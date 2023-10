Civilisté v Gaze se bojí opustit domovy, Izrael bombarduje únikové cesty

14. 10. 2023

čas čtení 8 minut



- Konvoj vozidel převážející prchající civilisty z Gazy do jižní části pásma, který jel po silnici označené jako "bezpečná trasa", byl podle analýzy zasažen smrtícím izraelským náletem.



K pátečnímu odpolednímu bombovému útoku ve městě Gaza, při němž zahynulo 70 lidí včetně dětí a z něhož Hamás obvinil Izrael, došlo na Salah-al-Din Road, hlavní dopravní tepně v přelidněné enklávě, kde žije 2,3 milionu uvězněných obyvatel.



Výzkumná agentura Forensic Architecture se sídlem v Londýně a její partnerské vyšetřovací oddělení palestinské organizace pro lidská práva al-Haq použily letecké snímky a příspěvky ze sociálních médií ke geolokaci místa úderu a o svá zjištění se podělily s deníkem Guardian. Ke stejnému závěru dospěla i jednotka Verify BBC.



Video a fotografie následků útoku ukazují 12 mrtvých těl, z nichž většinu tvoří ženy a děti ve věku kolem dvou let, a několik poškozených vozidel.



Palestinské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že na silnici, která byla zaplněna dopravou, protože se Palestinci snažili dodržet izraelský příkaz vydaný v pátek brzy ráno k evakuaci severní poloviny Gazy, zahynulo 70 lidí.



Stíny a poloha slunce naznačují, že k útoku na civilní konvoj došlo kolem půl šesté odpoledne. V 18.03 hod. označily IDF v příspěvcích na sociálních sítích přesně stejnou silnici v infografice jako bezpečnou trasu, po které se má podle izraelského nařízení o evakuaci přibližně poloviny obyvatel pásma pohybovat na jih od řeky Gazy, která se nachází jižně od města Gazy.



- Posluchači v rozhlasu BBC v sobotu odpoledne varovali západní politiky, že nesou kriminální odpovědnost za válečné zločiny Izraele páchané na civilním obyvatelstvu Gazy jeho zabíjením a zrušením dodávek elektřiny, potravin a vody. Podíl na zločinech Izraele povede k tomu, že se Putinovi podaří vyhnout se trestnímu stíhání za jeho zločiny, protože poukáže na stejné zločiny západních politiků.



K pátečnímu odpolednímu bombovému útoku ve městě Gaza, při němž zahynulo 70 lidí včetně dětí a z něhož Hamás obvinil Izrael, došlo na Salah-al-Din Road, hlavní dopravní tepně v přelidněné enklávě, kde žije 2,3 milionu uvězněných obyvatel.Výzkumná agentura Forensic Architecture se sídlem v Londýně a její partnerské vyšetřovací oddělení palestinské organizace pro lidská práva al-Haq použily letecké snímky a příspěvky ze sociálních médií ke geolokaci místa úderu a o svá zjištění se podělily s deníkem Guardian. Ke stejnému závěru dospěla i jednotka Verify BBC.Palestinské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že na silnici, která byla zaplněna dopravou, protože se Palestinci snažili dodržet izraelský příkaz vydaný v pátek brzy ráno k evakuaci severní poloviny Gazy, zahynulo 70 lidí.Stíny a poloha slunce naznačují, že k útoku na civilní konvoj došlo kolem půl šesté odpoledne. V 18.03 hod. označily IDF v příspěvcích na sociálních sítích přesně stejnou silnici v infografice jako bezpečnou trasu, po které se má podle izraelského nařízení o evakuaci přibližně poloviny obyvatel pásma pohybovat na jih od řeky Gazy, která se nachází jižně od města Gazy.



- Šéf humanitární pomoci OSN: humanitární situace v Gaze se stává "neudržitelnou".



Náměstek generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a koordinátor pomoci v nouzi Martin Griffiths varoval, že humanitární situace v Gaze se "rychle stává neudržitelnou".



V sobotním prohlášení Griffiths uvedl:



"V Gaze byly rodiny bombardovány, zatímco se prodíraly na jih po přeplněných a poškozených silnicích v důsledku příkazu k evakuaci, který zanechal statisíce lidí bez možnosti kam jít.



Téměř 2 000 lidí bylo zabito a mnoho dalších bylo zraněno. Chybí elektřina, voda i pohonné hmoty. Zásoby potravin se nebezpečně tenčí. Nemocnicím, zahlceným pacienty, docházejí léky ...



I válka má svá pravidla a ta musí být dodržována vždy a všemi stranami. Civilisté a civilní infrastruktura, včetně humanitárních pracovníků a majetku, musí být chráněni.



Civilisté musí mít možnost odejít do bezpečnějších oblastí. A ať už se přesunou, nebo zůstanou, je třeba neustále dbát na to, aby byli ušetřeni."



- Evropská komise v sobotu odpoledne oznámila, že ztrojnásobí humanitární pomoc pro Gazu. Tento krok přichází poté, co EU čelila kritice za rozporuplná sdělení ze strany svého nejvyššího vedení.



Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová dnes hovořila s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem, uvedla komise.



"Komise okamžitě navýší současný balík humanitární pomoci určený pro Gazu o 50 milionů eur," uvedla von der Leyenová v prohlášení. "Tím se celková částka zvýší na více než 75 milionů eur."



Šéfka komise dodala:



"Budeme i nadále úzce spolupracovat s OSN a jejími agenturami, abychom zajistili, že se tato pomoc dostane k potřebným v pásmu Gazy. Komise podporuje právo Izraele bránit se proti teroristům z Hamásu při plném respektování mezinárodního humanitárního práva. Usilovně pracujeme na tom, aby se v této souvislosti dostalo podpory i nevinným civilistům v Gaze."



- Tisíce Palestinců nadále opouštějí sever Gazy a tísní se v již tak přeplněných školách, domech a provizorních přístřešcích na jihu, izraelské nálety zasahují blokované pásmo před očekávanou pozemní invazí.



Americký prezident Joe Biden uvedl, že Washington "spolupracuje s vládami Izraele, Egypta, Jordánska - a s OSN - na zvýšení podpory, aby zmírnil humanitární důsledky útoku Hamásu, vytvořil podmínky potřebné k obnovení toku pomoci a zasadil se o dodržování válečného práva".



- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl vojákům v jižním Izraeli, že "přichází další fáze".



- Libanonský Hizballáh převzal odpovědnost za vypálení řízených střel a minometných granátů směrem na Izrael. V reakci na to Izraelské obranné síly zasáhly cíle na libanonském území. Obyvatelé několika severoizraelských obcí dostali pokyn, aby se ukryli.



- Americké ministerstvo zahraničí doporučilo občanům USA v Gaze, aby se přesunuli na jih k hraničnímu přechodu Rafáh s Egyptem, diplomaté se snaží vyjednat pětihodinové otevření, které by umožnilo civilistům opustit blokovanou enklávu.





- Agentura OSN pro pomoc a práci s palestinskými uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) vyzvala izraelské úřady, aby "chránily všechny civilisty, kteří seukrývají" v jejích prostorách v pásmu Gazy, a uvedla, že její úkryty "již nejsou bezpečné".



UNRWA rovněž varovala, že v Gaze "dochází čistá voda".



- Meirav Eilon Šahar, izraelský velvyslanec při OSN a mezinárodních organizacích v Ženevě, trval na tom, že Izrael dodržuje mezinárodní humanitární právo.



- Tisíce lidí se v centru Londýna zapojily do propalestinského shromáždění kvůli válce mezi Izraelem a Hamásem.



- Počet obětí v Gaze vzrostl na nejméně 2 215 a 8 714 osob bylo zraněno, uvedlo místní ministerstvo zdravotnictví.



- Izraelské úřady uvedly, že počet mrtvých přesahuje 1 300 a zraněných je více než 3 360.



- V jižním a středním Izraeli nadále zněly sirény.



- Norská ministryně zahraničí Anniken Huitfeldtová uvedla, že se připojuje k varování generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese a šéfa zahraniční politiky EU Josepa Borella "před nebezpečím masového pohybu lidí uvnitř Gazy".



"Mezinárodní humanitární právo musí být respektováno," řekla.



- Americké ministerstvo zahraničí v sobotu v aktualizovaném doporučení pro Izrael, Gazu a Západní břeh Jordánu uvedlo, že povolilo odchod nedůležitého amerického vládního personálu kvůli "nepředvídatelné bezpečnostní situaci v Izraeli".



Ministerstvo již dříve doporučilo občanům USA, aby zvážili cesty do Izraele a na Západní břeh Jordánu kvůli "terorismu a občanským nepokojům" a aby necestovali do Gazy kvůli "terorismu, občanským nepokojům a ozbrojenému konfliktu".



- Turecko stojí na straně Egypta, který odmítá vyhnání Palestinců z pásma Gazy, uvedl turecký ministr zahraničí Hakan Fidan během návštěvy Káhiry, informovala agentura Reuters.



- Vysoký úředník ministerstva cestující s ministrem zahraničí Antonm Blinkenem uvedl, že se USA "snaží usnadnit" dohodu s vládami v regionu o otevření brány kontrolované Egyptem, uvedla CBS. Začátkem tohoto týdne Egypt popřel, že by přechod uzavřel, a obvinil Izrael, že ostřelováním a leteckými útoky blokuje přístup na palestinské straně. Reportérka BBC však uvedla, že Egypt přes přechod pouštěl maximálně 300 lidí denně.



- Poté, co Hizballáh vypálil řízené střely a minometné granáty, Izrael odpověděl ostřelováním okrajových libanonských vesnic v okolí Šabáy.



- Od 7. října bylo při izraelských náletech zabito 28 palestinských zdravotníků, uvedly místní zdravotnické úřady, informuje agentura Reuters.





- Saúdská Arábie suspendovala rozhovory o normalizaci vztahů s Izraelem.



Podrobnosti v angličtině





Podrobnosti v angličtině ZDE

0