Ukrajina poprvé nasadila rakety ATACMS dodané USA, říká Zelenskyj

18. 10. 2023

Zbraň dlouhého doletu "velmi přesně provedla" úder na dvě letecké základny na Ruskem ovládaném území





Ukrajinská armáda poprvé použila rakety dlouhého doletu ATACMS dodané USA, uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj, podle něhož byly nasazeny na bojišti proti Rusku a "provedeny velmi přesně".



"Dnes patří zvláštní dík Spojeným státům. Naše dohody s prezidentem Bidenem jsou plněny," řekl Zelenskyj a dodal, že se rakety "osvědčily".



Několik amerických médií uvedlo, že Ukrajina použila rakety ATACMS při nočním útoku v úterý na dvě letecké základny na území ovládaném Ruskem.



Aniž by se zmínily o amerických raketách, ukrajinské speciální jednotky uvedly, že provedly noční operaci nazvanou "Vážka", při níž zasáhly vojenské letiště v Berďansku a další v Luhanské oblasti a která měla za následek "značné ztráty" na ruské straně.



V prohlášení Ukrajina uvedla, že úspěšně zničila devět ruských vojenských vrtulníků, protiletadlový raketový systém a muniční sklad.



List The Washington Post uvedl, že verze ATACMS, kterou Ukrajina použila k zasažení cílů, byla vyzbrojena kazetovými bombami, nikoliv jednou bojovou hlavicí.



"ATACMS už je u nás," napsal v úterý na Twitteru ukrajinský představitel Oleksij Gončarenko a zveřejnil obrázek, na němž jsou údajně vidět trosky ATACMS v Berdiansku



"Díky našim partnerům!" napsal.





Ukrajina již několik měsíců lobbuje u USA za ATACMS, které mohou zasáhnout cíle vzdálené 100 a více kilometrů. Washington se však zpočátku zdráhal rakety dodat, protože vlastní zásoby země jsou omezené a kvůli obavám, že by Rusko mohlo Západ obvinit z eskalace.



Moskva varovala, že poskytnutím systému Kyjevu by byla překročena "červená linie" a USA by se staly "stranou konfliktu", ale objevily se náznaky, že američtí představitelé postupně mění svůj názor.



Minulý měsíc údajně Joe Biden na soukromé schůzce Zelenskému řekl, že malý počet zbraní bude Ukrajině předán.



Americké ministerstvo zahraničí v úterý uvedlo, že tyto zprávy nemůže potvrdit, a otázky týkající se vojenských operací předalo ukrajinské vládě.



Rusko se k nočním úderům, o nichž široce informovali ruští vojenští blogeři, zatím nevyjádřilo.



Fighterbomber, kanál Telegramu s úzkými vazbami na ruské letectvo, popsal poslední útok "jako jeden z nejvážnějších úderů ... ne-li nejvážnější" na ruské letectvo ve zhruba 20 měsíců trvajícím konfliktu.



"Došlo ke ztrátám na lidech i na vybavení," dodal kanál.



Přestože počet raket ATACMS převedených na Ukrajinu a jejich dolet zůstává neznámý, bude tento transfer na Ukrajině nepochybně vnímán jako významné posílení schopnosti Kyjeva zaměřit se na ruskou vojenskou logistiku na velké vzdálenosti.



"Nová kapitola této války (ne)oficiálně začala," napsal na Twitteru Mychajlo Podoljak, vysoký poradce ukrajinského prezidenta.



"V mezinárodně uznaných hranicích Ukrajiny již nejsou žádná bezpečná místa pro ruské jednotky. To znamená, že ve střednědobém horizontu není možné udržet jih, Krym a černomořskou flotilu," napsal Podoljak.



Úder Kyjeva na obě letiště přichází několik dní poté, co Rusko zahájilo překvapivou ofenzívu na východoukrajinské město Avdijivka, která údajně vedla k vážným ztrátám moskevských sil.





Vlastní protiofenzíva Ukrajiny na jihu země byla obtížná, Kyjev se snažil rozšířit průlom první ruské obranné linie u Záporoží.







