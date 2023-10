Význam obrany skryté ve stromořadích během ukrajinské protiofenzívy

6. 10. 2023

čas čtení 2 minuty

Jedním z charakteristických aspektů této války je nepřetržitý přehled o situaci bojišti, umožněný do značné míry rozšířeným používáním bezpilotních letounů a v menší míře satelitů. Na počátku války byla mezi ruskými jednotkami znatelná absence maskování, což přispělo k počtu obětí během počátečních fází. Došlo však k poučení a do roku 2023 se ruská armáda do značné míry přizpůsobila novým podmínkám války.