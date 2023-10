Po masakru přišlo obviňování obětí

11. 10. 2023

Představa, že za ďábelský útok Hamásu je zodpovědný Izrael, je odporná a rasistická, píše Brendan O`Neil. Představa, že za ďábelský útok Hamásu je zodpovědný Izrael, je odporná a rasistická,

Politika "Ona si o to říkala" právě dosáhla nového dna. Když se objevují záběry zkrouceného těla polonahé ženy, která je v Gaze poskvrněna a poplivána, a zoufalých matek a jejich dětí, které jsou unášeny v náklaďácích, a izraelské studentky prosící "Nezabíjejte mě!", zatímco ji islamističtí hrdlořezové Hamásu táhnou z hudebního festivalu, co říkají někteří pozorovatelé na Západě? Že je to všechno vina Izraele. Že Izrael nese konečnou odpovědnost za toto masakrování svých lidí ve stylu ISIS. Že si to Izraelci způsobili sami. Říkali si o to.

Nejprve jsou Izraelci zavražděni, pak jsou shledáni vinnými ze svých vlastních vražd. Jsou vyhozeni do povětří, zastřeleni, pobodáni, uneseni a vláčeni ulicemi ve středověkých představeních rituálního ponížení, pak je jim řečeno: "Je to vaše zatracená chyba." Vezměme si společné prohlášení 31 skupin bojujících za sociální spravedlnost na Harvardově univerzitě, včetně harvardské pobočky Amnesty International. "My, níže podepsané studentské organizace, činíme izraelský režim plně odpovědným za rozvíjející se násilí," uvádí se v dokumentu. Zcela zodpovědný – rozumíte? Na vině je pouze Izrael, nikdo jiný. Ne muži, kteří stříleli neozbrojené návštěvníky festivalu, nebo svázali důchodce do náklaďáků, nebo provedli znesvěcení ženského těla. Ne, jen Izrael. "Režim apartheidu je jediný, kdo je na vině," říkají tito radikálové z Ivy League.

Všichni jsme věděli, že akademická obec je sužována intelektuální a morální hnilobou, ale toto je nové dno. Skutečnost, že nejlepší a nejchytřejší Američané a budoucí kapitáni politiky a obchodu jsou tak morálně ztraceni, tak zbaveni nejzákladnějších filozofických skrupulí, by měla znepokojovat všechny, kterým záleží na budoucnosti Spojených států. Žijí své životy v nepředstavitelném klidu a pohodlí a posmívají se: "No, co jste čekali?", zatímco vzdálený národ je vystaven vražednému ponížení. Musíme se postavit proti "pokračujícímu vyhlazování Palestinců", říkali, v den, kdy to byli Izraelci, kdo byl vyhlazován. Jejich protiizraelská krátkozrakost, jejich horečnatá víra, hraničící s náboženským přesvědčením, že židovský stát je nejhorším státem, je zaslepily vůči realitě samotné. Vidí obrázky mladé izraelské ženy, která se zřejmě pokálela strachem, když je předváděna před dav, a jejich první myšlenka je: "Ubohá Palestina." Je to jako morální porucha.

Je v tom i pokrytectví. Univerzitní radikálové provádějí "obviňování obětí". Obviňování obětí nespravedlnosti za jejich vlastní nesnáze je nejsmrtelnějším hříchem v identitářských kruzích. Harvardská právnická fakulta dokonce vydala rady, "jak se vyhnout obviňování obětí". Je vždy nesprávné říkat, že "odpovědnost za útok nese spíše oběť než pachatel". Kdyby si to přečetli ti, kdo nenávidí Izrael na Harvardu, možná by si dvakrát rozmysleli, než by řekli "Je to chyba Izraele" právě ve chvíli, kdy byly vyhlazovány celé izraelské rodiny. Je zřejmé, že morální kodex identitární levice se nevztahuje na Izrael. Izrael je posuzován podle jiného kodexu, speciálního, který umožňuje obviňování obětí. Jedno pravidlo pro nás, jiné pro jediný židovský stát na světě.

Nejsou to jen zabednění mladí lidé z Harvardu, kteří činí Izraelce zodpovědnými za jejich vlastní utrpení. Obviňování Izraele je na denním pořádku. Demokratičtí socialisté Ameriky – mezi jejichž členy patří politici jako Ilhan Omarová a Alexandria Ocasio-Cortezová – uvedli, že "dnešní události jsou přímým důsledkem izraelského režimu apartheidu". "Dnešní události" odkazovaly na sobotní rasistickou, vražednou invazi Hamásu do Izraele. Byla to tvoje chyba, Izraeli. Skousněte to. "Izrael nemůže vinit nikoho jiného než sám sebe," říká komentátor Middle East Monitor. Levicový izraelský list Harec tento názor sdílí. "Katastrofa, která postihla Izrael na svátek Simchat Tóra, je jasnou odpovědností jedné osoby: Benjamina Netanjahua," uvádí se v prohlášení.

