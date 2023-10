Izraelská velvyslankyně v Londýně: My nemáme povinnost pouštět do Gazy potraviny a elektřinu

10. 10. 2023

Moderátor: Ve studiu je se mnou velvyslankyně Izraele ve Velké Británii Tzipi Hotovely. Benjamin Netanjahu říká, že tato válka přinese pomstu, která změní Blízký východ. Co je jejím cílem?

Tzipi Hotovely: Bránit náš lid, přes 1000 Izraelců bylo zmasakrováno, brutálně, barbarsky zabito. Mluvíme o dětech, které byly popraveny před očima svých rodičů. Mluvíme o mladých ženách, které byly unášeny do Gazy. To jsou věci, které jsme ještě neviděli, a já budu citovat svého prezidenta, který dnes řekl něco, o čem chci, abyste přemýšleli, řekl, že od holocaustu nebylo v naší historii dne, kdy by bylo zabito tolik židů v jeden den. Ano, to je strašné, Krishnane 1000 židů bylo zabito. To není v pořádku. To rozhodně není v pořádku.

Moderátor: Já tomu rozumím. To je fakt, o kterém informujeme. Moje otázka je ale, co je cílem vaší války. : Já tomu rozumím. To je fakt, o kterém informujeme. Moje otázka je ale, co je cílem vaší války.









Tzipi Hotovely: A to je velmi smutná skutečnost. Je to velmi smutná skutečnost.





Moderátor: Mluvíte o pozemní válce?







Tzipi Hotovely: Chystáme se na vážnou válku, která zajistí, že tam nezůstane žádná infrastruktura, která jim dá schopnosti škodit našim lidem. Je to válka na ochranu lidí.





Moderátor: Cílem je tedy zcela odstranit správu Hamásu v Gaze.





Tzipi Hotovely: Nemluvím o taktice. Mluvím o hlavním cíli jako vláda, cílem vlády je zajistit, aby se tato zvěrstva už nikdy nevrátila. Uvnitř Izraele byla města a obce obsazeny na několik hodin.









Tzipi Hotovely: Neříkám, jak, víte, jsem velvyslankyně. Mým úkolem je zajistit, aby mezinárodní společenství podpořilo Izrael. A skutečně, komunita tady v Británii Izrael podporuje. Právě jsem se vrátila ze shromáždění 2000 lidí, kteří mávali izraelskými vlajkami, chápali, že taková zvěrstva se nemohou dít, a ministr zahraničí Cleverly projevil solidaritu a přišel dnes na naše velvyslanectví a řekl, že vás podpoříme a pomůžeme, jak budete potřebovat. Protože chápete, že to je, že to je skutečně boj za svobodu izraelského lidu.





Moderátor: Ale ozývá se také mnoho hlasů, které vyjadřují znepokojení, včetně generálního tajemníka OSN, nad úrovní reakce a dopadem na civilisty v Gaze. Nyní odpojujete civilistům v Gaze elektřinu, potraviny, vodu, což je kolektivní trest, který je podle mezinárodního práva nezákonný.





Tzipi Hotovely: Jsem vlastně věděla, že se na to zeptáte. A já jsem se podívala na mezinárodní právo. A jak víte, Gaza není okupována Izraelem.









Tzipi Hotovely: Ne, je to opravdu důležité, protože důvodem od roku 2005 je, že Izrael Gazu neokupuje, a to v podstatě znamená, že v pásmu Gazy nemáme účinnou kontrolu. A bohužel jsme viděli cenu toho, že nemáme žádnou účinnou kontrolu, jak jste viděli v posledních 48 hodinách, a význam toho je velmi jednoduchý. Gaza dostává dodávky z Egypta, Izrael by neměl a nesmí dodávat elektřinu do pásma Gazy. To není součástí našich povinností a zamyslete se nad tím. Myslíte si, že Británie měla během války dodávat zásoby Německu? Kdybyste měli společnou hranici, dává vám to smysl? Máte nepřítele. Vedete válku a musíte tomuto nepříteli něco dodávat.





Moderátor: Ale vy se chystáte nechat vyhladovět civilisty. To bude dopad toho odříznutí.





Tzipi Hotovely: Za všechno, co se stane civilistům, může Hamás. A naprosto si myslím, že mezinárodní společenství by mělo Hamásu říct: Prosím vás, musíte zajistit, aby všichni ti unesení mladí lidé a starší lidé byli propuštěni. Můj postoj je, že podle mezinárodního práva nemáme žádnou povinnost, protože Gazu neokupujeme. Náš postoj je, že Egypt by měl převzít veškeré břemeno.





Moderátor: Takže to říkáte? Palestinský lid je nyní závislý na Egyptu.





Tzipi Hotovely: Jsme ve válce, protože bylo brutálně zabito více než 1000 Izraelců. A je naší povinností zajistit, aby naši lidé byli v bezpečí, a děláme to, co by v takové situaci udělala každá země. A nedovedete si představit situaci, kdy dodáváte zásoby svému nepříteli, zatímco on je používá k vytváření raket proti vašim městům.







Moderátor: No, já mluvím o civilním obyvatelstvu v Gaze.









Moderátor: Izraelská vláda také říká, že lidé v Gaze musejí odejít. Kam mají jít?





Tzipi Hotovely: Především upozorňujeme na každou budovu, kterou poškozujeme.





Moderátor: To je něco, co se neděje. To nefunguje, to jsem viděl na vlastní oči.





Zaprvé, nejsme k tomu povinni. Děláme to z humanitárních důvodů a nechceme. Krishnane můžu něco říct? Chci tu být velmi, velmi osobní, protože v posledních 48 hodinách, no, lidé v Izraeli viděli věci, které jsme v naší zemi nikdy neviděli. Žiji ve své zemi a zažívám teroristické útoky. Viděla jsem strašné věci. Ale nic takového se dosud nestalo. Že teroristé vešli do domů a masakrovali rodinu za rodinou. Mluvíme o rodinách. Že jim zabíjeli děti.





Tzipi Hotovely: To je povinnost Hamásu postarat se o své lidi, naší povinností je postarat se o své lidi a Izrael jako země musí bránit ty mladé lidi, kteří jsou v tuto chvíli uneseni v rukou Hamásu, a je třeba požadovat po Hamásu, aby je propustil.





Moderátor: Paní velvyslankyně, opravdu vám velmi děkuji za rozhovor.





