roman Starovojt na komunikační platformě Telegram.



"Jeden z transformátorů se vznítil. Pět osad a nemocnice byly odříznuty od dodávek elektřiny. Na místo vyjely hasičské posádky," dodal.



"Dodávka elektřiny bude obnovena, jakmile to bude bezpečné." V pátek ukrajinský dron shodil výbušninu na rozvodnu v ruské vesnici nedaleko hranic a přerušil dodávky elektřiny do nemocnice, uvedl regionální gubernátor.V obci Belaja, vzdálené necelých 25 kilometrů od hranic, "ukrajinský dron shodil na rozvodnu dvě výbušná zařízení", uvedl kurský oblastní gubernátor Roman Starovojt na komunikační platformě Telegram."Jeden z transformátorů se vznítil. Pět osad a nemocnice byly odříznuty od dodávek elektřiny. Na místo vyjely hasičské posádky," dodal."Dodávka elektřiny bude obnovena, jakmile to bude bezpečné."

- Orbán: Než by Ukrajina mohla zahájit rozhovory o vstupu do EU, je třeba vyřešit "dlouhé a obtížné otázky".



Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek prohlásil, že bude třeba zodpovědět "velmi složité otázky", než bude moci EU vůbec zahájit rozhovory o členství s Ukrajinou.



Země EU mají v prosinci rozhodnout, zda umožní Ukrajině zahájit přístupová jednání, která by vyžadovala jednomyslnou podporu všech 27 členů. Podle diplomatů může být překážkou Maďarsko.



"Nemůžeme se vyhnout otázce - když během podzimu budeme v Bruselu jednat o budoucnosti Ukrajiny -, zda můžeme skutečně vážně uvažovat o členství země, o zahájení přístupových rozhovorů se zemí, která je ve válce," řekl podle agentury Reuters Orbán ve státním rozhlase.



V komentářích, které pravděpodobně rozzlobí Kyjev, jenž neochvějně trvá na tom, že o územním uspořádání Ukrajiny nelze vyjednávat, Orbán řekl: "Nevíme, jak velké je území této země, protože válka stále pokračuje, nevíme, jak velké je její obyvatelstvo, protože prchá. Přijmout zemi do EU, aniž bychom znali její parametry, to by bylo bezprecedentní."



"Takže si myslím, že musíme odpovědět na velmi dlouhé a složité otázky, než se dostaneme ke skutečnému rozhodnutí o zahájení přístupových rozhovorů," dodal.



Orbán v pondělí v parlamentu prohlásil, že Maďarsko nepodpoří Ukrajinu v žádné otázce v mezinárodních záležitostech, dokud nebudou obnovena jazyková práva tamních etnických Maďarů. Maďarsko je členem NATO a zároveň jednou ze dvou zemí, které stále blokují vstup Švédska do aliance.



- Ruská centrální banka podle agentury Reuters prodloužila omezení převodů finančních prostředků do zahraničí o dalších šest měsíců, uvedl v pátek regulátor.





- Suspilne s odvoláním na regionální prokuraturu uvádí, že "ráno ruská armáda udeřila na Cherson a zranila dva pracovníky komunální společnosti".





Snímky zobrazené na telegramovém kanálu Suspilne pro tento region ukazují poškození vozidla a uvádějí, že dva zranění byli zaměstnanci parku a že v důsledku ostřelování bylo poškozeno popelářské auto.





- Putin se setkal s bývalým velitelem Wagnerem Andrejem Troševem



Agentura Reuters: Ruský prezident Vladimir Putin se setkal s Andrejem Troševem, bývalým vrchním velitelem žoldnéřů Wagner, aby s ním projednal způsob využití dobrovolnických bojových jednotek ve válce na Ukrajině, uvedl v pátek Kreml.



Setkání podtrhlo snahu Kremlu ukázat, že stát nyní získal kontrolu nad žoldnéřskou skupinou po neúspěšné červnové vzpouře šéfa Vagnera Jevgenije Prigožina, který v srpnu zahynul při leteckém neštěstí.



Kreml uvedl, že Putin se ve čtvrtek večer setkal s Troševem, který je znám pod svým pseudonymem "Sedoj" - neboli "šedivý vlas", a náměstkem ministra obrany Junusem-Bekem Jevkurovem, který seděl Putinovi nejblíže.



Na adresu Troševa Putin uvedl, že spolu hovořili o tom, jak by se mohly "zapojit dobrovolnické jednotky, které mohou plnit různé bojové úkoly, především samozřejmě v zóně speciální vojenské operace".



"Vy sám jste v takové jednotce bojoval více než rok," řekl Putin. "Víte, co to je, jak se to dělá, víte o problémech, které je třeba předem vyřešit, aby bojová práce probíhala co nejlépe," dodal.

Za svou službu v Afghánistánu byl Trošev dvakrát vyznamenán Řádem rudé hvězdy. V roce 2016 mu bylo uděleno nejvyšší ruské vyznamenání Hrdina Ruska za útok na syrskou Palmýru proti bojovníkům Islámského státu.





