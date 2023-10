Izrael a Palestinci: Vraždění pokračuje, nyní ho páchají Izraelci

9. 10. 2023

"Víte, co je tak tragické, je to nadřazené myšlení v Izraeli, že oni mohou jít a pustošit všude, že mohou napadat Palestince, zabíjet je, obklíčit je bez obvinění a soudu, mohou krást naši půdu, mohou znesvěcovat naše svatá místa. Mohou obléhat lidi celé roky a pak se najednou začnou ptát, proč se tohle děje. To je ztělesněním rasismu."





Moderátorka Channel 4 News: Stovky mužů, žen a dětí zastřelených v autech, doma a na zábavě. Další desítky zajaty a odvezeny do Gazy. Izrael se stále vzpamatovává ze včerejšího překvapivého útoku Hamásu, který Velká Británie, USA a Evropská unie považují za teroristickou organizaci. Šok je i v Gaze, kde si dva dny odvetných náletů vyžádaly stovky obětí. Armáda tvrdí, že má opět pod kontrolou většinu oblastí na jihu Izraele, ale v osmi městech pokračuje v boji s bojovníky Hamásu.

Podle izraelských médií bylo při nejsmrtelnějším útoku této skupiny za 50 let konfliktu zabito více než 700 Izraelců. Mezi nimi je 44 vojáků a nejméně 370 Palestinců bylo zabito v hustě obydleném pásmu Gazy, kde izraelské nálety zničily celé obytné bloky.





Do bojů se zapojila také libanonská militantní skupina Hizballáh. Tato Íránem podporovaná skupina si v neděli vyměnila palbu s Izraelem poté, co vypálila rakety a granáty na 3 izraelské pozice ve sporné oblasti farem Šebáa. Hizballáh uvedl, že útok byl veden ze solidarity s palestinským lidem, a jeden egyptský policista zahájil palbu na izraelské turisty ve městě Alexandrie, přičemž dva z nich a jejich egyptského průvodce zabil.





Pojďme se nyní živě spojit s naším zahraničním zpravodajem Secunderem Kermanim, který je u izraelsko-gazské hranice, Secundere:





Reportér: No, jsme nedaleko pásma Gazy a slyšíme velmi pravidelné hlasité údery izraelského letectva, které přistává v Gaze. Viděli jsme záběry dopadů těchto náletů, které zasáhly i cíle v Gaze. Občas jsme také viděli izraelský obranný systém Iron Dome, jak zachytil některé rakety, řekl bych rakety vypálené z Gazy Hamásem, a co je opravdu bezprecedentní v situaci, ve které se nyní nacházíme, je způsob, jakým palestinští ozbrojenci pronikli v posledních dvou dnech na izraelské území, pohybovali se izraelskými městy, stříleli a unášeli civilisty, bylo to obrovské bezpečnostní selhání, obrovské selhání zpravodajských služeb na izraelské straně, a také to vedlo k nejsmrtelnějšímu incidentu pro izraelské civilisty v historii země. A to všechno ještě není u konce. V nedalekém izraelském městě byli tamní obyvatelé bezpečnostními složkami varováni, aby zůstali doma, zatímco armáda bude pátrat po zbývajících ozbrojencích.





Obrovský strach mají samozřejmě také zhruba dva miliony lidí žijících v pásmu Gazy. Na toto území nemáme dovoleno cestovat, ale natáčí pro nás kolega, který tam působí. On ani další obyvatelé nesmějí Gazu opustit. Zdá se téměř nevyhnutelné, že v příštích dnech dojde k velké pozemní ofenzívě zaměřené na Gazu. Upozorňujeme, že naše reportáž obsahuje některé znepokojivé záběry.









Reportáž z Gazy: Druhý den této války a izraelské síly stále bojují s ohnisky ozbrojenců Hamásu. Zprávy o nových průnicích ozbrojenců, které děsí obyvatele jižního Izraele. Zdá se, že navzdory své vojenské síle má Izrael potíže zajistit si plnou kontrolu nad svým územím. Na hustě obydlené pásmo Gazy dopadají těžké letecké údery a stále jsou odtud odpalovány rakety. Izraelský premiér přislíbil, že země si po nejsmrtonosnějším útoku za poslední desetiletí neodpočine. Izraelci se chtějí pomstít.





