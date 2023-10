Straky ze Strakovky

11. 10. 2023 / Petr Haraším

čas čtení 7 minut

Kdo šetří, má za bilion tři

Povedená pravicová firma s ručením nicotným, zvaná ve skrytu jmen raději strana, navíc strana prý občanská, a ještě víc navíc prý demokratická lkala, že za dobu covidu se tady firmám ostudně ubližovalo a že nezodpovědná vláda Babišů utrácela vespolek, až se kůrovcové lesy zelenaly a motýle červenaly. Ostatně zprávou NKÚ se oháněl s čirou hrůzou v líbivém hlase nanicovatý premiér Fiala, zpovykaná madam Pekarová Adamová i podloudný finanční loudil Stanjura.

Ten samý Stanjura, který dnes běhaje po republice volá, že firmy se měly za covidu nad poměry a teď, když vládnou oni a on, by měly býti s díky tak laskavé a státu dobrotu v době zhoubné a uměle protahované krize vrátit.





Leč zdá se rovněž, že pomoc v krizi levně získaná místo poděkování a pomoci státnímu dárci byla využita a patřičně zneužita k nafouknutí maržové vražedné inflace do rozměrů i na český obludný kapitalismus dosud nevídané.





Firma ODS s koaličním ocáskem masochistických stran je si stavu plně vědoma, a proto od lehkých výzev ubečeným firmám ladně přešla k tomu jedinému, co tato firma strana umí a čemu rozumí. Škrtat, škrtit, utahovat, drásat, ohlodávat až na sociální kost a obírat tupým zdražováním o poslední zbytky všechny, krom těch, kterým oddaně plně slouží a tupě hrne další kopce státních miliard.





Tento model fungování ekonomiky a společnosti nefungoval za otce zakladatele šetřící ekonomiky Kalouska, a nebude fungovat a nefunguje ani za syna pokračovatele Fialy, což dokládají holá data.





Zvolení zástupci lidu přísahali na čest i svědomí při plném vědomí, že budou sloužit jen státu a všem občanům bez rozdílu věku, peněz, zdraví. Ještě poskvrnění lží přísahy učinili politici pravice na konci roku 2020 zrušením superhrubé mzdy a zdevastováním rozpočtové kázně parchantskou státní krádež a největší dar bohatým zároveň.





Z veřejné přísahy sloužit veřejnosti, jako vždy, zůstalo jen soužení veřejnosti, jako vždy. Za ohavnou loupež a tučný dar musel být přeci kdos potrestán. Viníci z ODS, ANO, SPD a KDU? O, nikoli! Oběti? No, jak velí česká tradice, přesně tak!





Proto byl, kvůli zahlazení stop a viny, nastolen největší šetřící kroutivý moment v naší zemi, který se světového vrcholu dotýká. A tak alespoň v tomto jsme onou premiérem Fialou vymodlenou jedničkou světa.





Mamon Satanáš





Za rok útrap 2021 si oligarchická pakáž přilepšila na mrtvých a utlačovaných cca 500 zvrhlých miliard. Hluboký deficit s tímto spojený a nárůst inflace s tímto spojený dovedně poskytl nové vládě neoliberálního blaženství rychlopalné argumenty, aby Blažkem, Mynářem a Nejedlým korunovaný a nastolený nosič vody rozkřičel se v projevu před nastoupeným státem, že tak takhle „kurva“ ani omylem. Zavedl Zemanem pečlivě zvolený žvanil na již tak oškubaný občan další utahování opasků, řka, že si zde nevábný lid dovolil již 34 let žít nad poměry pravicové ideologie seslané bohem Klausem Václavem.





A kdo si nezaslouženě žil nad poměry, ten musí být spravedlivě trestán na těle i na duši. diktován je tedy pokles životní úrovně, pokles reálných platů a recipročně zvýšení cen potravin, energií a nájmů na takovou míru, abys musel žebrat na sociálním úřadě.





Dostane se ti tam finančního milodaru, jenž musíš okamžitě předat ve formě sociálního oprávněného nároku těm, kteří tě nehoráznými cenami pod ochranou vlády vydírají až za horizont lidství. A jsou to veskrze titíž, kterým na konci památného roku 2020 k naducaným prasátkům umetli cestičku politické kreatury Babiš s Fialou i Okamura s Jurečkou. Jsou to stále tatáž podnikatelská a firemní monstra, pro něž vláda položí demokracii a svobodu na oltář bohu věčného Mamonu východní biblické bestie vycházející z moře přecpaných trezorů.





K 500 miliardám za předloni v době krize covidu přidali, ti, co se přeci snaží, makají a patří k opěvované triádě bohatí, nadaní a úspěšní, dalších 400 miliard za loni v době krize války, energií a cen.





Pokud přidáme za letos a za příští rok tytéž částky, můžeme s upřímnou radostí zaokrouhlit nenažranost české pravicové triády od konce roku 2020 až 2025 na hezkých 2 biliony a hustý kousek k tomu.





Pokud k tomu ještě vzpomeneme na fakta, slova a data docentky Švihlíkové o snadném vývozu financí z Česka a podivné praktiky Matka Dcera v neprospěch opět Česka, tak to já tedy rozhodně sčítat nechci a nebudu. Nebudu. Je to totiž hrozné každoroční numero, z kterého čouhají nohy, ruce a hlava české sociální tragédie.





Křesťanská odměna





Všechny tyto krvavé miliardy do jedné si oligarchie, neoliberální triáda a zahraniční vlastník plně zasloužili, neboť se umí báječně domluvit se zbabělou vládou, jež to zařídila podříznutím státních daňových příjmů a zaříznutím výdajů na provoz státu.





Profesionální komunikací na úrovní žáků zvláštní školy vláda upřímně u voličů zabodovala, což dokazuje další světový rekord v neoblíbenosti u občanů voličů.





Růst preferencí hnutí a stran, které nemají v lásce demokracii a svobodu a které by rády opět po létech okusily dobro východních rituálů moci je plnou zásluhou strany kmotrů ODS a hnutí neangažovaných stran koalice.





Prodávají se tady a teď poslední zbytky státu a zbytky občanů časem prověřené nejhorší, ale za to nejhloupější nabídce, co nese jména jako Česko plus, Česko restart či Česko na křižovatce





Nechali, nechali





Nevím, kam se idiotská ODS rozhodla občany a republiku zatáhnout, nicméně již teď z toho místa jde smrad, puch a špína, které jsme si za občanskou nečinnost a politickou naivitu zaslouženě zasloužili. Nechali jsme obětovat nejslabší sociální skupiny, nechali, a ani nehlesli, nechali jsme se okrádat cenami energií, nájmů a potravin, nechali a zase ani nehlesli uřváni Fialovým panákem, nechali jsme pravicovým dezolátům a božské triádě volné pole působnosti, nechali, tak fakt dobře nám tak.





Babiš, Fiala, Okamura, vše jedno, hlavně, že si klient mafiánský kapitalismus urve každým rokem krvavé libry z nás všech a slastně v koutě mlaská.





Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého z veřejných zdrojů

1