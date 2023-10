Stovky mrtvých po výbuchu v nemocnici v Gaze, těsně před příletem Joea Bidena do Izraele

18. 10. 2023

čas čtení 9 minut



Podle ministerstva zdravotnictví řízeného Hamásem bylo zabito více než 500 osob, představitel civilní obrany uvádí počet více než 300 osob



Stovky lidí údajně zahynuly při mohutném výbuchu v nemocnici ve městě Gaza v předvečer příletu Joea Bidena na návštěvu, která měla odvrátit humanitární katastrofu v Gaze a zabránit přerůstání konfliktu v regionální válku.



Ministerstvo zdravotnictví Gazy, které řídí Hamás, prohlásilo, že při izraelském leteckém útoku na baptistickou nemocnici al-Ahli Arabi zahynulo více než 500 lidí, což by v případě potvrzení znamenalo nejsmrtelnější bombový útok za všech pět válek, které Izrael a Hamás o Gazu vedly.



Úředník civilní obrany Gazy uvedl, že při výbuchu zahynulo více než 300 lidí.

Izraelská armáda odpovědnost popřela a naznačila, že nemocnici zasáhla raketová palba odpálená palestinskou militantní skupinou Islámský džihád. Islámský džihád rovněž odmítl odpovědnost a uvedl: "Okupace se snaží zakrýt hrůzný zločin a masakr, který spáchala na civilistech." Stovky lidí údajně zahynuly při mohutném výbuchu v nemocnici ve městě Gaza v předvečer příletu Joea Bidena na návštěvu, která měla odvrátit humanitární katastrofu v Gaze a zabránit přerůstání konfliktu v regionální válku.Ministerstvo zdravotnictví Gazy, které řídí Hamás, prohlásilo, že při izraelském leteckém útoku na baptistickou nemocnici al-Ahli Arabi zahynulo více než 500 lidí, což by v případě potvrzení znamenalo nejsmrtelnější bombový útok za všech pět válek, které Izrael a Hamás o Gazu vedly.



Bombardování nemocnice vrhlo temný stín na Bidenovu středeční návštěvu, která byla již tak nejnáročnější a nejkritičtější zahraniční cestou jeho prezidentství.



Pozdě v úterý Jordánsko zrušilo summit v Ammánu, kde měl Biden jednat s králem Abdulláhem, a egyptským prezidentem Abdelem Fatahem al-Sisim po návštěvě amerického prezidenta v Izraeli.



Jordánský ministr zahraničí Ajmán Safádí řekl televizi Al-Džazíra, že summit byl zrušen, protože "nyní nemá smysl mluvit o ničem jiném než o zastavení války"



Bílý dům později vydal prohlášení, v němž uvedl: "Po konzultaci s jordánským králem Abdalláhem II. a s ohledem na dny smutku, které vyhlásil prezident Palestinské samosprávy Abbás, prezident Biden odloží svou cestu do Jordánska a plánované setkání s těmito dvěma představiteli a egyptským prezidentem Sísím."



Palestinský prezident Mahmúd Abbás již dříve ze setkání odstoupil poté, co vyhlásil třídenní národní smutek.



V prohlášení Abbás uvedl: "To, co se děje, je genocida. Vyzýváme mezinárodní společenství, aby okamžitě zasáhlo a zastavilo tento masakr. Mlčení již není přijatelné."



Po výbuchu v nemocnici vypukly na celém Západním břehu protesty a v Ramalláhu, sídle palestinské samosprávy, házeli demonstranti kameny na palestinské bezpečnostní síly, které do davu střílely omračujícími granáty.



Biden má ještě jednat s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a snažit se projevit solidaritu USA s Izraelem po útoku Hamásu ze 7. října, při němž zahynulo více než 1300 Izraelců, v naději, že se mu podaří odradit od zásahu Íránem podporované milice Hizballáhu z druhé strany libanonské hranice.



Zároveň americký prezident doufal, že se mu podaří omezit izraelskou odplatu vůči Gaze a jejím 2,3 milionům obyvatel, kteří jsou pod neustálým bombardováním a zároveň jim dochází voda, potraviny a lékařské zásoby. Podle OSN zemřelo za 10 dní od útoku Hamásu více než 3 000 Palestinců.



Podmínkou Bidenovy návštěvy byl souhlas Izraele s humanitárním balíčkem, který zahrnoval koridory do Gazy pro dodávky pomoci a bezpečné oblasti pro palestinské civilisty. V předvečer jeho příjezdu však zůstala hranice s Egyptem, kde je pomoc uskladněna, uzavřena.



Město Gaza se nachází v severní části Gazy, kterou Izrael nařídil před plánovanou pozemní ofenzívou evakuovat od civilistů, ale mnoho palestinských obyvatel odmítlo opustit své domovy nebo nemohlo cestovat, včetně pacientů v nemocnici al-Ahlí. Ta byla plná Gazanů zraněných při dřívějších náletech a těch, kteří hledali úkryt před bombardováním.





V uplynulých dvou dnech izraelské letectvo zasáhlo také městské oblasti v Chán Júnisu a Rafáhu, které se nacházejí na jihu enklávy, kde měli obyvatelé Gazy hledat úkryt.

Generální komisař UNWRA Philippe Lazzarini označil bombardování v uprchlickém táboře al-Maghazi za "pobuřující" a varoval, že počet obětí pravděpodobně vzroste.

"Obáváme se, že tento příkaz v kombinaci s uvalením úplného obléhání Gazy nemusí být považován za zákonnou dočasnou evakuaci, a proto by se rovnal násilnému přesunu civilistů v rozporu s mezinárodním právem," uvedl Šamdasani z OSN.