V malém městě Ofakim si obyvatelé vylévají vztek na opuštěných vozidlech, která použili militanti. Jedno z nich zapálili.







Jeden z těch, kteří zapálili auto, nám právě řekl, že pokud premiér Netanjahu nevyhladí Gazu, měl by odejít ze země.





Podtrhuje to, za jak malou hrozbu většina Izraelců považovala Gazu, protože tisíce lidí se nedaleko od hranic účastnily bujarého večírku pod širým nebem. Pak nastala panika, když militanti zaútočili. Roy tam byl a myslel si, že z toho nevyvázne živý.





"Ale kolik kulek? 3? 2?!"







"Jedna dovnitř a ven a jedna ještě do břicha.

Schovali jsme se na náklaďáku a dělali mrtvé, když přišli teroristé, chtěli se ujistit, že nejsme naživu, a tak mě a mé dva kamarády postřelili. Oba omdleli. Doufám a modlím se, aby byli ještě naživu, ale prostě nevím."





Před nemocnicí ve městě Batšeba na jihu země hledají zoufalí rodiče své děti. Dvaadvacetiletý syn byl také na tom večírku pod širým nebem. Zavolal matce, když uslyšel, že jsou odpalovány rakety.





Řekla mu, aby utekl, ale od té doby o něm neslyšela.





"Je tu někdo z policie, armády? Jen mi přiveďte mého chlapce. Nikdo nám nic neřekne. Co je tohle za zemi? Byl jsem v nemocnicích. Svého syna nemohu nikde najít."





Reportér: V reakci na útk Hamásu zahájil Izrael zuřivé bombardování Gazy. Celé ulice se proměnily v trosky. Je to jedno z nejhustěji obydlených míst na světě a všichni se tu cítí být napadeni.













"Stejně jako všichni ostatní tu jsme utlačováni. Pod palbou, pod celonočním bombardováním. V této budově žilo 80 rodin. Mluvíte o celé čtvrti. Celá čtvrť zničena - 80 příbytků."





Počet mrtvých zde stoupá a bude stoupat i nadále, protože tento útok se zintenzivňuje. Před starou nemocnicí Shafar se shromažďuje dav kolem zraněného muže. V náručí láskyplně drží tělo svého malého dítěte, které zahynulo při náletu na jeho dům. Poslední polibek od zdrceného otce.





















"V tomto domě žije pět rodin. tři rakety dopadly bez jakéhokoli varování, bez výzvy, bez čehokoli. Celá rodina byla zabita. Manžel, manželka a jejich děti. Zbytek zraněných je v nemocnici."









Hněv na izraelskou krvavou a utlačovatelskou okupaci a blokádu Gazy napomohl strašlivému násilí páchanému palestinskými ozbrojenci. Hněv a jejich brutalita budou pohánět smrtící reakci, kterou Izrael nyní v Gaze provádí.





Moderátorka: To byl Secunder Kermani a některé záběry v jeho reportáži natočil náš kolega Yousef Hamash, který je uvnitř Gazy. Nyní se ke mně připojuje Fleur Hassan Nahumová, která je místostarostkou Jeruzaléma.





Když se podíváte na počet mrtvých, na počet lidí držených jako rukojmí, stále věříte, že zpravodajské a bezpečnostní služby mají tuto situaci pod kontrolou, nebo ne?





Fleur Hassan Nahum: No, včera ráno určitě ne, když došlo k útoku na 7-8 různých místech na hranici, která má být řádně zabezpečena. Je to hranice země, která přechází do jiné země, protože Izrael, jak váš reportér mylně informoval veřejnost, není v Gaze od roku 2005. Můžete mluvit o blokádě, ale nemůžete mluvit o okupaci. Izrael opustil Gazu v roce 2005, minimálně jednou tam proběhly svobodné a spravedlivé volby. Hamas byl zvolen lidmi místo Fatahu a posledních 10-11 let vládne v pásmu Gazy, takže vlastně máme hranici.





