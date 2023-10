Britští konzervativci patří nyní k ultrapravici

9. 10. 2023

čas čtení 5 minut

Nynější rétorika britských konzervativců vykazuje klíčové znaky krajní pravice, říká expert na populistickou politiku



Projev konzervativní britské ministryně vnitra Suelly Bravermanové na nedávném sjezdu Konzervativní strany mohl být pronesen populistickým, krajně pravicovým evropským vůdcem, jako je Marine Le Penová, a existují silné známky toho, že právě tímto směrem se britská Konzervativní strana ubírá, konstatují evropští politologové.



Britská ministryně vnitra minulý týden v Manchesteru varovala delegáty před "uragánem" masové migrace, navrhla, aby se mezinárodní zákon o lidských právech přejmenoval na "zákon hájící trestné činy", a zaútočila na "luxusní názory" "privilegované liberální menšiny".



Vzhledem k tomu, že nynější britští konzervativní ministří šíří také lži a pravicové konspirační teorie ohledně neexistující "daně z masa" (prý ji navrhují labouristé, ale ono to není pravda), ohledně omezované nákupní doby v supermarketech, kterou prý lidem vnucují komunální úřady (neexistuje) a vzhledem k tomu, že i premiér Rishi Sunak prohlásil za "zdravý rozum", že "muž je muž a žena je žena" (tyto útoky na LGBT komunitu vedly v Británii k radikálnímu zvýšení fyzických útoků na tuto menšinu) , "narativ se ubírá tímto směrem", konstatují odborníci. Projev konzervativní britské ministryně vnitra Suelly Bravermanové na nedávném sjezdu Konzervativní strany mohl být pronesen populistickým, krajně pravicovým evropským vůdcem, jako je Marine Le Penová, a existují silné známky toho, že právě tímto směrem se britská Konzervativní strana ubírá, konstatují evropští politologové.Britská ministryně vnitra minulý týden v Manchesteru varovala delegáty před "uragánem" masové migrace, navrhla, aby se mezinárodní zákon o lidských právech přejmenoval na "zákon hájící trestné činy", a zaútočila na "luxusní názory" "privilegované liberální menšiny".Vzhledem k tomu, že nynější britští konzervativní ministří šíří také lži a pravicové konspirační teorie ohledně neexistující "daně z masa" (prý ji navrhují labouristé, ale ono to není pravda), ohledně omezované nákupní doby v supermarketech, kterou prý lidem vnucují komunální úřady (neexistuje) a vzhledem k tomu, že i premiér Rishi Sunak prohlásil za "zdravý rozum", že "muž je muž a žena je žena" (tyto útoky na LGBT komunitu vedly v Británii k radikálnímu zvýšení fyzických útoků na tuto menšinu) , "narativ se ubírá tímto směrem", konstatují odborníci.

Projev Bravermanové, který postavil "zákony dodržující, tvrdě pracující, rozumnou většinu obyvatelstva proti privilegované liberální menšině s jejími luxusními názory", byl "učebnicovým populismem", řekl Matthijs Rooduijn z Amsterodamské univerzity.



"Byl to populistický, radikálně pravicový projev, jako od Le Penové ve Francii nebo Geerta Wilderse v Nizozemsku," řekl.



Belgická transgenderová vicepremiérka v pátek označila Sunakovy výroky za "zraňující a velké zklamání", za výroky, které podněcují transfobii, irský premiér Leo Varadkar řekl, že mi "vadí, když vidím, jak se Británie odpojuje od světa". Sunak se tento týden družil s italskou krajně pravicovou vůdkyní Georgií Meloniovou, s cílem prosadit "boj proti migraci na pořad jednání setkání evropských lídrů ve Španělsku.



Populismus, obvykle spojený s pravicovou nebo levicovou ideologií, rozděluje společnost na dvě skupiny - na "čistý lid" versus "zkorumpované elitě" - a tvrdí, že politika by měla být výrazem "vůle lidu".



Rooduijn, který je vedoucím výzkumným pracovníkem projektu PopuList, na němž se podílí více než 100 akademiků z 31 evropských zemí včetně Spojeného království a který klasifikuje strany jako populistické, krajně pravicové nebo krajně levicové, uvedl, že nedávný diskurz a rétorika britské Konzervativní strany vykazují klíčové krajně pravicové znaky.



"Nejdůležitějšími jsou nativismus - důležitost národa - v kombinaci s vylučováním různých skupin: přistěhovalců, lidí jiné rasy, může to být jakákoli skupina," řekl. "Jde o formu myšlení uvnitř skupiny a mimo ni."



Podle Rooduijna zatím není zcela jasné, do jaké míry jsou populismus a krajně pravicová ideologie "základním, určujícím atributem" britské Konzervativní strany, a proto je poslední vydání PopuListu - po dlouhé interní debatě - jako takové neuvádí.



"Bude ale velmi zajímavé sledovat, jak se strana bude vyvíjet. Určitě se nyní objevují náznaky, že nejde jen o jeden či dva projevy. Pokud se tyto myšlenky a argumenty časem stanou konzistentními, viděli bychom to na hranici krajní pravice."



Daphne Halikiopoulou, komparativní politoložka řeckého původu z University of York a spoluautorka PopuListu, uvedla, že diskuse expertů o tom, jak stranu toryů klasifikovat, by byla ještě tvrdší, kdyby se konala nyní, a ne loni.



"Věci se vyvíjejí poměrně rychle," řekla. "Naším důvodem je klasifikovat strany holisticky, z hlediska dominantní ideologie, a to není vždy snadné, když mluvíte o mainstreamové straně, která se stala populističtější a radikálnější."



Podle Halikiopoulouové však "určitě existuje pocit, že se celý narativ posouvá tímto směrem". Klíčové pro to, zda bude strana v budoucnu klasifikována jako krajně pravicová, bude podle ní to, zda se tyto postoje v ní rozšíří - a zda ho někteří představitelé strany odmítnou.



Catherine Fieschiová, vedoucí pracovnice Centra Roberta Schumana z Evropského univerzitního institutu ve Florencii, uvedla, že Konzervativní strana je srovnatelná s některými dalšími mainstreamovými středopravicovými stranami v Evropě, jako jsou francouzští Les Républicains.





"Je těžké je číst jako jednotné subjekty, protože jsou roztříštěné," řekla. "Konzervativci jsou určitě populističtí a ultranacionalističtí. Jsou ale také pro trh a pro svobodné podnikání a nejsou - zatím - skutečně autoritářští."







Až na to, že konzervativci, ovládající BBC, jí zabránili, aby informovala o velké demonstraci proti brexitu, že nechali policií vyvést z výročního sjezdu významného činitele Konzervativní strany, který si dovolil polohlasem nesouhlasit s transfobními výroky Bravermanové během jejího projevu a že nechtěli povolit satirikovi listu Guardian Johnu Cracovi přístup na sjezd během Sunakova projevu. Konzervativci také zahajují trestní stíhání proti pokojným demonstrantům.









Podrobnosti v angličtině ZDE

0