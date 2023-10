V celém Rusku probíhá cvičení "pro případ jaderné války"

4. 10. 2023

Ruské úřady se začaly připravovat na možnou jadernou válku. 3. října země poprvé v historii zahájila jednotný výcvik štábu civilní obrany pro všechny regiony.

Dokument uvádí, že v kontextu "podkopávání obecně uznávaných norem a principů mezinárodního práva" se zvyšuje nebezpečí eskalace ozbrojených konfliktů v blízkosti hranic země do "válek zahrnujících jaderné mocnosti".

Podle legendy cvičení byla v Rusku dokončena všeobecná mobilizace, v řadě regionů bylo zavedeno stanné právo a některá zařízení na podporu života obyvatelstva byla zničena, včetně až 70 % bytového fondu - a hrozí "zóny radioaktivní kontaminace".

Školení se měly účastnit všechny odpovědné osoby: Od šéfů civilní obrany až po hlavy státních korporací. Výjimkou jsou orgány samozvané Doněcké a Luhanské lidové republiky, stejně jako okupované části Záporožské a Chersonské oblasti.

Dříve se podobná cvičení konala v různých regionech v různých dnech. Poprvé se uskutečnilo jednorázové všeobecné školení. Navíc předtím nebyla v legendě žádná zmínka o mobilizaci. Zdroj telegramového kanálu poznamenal, že takové změny jsou způsobeny "moderní realitou".

Kontrola prezidenta Vladimira Putina nad situací v Rusku se stává "křehčí", takže se může rozhodnout použít jaderné zbraně k rychlému ukončení války na Ukrajině, podle odborníků z RAND Corporation, která provádí výzkum otázek národní bezpečnosti pro americké vládní agentury. Podle analytiků bude "jaderná eskalace" pro ruského prezidenta "nejatraktivnější možností", pokud bude cítit ohrožení své moci.

Loni v říjnu Putin ujistil, že taktický jaderný úder na Ukrajinu nemá žádný "politický ani vojenský význam". Podle zdrojů Financial Times v Kremlu prezident sám dospěl k tomuto závěru poté, co simuloval použití jaderných zbraní, což ukázalo, že takový úder by změnil okupovaná území Ukrajiny na ozářenou pustinu, ale nepomohl by ruským jednotkám v postupu.

Před rokem Washington varoval Moskvu, a to i přímo prostřednictvím uzavřených kanálů, před "katastrofickými" důsledky použití jaderných zbraní. Spojené státy na to budou reagovat, veřejně potvrdil Jake Sullivan, asistent prezidenta pro národní bezpečnost.