Moderátorka: Gaza je blokována. Je blokována už 16 let a nyní tam dochází k nevýslovnému utrpení. V Gaze, je tam mnoho mrtvých, stejně jako mezi Izraelci mrtvých, to krveprolití je teď prostě děsivé sledovat, že? Souhlasíte s tím?





Fleur Hassan Nahum: Gaza má dvě hranice, jednu s námi a jednu s Egyptem. Ve skutečnosti v posledních několika měsících, a to je důvod, proč to pro nás v Izraeli bylo překvapivé, jsme na žádost Hamásu zvyšovali množství pracovních povolení pro Gazany, aby mohli přijít do Izraele a poctivě pracovat, protože víte, Hamás bere mezinárodní pomoc, kterou dostává, a staví zbraně a tunely, místo aby skutečně rozvíjel ekonomiku nebo cokoli jiného.





Moderátorka: Ale je mi líto, vy víte, že tam jsou civilisté, kteří nemohou odejít, a jsou k tomu vyzýváni. Kam mají jít? Ty dva miliony lidí v Gaze?









Fleur Hassan Nahum: A kam mají jít lidé na jihu Izraele, bojovníci, kteří včera ráno přišli do Gazy, přišli s jediným cílem, a to zabíjet nevinné. Když jde Izrael zničit infrastrukturu teroristů, nevinní jsou bohužel obětí války. A řeknu vám, že všichni lidé v budově, o které jste informovali, dostali SMS zprávu, že mají opustit budovu. Chystáme se ji bombardovat, protože v té budově je teroristická infrastruktura. Máme tu dvojí válečný zločin. A Hamás, což je teroristická organizace, což je ISIS, což je odnož íránské vlády, přichází zabíjet nevinné Izraelce a my tam varujeme jejich nevinné -









Fleur Hassan Nahum: No, já nejsem ve vládě a nemohu o tom rozhodovat.







Moderátorka: Ne, ale jen se ptám na váš názor.









Moderátorka: Jak to uděláte?





Fleur Hassan Nahum: A pak musíme vyšetřit, co se stalo.





Moderátorka: A jak dostat rukojmí bezpečně zpět, protože někteří z nich byli odvezeni do Gazy. Je pozemní ofenzíva jedinou možností, nebo je to obtížné? A bylo by lepší vyjednávat s Hamásem, například?





Fleur Hassan Nahum: No, nemyslím si, že Hamás je někdo, anonymní organizace, s kým by se dalo vyjednávat, zvlášť když všichni vědí, že je to dlouhá ruka Íránu. A jestli se mě ptáte, proč se to děje, tak proto, že Izrael neuvěřitelně pokročil směrem k míru se Saúdskou Arábií. Je tu širší obraz a všichni ostatní, všichni ti nevinní lidé na obou stranách jsou zneužíváni jako pěšáci.



Moderátorka: Je tedy pozemní ofenziva do Gazy podle vás jedinou reálnou možností, jak vyvést ty rukojmí? Je tedy pozemní ofenziva do Gazy podle vás jedinou reálnou možností, jak vyvést ty rukojmí?





Fleur Hassan Nahum: No, já nevidím, jak by naše letecká kampaň mohla přivést rukojmí, kterých je teď pravděpodobně 100, více než 100. To je ale otázka. Někteří lidé říkají, že stovky rukojmích. Je to velmi, velmi smutné. Ta situace je smutná. Mám blízko k jedné paní, která už 36 hodin nemůže najít svého syna. Byl paradoxně na festivalu míru nedaleko na rté party a v tuto chvíli jsme v situaci, kdy je tolik matek a otců, kteří nemohou najít své děti. To, co se teď v Izraeli děje, je naprosto tragické. Je to nelidské. Co se děje.



Moderátorka: Fleur Hassan Nahumová, děkuji vám, že jste se k nám připojila. Nyní je tu se mnou palestinský velvyslanec ve Velké Británii Husam Zomlot, který je vysoce postaveným členem Fatahu, strany, která ovládá palestinskou samosprávu a je politickým rivalem Hamásu. Pane velvyslanče, slyšel jste o pohřešovaných lidech, o matkách, starších ženách a dětech, které byly vzaty jako rukojmí. Odsoudíte toto zvěrstvo ze strany Hamásu?





