Fico vyhrál, ale o vládě rozhodne Pellegrini

1. 10. 2023 / Boris Cvek

2 minuty

Po prvních exit polls po slovenských volbách jsem chtěl napsat komentář obsahující apel na to, že v ČR bychom taky potřebovali stranu jako Progresivní Slovensko (PS), aby uměla vyhrávat volby.

A vlastně ji máme: jsou to piráti (píši piráti s malým „p“ stejně jako lidovci nebo socialisti nebo občanští demokraté). Jen bychom potřebovali, aby odešli do opozice a vyrostli tam do podoby PS. Tím by můj komentář potvrzoval tezi, že každý v těch výsledcích voleb bude hledat téma, které už beztak prosazuje dávno předtím (jako já odchod pirátů do opozice).

Volby na Slovensku ale dopadly nakonec jinak, než naznačovaly exit polls. Vyhrál jasně Fico s 23 procenty hlasů. PS je „až“ na druhém místě, když získalo 17,6 procent voličů (to je více než u nás dokáže dosáhnout nejsilnější vládní strana ODS). Následují Hlas (14,8 %), OLaNO (9,1 %), KDH (6,9 %), SaS (6,3 %) a SNS (5,6 %). Fašisté a odporná strana Sme rodina pana Kollára jsou z parlamentu pryč. A to není zas tak špatný obrázek, jak by se zdálo, pokud bychom jen konstatovali, že Fico vyhrál. Ano, vyhrál, ale to není všechno.





Podoba nové vládní koalice bude záviset na straně Hlas pana Pellegriniho. Bez něj Fico vládu nemůže složit. Pohodlnou většinu by měla koalice PS-Hlas-OLANO-SaS (32 + 27 + 16 + 11 = 86 mandátů). Připojit by se mohla i KDH s 12 mandáty. Fico s Hlasem a SNS mají proti tomu jenom 79 mandátů, i když i to je jasná většina. Fico za každou cenu potřebuje zastavit na Slovensku proces očisty od mafiánské podstaty státu. To je to, oč šlo v těchto volbách a oč půjde při skládání vládní koalice. Bude mu v tom Hlas nápomocný?





Co kdyby PS nabídlo Hlasu post premiéra a takové podmínky, že kdyby takovou nabídku Pellegrini veřejně odmítl, potvrdil by tím zákulisní dohodu s Ficem na něčem ještě mnohem lukrativnějším?

