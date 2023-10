Konfikt mezi Izraelci a Hamásem:: Izraelská armáda konstatuje, že "pokračuje v neustálých útocích v celém pásmu Gazy"

19. 10. 2023

čas čtení 4 minuty

- Izraelské nálety ve čtvrtek brzy ráno zasáhly místa v pásmu Gazy, včetně částí na jihu, které Izrael vyhlásil za bezpečné zóny, což mezi více než dvěma miliony Palestinců uvězněných na tomto území zvýšilo obavy, že nikde není bezpečno.



Téměř dva týdny od chvíle, kdy Izrael začal útočit v reakci na útok Hamásu na města na jihu Izraele, letecké údery neúnavně zasahují hustě obydlené území. Údery pokračovaly na celém území i poté, co Izrael Palestincům řekl, aby se evakuovali ze severu a zamířili do tzv. bezpečných zón na jihu.



Bombardování pokračuje i poté, co Izrael ve středu souhlasil s tím, že Egyptu umožní dodávat do Gazy omezenou humanitární pomoc. Mnozí z 2,3 milionu obyvatel Gazy se omezili na jedno jídlo denně a byli odkázáni na pití špinavé vody v podmínkách tenčících se zásob.



Palestinci v jižním městě Chán Júnis uvedli, že bombardování přes noc neustávalo a podle ministerstva vnitra vedeného Hamásem nálety zasáhly několik domů. V Rafáhu na hranici s Egyptem Izrael také zasáhl několik domů. Zdravotnický personál v nemocnici Nasser v Khan Younis uvedl, že přijali nejméně 12 mrtvých a 40 zraněných.



Podle ministerstva byly zasaženy také domy podél hranice Gazy s Izraelem v severní evakuační zóně. Izrael v oblasti shromáždil vojáky a očekává se, že zahájí pozemní invazi do Gazy, ačkoli vojenští představitelé tvrdí, že žádné rozhodnutí ještě nepadlo.



Letecké údery zasáhly také tři obytné věže v al-Zahře, v oblasti, která byla vyzvána k evakuaci, uvedlo ministerstvo vnitra v Gaze.



Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že od začátku války bylo v Gaze zabito 3 478 lidí a více než 12 000 jich bylo zraněno.



IDF tvrdí, že "zničila stovky teroristických objektů Hamásu"



- Izraelské obranné síly zveřejnily aktualizovanou zprávu na Twitteru, ve které uvedly, že "pokračují v neustálých útocích v celém pásmu Gazy".



"Během posledního dne IDF pod vedením Šin Bet zničily stovky teroristických infrastruktur Hamásu, z nichž desítky byly napadeny ve čtvrti Sageya. Stovky teroristických infrastruktur, které byly napadeny, zahrnují odpalovací stanoviště protitankových raket, tunelové šachty, zpravodajskou infrastrukturu, operační velitelství a další štáby," uvedly IDF.



IDF tvrdí, že zabila ""šéfa vojenského křídla teroristické organizace Výbory lidového odporu v Rafáhu Rafata Hareva Hosseina Abu Halala" a také "řadu operativců patřících k silám Najaba hnutí Hamas".





- Přes hraniční přechod Rafáh byly z Egypta do pásma Gazy poslány stroje na opravu silnic v rámci příprav na dodávku části pomoci uskladněné na egyptském Sinajském poloostrově, uvedly ve čtvrtek dva bezpečnostní zdroje.



Rafáh je jediným přechodem, který není pod kontrolou Izraele, ale od prvních dnů konfliktu v Gaze je mimo provoz v důsledku izraelského bombardování na palestinské straně hranice.



Spojené státy a Egypt usilují o dohodu s Izraelem, která by umožnila dodávku pomoci do Gazy, a Bílý dům ve středu uvedl, že byl dohodnut průjezd až 20 kamionů s nadějí na pozdější průjezd dalších.



Většina z 2,3 milionu obyvatel Gazy byla před začátkem současného konfliktu závislá na pomoci, podle OSN dodávalo humanitární pomoc do enklávy asi 100 kamionů denně.



Ve čtvrtek čekalo v blízkosti přechodu na egyptské straně více než 100 nákladních automobilů, ačkoli se neočekávalo, že by pomoc mohla vjet dříve než v pátek, uvedly egyptské bezpečnostní zdroje. Další pomoc je zadržována v egyptském městě Al Aríš, asi 45 km od Rafáhu.



- Západní vlády jednají o evakuaci držitelů zahraničních pasů z Gazy, čímž egyptští představitelé podmiňují přísun pomoci. Podrobnosti o případné evakuaci nejsou jasné.



Ve středu po jednání s Joem Bidenem izraelská vláda uvedla, že nebude blokovat pomoc pro civilisty vstupující do Gazy z Egypta - pokud se tyto dodávky nedostanou k Hamásu.





Uvedla, že bude pokračovat v blokádě humanitární pomoci z Izraele do Gazy, dokud nebudou vrácena rukojmí držená Hamásem.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