Napříč sociálními médii se západní levičáci mohli přetrhnout, aby "zasadili do kontextu" barbarství Hamásu. Gaza je vězení pod širým nebem, nové varšavské ghetto, peklo na zemi, takže co Izrael očekával, říkají tyto čerstvé armády arogantních obviňovačů obětí. Pokud je vaším prvním instinktem, když jste svědky zla, když slyšíte, že na hudebním festivalu bylo zmasakrováno 260 mladých lidí, podrbat se na bradě a nabídnout "kontext", jste ztraceni. Je to morální ekvivalent reakce na masakr v nočním klubu Pulse slovy: "No, homosexuálové mohou být otravní." Samozřejmě, že vůdci islámských národů si myslí, že na vině je Izrael. Jak to shrnul jeden titulek, Saúdská Arábie, Katar a Írán věří, že "Izrael může za útoky Hamásu vinit jen sám sebe".

Děje se zde něco odpudivého, urážejícího všechny lidské hodnoty. Je to víc než obviňování obětí. Je to rozhřešení pro vrahy a odsouzení těch, které zavraždili. Ti, kdo nenávidí Izrael, snímají vinu z mužů, kteří stiskli spoušť a umisťují ji na národ, jehož lidé byli zastřeleni. Shledali židovský stát kolektivně vinným za útok na sebe sama. Pak mají tu drzost předstírat šok, když jsou napadeny židovské nemovitosti v Londýně a Židé v Evropě říkají, že se obávají odvety za nedávné události. Je mi líto, ale pokud jste již odsoudili izraelské Židy za to, co se jim stalo, nemáte právo být šokováni, když jsou Židé jinde shledáni vinnými také. Je snadné otevřít Pandořinu skříňku kolektivní rasové viny – je mnohem těžší ji znovu uzavřít.

Nyní můžeme vidět dvojí rasismus v pseudo-progresivní politice. Je tu rasismus nenávidět Izrael nade všechny ostatní národy. A je tu rasismus pohlížet na palestinské Araby jako na tak dětinské, tak zásadně postrádající svobodu jednání, že nikdy nemohou být smysluplně zodpovědní za to, co dělají. Nenechme se mýlit: Když radikálové říkají, že Izrael je "jediný, kdo nese vinu" za zvěrstva, která zažil v sobotu, nejenže démonizují Izrael – také infantilizují Palestinu. Redukují Araby z Gazy na druh předlidských bytostí, který není schopen ničeho jiného, než reagovat na podněty. V tomto případě podněty izraelské politiky. Izrael jedná a tito lidé – tito zvědaví, bezúhonní lidé – reagují pavlovovským způsobem. To je to, co říkají.

Je to bigotní lež. V každé fázi svého barbarského útoku na izraelské civilisty činili teroristé z Hamásu volbu. Rozhodli se útok naplánovat. Rozhodli se nabít své zbraně. Rozhodli se střílet na starší lidi čekající na autobus a dvacátníky tančící na festivalu. Rozhodli se unést babičky. Rozhodli se předvádět zoufalé nebo mrtvé ženy před davem. A v každé fázi se mohli rozhodnout, že tyto věci nebudou dělat. Tvrzením, že Izrael je plně zodpovědný za to, co Hamás udělal, rasoví paternalisté údajně propalestinských probuzených Arabů nechali Araby v ohromující míře odlidštěnými. Dělají z Izraele jediného dospělého na Blízkém východě, jedinou entitu s působností, jediný národ dostatečně vyspělý, aby se těšil trestní odpovědnosti, zatímco útočníci jsou redukováni na naivy.

To je rasistické. Jiné slovo pro to neexistuje. Jsme svědky vzestupu neoorientalismu. Velký palestinský spisovatel Edward Said popsal orientalismus jako eurocentrický předsudek vůči arabským národům, který má tendenci je považovat za deviantní a chlípné. Byla to směs zvědavosti a pohrdání arabským světem, řekl. Podle neoorientalismu dnešní armády palestinských lítostníků z vyšší střední třídy jsou Arabové nevinní, nikoliv devianti; bez viny, ne krutí. Samozřejmě, že je rasistické vykreslovat všechny Araby jako zlo – ale stejně rasistické je vykreslovat je jako neschopné zla. Naznačovat, že jim chybí svobodná vůle volit mezi dobrem a zlem, které se těšíme my, bílí lidé ze Západu, a také Židé v Izraeli. Woke elity mohou být nepřáteli Izraele, ale s jejich ironicky panovačným zbavováním Palestinců břemene svobody jednání a dospělosti nejsou ani přáteli Palestiny.

Někteří mluví o útoku na Izrael jako o "izraelském 9/11". Ve skutečnosti je to další 9/11 pro nás všechny. Je to událost obratu pro lidstvo. Stejně jako apokalyptické barbarství, které zasáhlo Spojené státy dne 11. září 2001, vyvolává otázku: Postavíme se proti regresivním silám antizápadnictví, antisemitismu a antiamerikanismu, které jsou všechny odrůdami antihumanismu, nebo ne? Amerika byla rovněž činěna zodpovědnou za své utrpení v září 2001. "Nechápou, proč jsou nenáviděni," hlásal nechutný titulek v Guardianu dva dny po masakru 3 000 lidí. Mnozí selhali v morální zkoušce, kterou nám 11/9 předložilo. Obrátili se proti Americe, obrátili se proti západním hodnotám, řekli, že to ujde, přitulili se k radikálnímu islámu, zmizeli v králičí díře politiky identity. Nedovolme, aby se to opakovalo.