- Rusko již uvedlo, že zničilo dva ukrajinské drony nad Belgorodskou oblastí.



Bělgorod a Kursk jižně od Moskvy hraničí s východní Ukrajinou.



Od počátku června, kdy Ukrajina zahájila protiofenzívu, Rusko zaznamenalo vlny útoků bezpilotních letounů, které sporadicky poškozovaly budovy, včetně Moskvy.



Ruští představitelé jejich význam bagatelizují.



- Raketa zasáhla město Mykolajiv



Ukrajinské město Mykolajiv bylo v pátek ráno ve 4:13 místního času zasaženo raketou, napsal na Telegramu Vitalij Kim, šéf Mykolajivské oblastní státní správy.



"K zásahu došlo u infrastrukturního objektu na okraji města. V důsledku toho došlo k požáru suché trávy, který byl uhašen v 06:45. Podrobné informace se upřesňují," napsal Kim.



Dodal, že na osadu byla také vedena dělostřelecká palba:



"Dnes 29. září v 03:59 nepřítel ostřeloval dělostřelectvem osadu obce Kutsurub. Požár byl uhašen, bez obětí, zranění a zničení."



- Šéf NATO Jens Stoltenberg a ministři obrany Velké Británie a Francie navštívili Kyjev, kde prezident Volodymyr Zelenskyj lobboval za další systémy protivzdušné obrany. Jejich návštěvy se uskutečnily v předstihu před prvním kyjevským fórem obranného průmyslu, na němž se ukrajinští představitelé měli setkat se zástupci více než 160 obranných firem a 26 zemí.



- Podle kritického spisu, který sestavila organizace Greenpeace a který byl zaslán západním vládám, nejsou mezinárodní regulační orgány schopny řádně dohlížet na bezpečnost v Ruskem okupované Záporožské jaderné elektrárně. Ekologická organizace dospěla k závěru, že Mezinárodní agentura pro atomovou energii má v největší evropské jaderné elektrárně příliš málo inspektorů - čtyři - a že jejich přístup je příliš omezen.



- Brusel varoval evropské společnosti a vlády, že by mohl zakázat prodej některých komponentů do Turecka a dalších zemí, odkud Írán a Rusko získávají součástky pro bezpilotní letouny a další zbraně útočící na ukrajinská města. Připomínky Evropské komise následovaly po úniku dokumentu, který zveřejnil deník Guardian a v němž Kyjev podrobně popsal používání západních technologií v ruských a íránských bezpilotních letounech.



- Bělorusko ve čtvrtek prohlásilo, že dvakrát narušil jeho vzdušný prostor polský vrtulník v době, kdy se napětí mezi oběma zeměmi na pozadí konfliktu na Ukrajině stupňuje. V samostatném prohlášení běloruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že si předvolalo polského charge d'affaires a požadovalo, aby "bylo okamžitě provedeno objektivní vyšetřování".



- EU prodloužila právo uprchlíků z Ukrajiny zůstat v bloku o rok do března 2025, protože válka Ruska proti jejich zemi pokračuje. EU spustila svou směrnici o dočasné ochraně několik dní po invazi Moskvy v únoru 2022, aby umožnila milionům lidí prchajících z Ukrajiny zůstat.



- Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba uvedl, že eskalující spor o vývoz obilí mezi Kyjevem a Varšavou poškozuje obě země. Polsko prodloužilo embargo na ukrajinské obilí, což je v rozporu s rozhodnutím Evropské komise o ukončení omezení a vyvolalo diplomatickou roztržku mezi spojenci.



- Ukrajinské letectvo ve čtvrtek prohlásilo, že jeho systémy protivzdušné obrany sestřelily 34 ze 44 bezpilotních letounů Shahed, které Rusko odpálilo přes noc, zatímco regionální představitel uvedl, že útok si nevyžádal žádné oběti. "Do odražení útoku byly zapojeny stíhací letouny, protiletadlové raketové jednotky a mobilní palebné skupiny," uvedla armáda v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.



Oděský regionální guvernér Oleh Kiper uvedl, že jeho region byl hlavním cílem, ale útok nezanechal žádné oběti. "Naše síly protivzdušné obrany odvedly vynikající práci," uvedl Kiper na Telegramu.



Došlo také k úderům na Kirovohradskou oblast a v Mykolajivu byl zasažen objekt infrastruktury. V noci na dnešek byl v Chersonu zabit jeden člověk a další byl zraněn. Po úderu na Antonivk byli hospitalizováni tři lidé.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

294

říká PeskovMluvčí Kremlu Dmitrij Peskov agentuře RIA řekl, že Trošev pracuje na ministerstvu obrany. "Nyní pracuje na ministerstvu obrany."Vysoce vyznamenaný veterán ruských válek v Afghánistánu a Čečensku,Trošev pochází z Petrohradu, Putinova rodného města, a byl vyfotografován s Putinem.V Afghánistánu bojoval během desetileté války Sovětského svazu. Po pádu Sovětského svazu sloužil na severním Kavkaze v ruské armádě a poté v SOBR, jednotce rychlého nasazení ruského ministerstva vnitra. V této jednotce působil jako velitel.