Husam Zomlot: Kathy, tuto otázku jsem měl jako první v každém rozhovoru, který jsem dělal, a odmítl jsem na ni odpovědět, protože to je důvod, proč jako mezinárodní společenství nedokážeme vylíčit situaci takovou, jaká je. jde o to, že jsme vždycky posedlí obviňováním oběti, lidí okupovaných, kolonizovaných, obléhaných, a vy jste ji nepožádala, aby odsoudila, aby odsoudila zabití celé té rodiny, které váš reportér -





Moderátorka: Dávala jsem jí otázky o lidech, kteří přišli o život. Vás se ptám na Izraelce, kteří přišli o život. A to odsuzujete?





Husam Zomlot: Je to tragické a musí to přestat a tento přístup mezinárodních západních médií musí také přestat. V žádném případě nelze vyvozovat symetrii. Jedna strana, která je za to všechno zodpovědná, je okupační mocnost. Nemůžete vyvodit symetrii mezi militantními skupinami a tím, co tady na Západě nazýváte jedinou demokracií na Blízkém východě, nemůžete -.







Moderátorka: Ale tohle byl nevyprovokovaný útok. Byli tam lidé. Byli tam lidé na mírovém festivalu, na hudebním festivalu mohly být stovky mrtvých. Jsou to mladí lidé, jich se to netýkalo. Proč museli zemřít?



Husam Zomlot: Kathy, mým úkolem tady je zastupovat svůj lid. Tady nejde o Hamás. Tady nejde o posledních 48 hodin, které Izraelci teď prožili. Můj lid prožívá totéž po dobu 75 let. Tady jde o palestinský lid. O více než 13 milionů z nás, kterým jsou již téměř sto let upírána zcela základní práva.







Moderátorka: Ale já se vás ptám, zda jako člověk budete naléhat na Hamás, aby ta rukojmí propustil?







Husam Zomlot: Jako lidská bytost naléhám, aby byla respektována legitimní práva lidí.







Moderátorka: A to se týká i rukojmích, protože vzetí rukojmí je podle mezinárodního práva nezákonné.





Husam Zomlot: Přeji všem bezpečí, ale víte, Kathy, že Izrael posledních 16 let drží v Gaze dva miliony lidí jako rukojmí?





Moderátorka: Slyšel jste, jak jsem se na totéž ptala náměstkyně jeruzalémského primátora.





Husam Zomlot: Víte neslyšel jsem v západních médiích ani u mezinárodních politiků žádné, opravdu žádné rozhořčení nad tím. Paradoxně tady rukojmí vzali rukojmí.





Moderátorka: Já jsem řešila s tou paní v Jeruzalémě právě tento bod. Ale útok Hamásu teď vyvolal tu mohutnou pomstu, jak tomu říká Izrael, lidé v Gaze, jsou ti, kteří budou trpět. Váš lid bude trpět. Jak tedy toto krveprolití ukončit? Jak se na tom budete podílet?





Husam Zomlot: Tak, že dám své rodině v Gaze - protože ta je v Gaze - naději. Horizont. Perspektivu. Ano, to je otázka. Izraelci si ji musí položit.



Moderátorka: Ale já tu otázku pokládám vám.





Husam Zomlot: Ne, to není otázka pro mě. Náš lid bojuje už sto let.



Víte, co je také tak tragické, je to nadřazené myšlení v Izraeli, že oni mohou jít a pustošit všude, že mohou napadat Palestince, zabíjet je, obklíčit je bez obvinění a soudu, mohou krást naši půdu, mohou znesvěcovat naše svatá místa. Mohou obléhat lidi celé roky a pak se najednou začnou ptát, proč se tohle děje. To je ztělesněním rasismu.





Moderátorka: Ale stejný postoj má i Hamás. 700 Izraelců přišlo o život.





Husam Zomlot: Pokud to chceme opravdu říct jasně, je to moment, který slouží jako alarm. Budíček pro všechny. Není cesty kolem palestinského lidu a našeho problému, není jiné cesty než ukončit tuto okupaci. Neexistuje jiná cesta než prosazení mezinárodního práva a mezinárodní legitimitu.



