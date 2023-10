Izraelský odhad: Jak by vypadala válka s libanonským Hizballáhem?

16. 10. 2023

čas čtení 4 minuty

Zpráva Centra pro vojenská studia IDF předkládá podrobné odhady o totální válce s Hizballáhem v Libanonu. Analýzu vypracoval brigádní generál Meir Finkel, vedoucí výzkumu v armádním centru Dado. Zpráva Centra pro vojenská studia IDF předkládá podrobné odhady o totální válce s Hizballáhem v Libanonu. Analýzu vypracoval brigádní generál Meir Finkel, vedoucí výzkumu v armádním centru Dado.

Zpráva uvádí, že totální válka by znamenala, že Izrael by mobilizoval obrovské vojenské zdroje, aby dosáhl rozhodujícího výsledku. Cílem této války by bylo vyřadit Hizballáh jako bojovou sílu na 10 let nebo déle.

Podle odhadu bude počáteční fáze konfliktu trvat asi měsíc. To umožní izraelským pozemním silám dostat se do centra Hizballáhu a zničit velkou část jeho teroristické infrastruktury a vojenského vybavení.

Izraelské obranné síly pak budou potřebovat ještě několik týdnů, aby vyčistily oblasti od nepřátelských sil a zničily zbývající aktiva Hizballáhu.

Cílem Izraele pro celkové vítězství je zlikvidovat 3 000 bojovníků Hizballáhu a 12 000 jich zranit, uvádí zpráva. To by neutralizovalo asi polovinu bojových sil skupiny, což by v podstatě zničilo její bojeschopnost. (Hizballáh tvrdí, že včetně lokální milice má k dispozici 100 000 ozbrojenců. Na pomoc mu teď přijíždějí syrské a proíránské milice - pozn. KD.)

Zpráva uvádí, že IDF v libanonské válce v roce 2006 zabila 650 až 800 bojovníků Hizballáhu, což byla omezená pozemní operace. Izrael navíc významně rozšířil svou banku cílů Hizballáhu a nyní má seznam tisíců míst pro útoky.

Destrukce v Libanonu

Izraelská studie odhaduje, že během konfliktu zemře 1 000 až 2 000 libanonských civilistů. Jejich počet by se mohl potenciálně zvýšit na 5 000, pokud obyvatelé zůstanou v bojových zónách navzdory varováním IDF.

Izraelští lídři již dříve varovali, že IDF se během války zaměří na libanonskou strategickou infrastrukturu a zpustoší části země.

Zpráva předpovídá podstatnou část civilních obětí v šíitských vesnicích, kde Hizballáh vybudoval rozsáhlá vojenská zařízení. Analýza odhaduje, že v průměrné šíitské vesnici by nálety pravděpodobně vedly ke zničení desítek budov.

Navíc každá šíitská vesnice, která je místem izraelských pozemních operací, by byla pravděpodobně proměněna v ruiny, uvádí studie.

IDF vs. Hizballáh

Izraelské obranné síly v totální válce proti Hizballáhu nasadí 100 praporů, uvádí zpráva. Tyto síly budou při postupu na libanonské území čelit tuhému odporu.

Zpráva uvádí, že Hizballáh může nasadit kvalifikované bojové síly a vybudovat silné obranné linie, aby zastavil izraelskou invazi. Skupina investovala do budování opevněných pozic a vybavila své bojovníky pokročilými protitankovými zbraněmi.

Studie říká, že Hizballáh se podobá syrským komandům, která čelila Izraeli v libanonské válce v roce 1982, spíše než palestinským teroristickým skupinám, jako je Hamás. Tyto syrské síly byly dobře vyzbrojeny a účinně bojovaly v hornatých a zastavěných oblastech, což vyžadovalo, aby IDF prováděly opakované útoky, aby si je podmanily.

Hizballáh má také rozmanitý arzenál střel a raket, včetně některých přesných zbraní. Raketové útoky na izraelskou domácí frontu budou pravděpodobně pokračovat až do závěrečných fází války, uvádí zpráva.

Podle dřívějších náznaků válečné plány Hizballáhu zahrnují raketové útoky na Tel Aviv a rozsáhlé nájezdy na izraelské území. Izrael se také obává, že Hizballáh může použít chemické zbraně proti vojákům a civilistům.

Počet izraelských obětí

Zpráva odhaduje, že příjezd izraelských sil k aktivním odpalovacím zařízením v Libanonu by pravděpodobně vedl k zesílení raketové palby, protože teroristické jednotky se budou snažit použít celý svůj arzenál dříve, než jej IDF neutralizuje.

Celkově hodnocení naznačuje, že ve válce zemře asi 200 až 250 izraelských civilistů. Na bojišti je předpokládaný počet izraelských obětí 600 až 800 vojáků, přičemž v extrémnějším scénáři by se počet zvýšil na více než 1 000.

Na závěr zpráva uvádí, že zničení vojenské infrastruktury Hizballáhu a likvidace tisíců bojovníků by výrazně narušily schopnost skupiny zotavit se. To by také mohlo vést k zásadnímu posunu ve strategickém vnímání Hizballáhu, což by mohlo vést k jeho závěru, že konfrontace s Izraelem na bojišti je marná.

Zdroj v angličtině: ZDE

0