"A mám vzkaz pro Írán a Hizballáh: nezkoušejte nás na severu. Nedělejte stejnou chybu jako kdysi. Protože dnes bude cena, kterou zaplatíte, mnohem vyšší," řeklNetanjahu v pondělí v Knesetu.







Zdroj v angličtině ZDE

0

316

Mezi cíli byl i hraniční přechod v Rafáhu, přes který čekají konvoje s humanitární pomocí. Agentura OSN pro pomoc a práci (UNWRA) v úterý oznámila nálet na jednu ze svých škol v centrální části Gazy, kam se uchýlily rodiny vysídlené ze severu. Bylo hlášeno šest mrtvých."Opět to ukazuje flagrantní přehlížení životů civilistů. V Gaze už není žádné místo bezpečné, dokonce ani zařízení UNWRA," dodal Lazzarini.Už i před výbuchem v nemocnici v Gaze byla tato návštěva pro Bidena riskantní z hlediska jeho mezinárodní reputace i domácího postavení před volebním rokem. Spojené státy se domnívaly, že v uplynulých dvou dnech uzavřely s Netanjahuovou vládou humanitární dohody, které však nebyly dodrženy.Prezidentovu cestu oznámil americký ministr zahraničí Antony Blinken po více než sedmihodinovém jednání s Netanjahuem a jeho kabinetem národní bezpečnosti. Deníky Washington Post a Haaretz uvedly, že oznámení bylo odloženo do doby, než se izraelské vedení dohodne na koridorech pro vstup humanitární pomoci do Gazy a na vytvoření bezpečných oblastí pro civilisty, které nebudou bombardovány.Blinken řekl, že Biden přijíždí "v kritickém okamžiku pro Izrael, pro region i pro celý svět".Uvedl, že Izrael bude Bidena informovat o svých válečných cílech a strategii a o tom, jak bude provádět operace "tak, aby minimalizoval civilní oběti a umožnil přísun humanitární pomoci civilistům v Gaze způsobem, který nebude ku prospěchu Hamásu".Na egyptské straně hranice s Gazou čekají konvoje nákladních automobilů s nouzovým zásobováním potravinami, vodou a léky, které čekají na otevření přechodu v Rafáhu, zatímco Palestinci s cizím občanstvím čekají na druhé straně, aby mohli enklávu opustit. Egypt kontroluje hranici, ale vyžaduje souhlas Izraele s tím, co a kdo smí přes hranici projít.Do úterního večera brána stále nebyla otevřena a hraniční přechod a blízké městské oblasti byly zasaženy leteckými údery. Nejméně 49 Palestinců bylo zabito při izraelských úderech, které zasáhly domy v Rafáhu a Chán Júnisu, uvedlo ministerstvo vnitra Gazy.Úřad OSN pro lidská práva odsoudil "otřesné zprávy" o zabíjení civilistů na jihu Gazy, kam jim izraelské úřady řekly, aby v zájmu vlastní bezpečnosti uprchli. Mluvčí úřadu Ravina Shamdasaniová vyzvala Izrael, aby se vyvaroval "nevybíravých nebo nepřiměřených útoků".Na otázku ohledně leteckých útoků na Rafáh odpověděl v úterý mluvčí izraelské armády podplukovník Richard Hecht: "Když vidíme cíl, když vidíme, že se něco pohybuje, že je to Hamás, postaráme se o to. Je to tak jednoduché."Izrael částečně obnovil dodávky vody do jižní části Gazy, ale podle OSN to představuje pouze 4 % normálního přítoku na území. Nedostatek čisté vody a přítomnost těl pod sutinami vyvolaly obavy z epidemie. Nemocnice jsou kvůli nedostatku elektřiny a paliva pro generátory v havarijním stavu.Izrael shromáždil kolem hranic Gazy velké síly v rámci příprav na možnou invazi v návaznosti na útok Hamásu ze 7. října. Extremistická skupina drží uvnitř Gazy jako rukojmí 199 Izraelců, včetně žen a dětí.Netanjahu v úterý po boku německého kancléře Olafa Scholze přirovnal Hamás k nacistům. "Krutosti, kterých jsme byli svědky, když vrazi Hamásu vycházeli z Gazy, byly nejhoršími zločiny spáchanými na Židech od dob holocaustu," řekl.Izraelský pozemní útok byl během Blinkenovy diplomatické iniciativy a v obavách, že by mohl vyvolat ofenzívu Hizballáhu na severní hranici Izraele, pozdržen.Při úterním brífinku s novináři Hecht naznačil, že pozemní útok není nevyhnutelný. "Připravujeme se na další fáze války," řekl. "Zatím jsme neřekli, co to bude. Všichni mluví o pozemní ofenzivě, ale možná to bude něco jiného."Úřad OSN pro lidská práva v úterý uvedl, že izraelský příkaz k evakuaci severní části Gazy by mohl představovat násilný přesun civilistů, což je podle mezinárodního humanitárního práva zločin. OSN uvedla, že více než milion lidí bylo nuceno opustit své domovy.Při jednáních s izraelskými a arabskými představiteli se Biden tento týden bude také snažit odvrátit širší regionální konflikt po hrozbách ze strany Hizballáhu a jeho podporovatele Íránu.Izrael nařídil evakuaci 28 vesnic, aby vytvořil dvoukilometrovou bezpečnostní zónu na svých libanonských hranicích, zatímco Netanjahu varoval Izraelce, že by se měli připravit na dlouhou bitvu.