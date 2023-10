Jsou západní média "bojovníky za svobodu Hamásu"?

19. 10. 2023 / Jan Čulík

Přiznám se, že nerozumím argumentaci Karla Dolejšího, útočící na jakási blíže nespecifikovaná "politicky korektní média". To je kritika neexistujícího "straw man", slaměného panáka, a připomíná kritiku české ultrapravice zaměřenou proti "Bruselu" a "socialistickému Západu".

Neznám v západním světě žádná média, která by svým zpravodajstvím "bojovala za svobodu Hamásu". V Británii například je podpora Hamásu trestným činem. I když média jako BBC občas interviewují představitele Hamásu, ovšem nesmírně tvrdě a rozhovoru je vždy předsunuta věta, že Hamás považuje britská vláda i většina západních států za teroristickou organizaci (před časem proběhla zajímavá diskuse, zda by BBC interviewovala i Hitlera, pokud by to bylo možné, a závěr byl, že ano).

To, jakým způsobem o situaci v Izraeli a v Palestině informují česká média, vede k tomu, že vidíme na Facebooku na českých účtech výrazy jako "palestinská pakáž". Připomíná to nacismus.







Tento argument připomíná argument izraelských činitelů, kteří v těchto dnech často tvrdí, že kdokoliv, kdo stoprocentně neopakuje jejich interpretaci událostí, "šíří propagandu Hamásu". Totéž tvrdila ve středečním rozhovoru v Channel 4 News izraelská velvyslankyně v Londýně, která otevřeně obvinila tuto stanici z šíření "propagandy Hamásu", přestože hned v předchozím příspěvku Channel 4 News Hamás ostře kritizoval. Potíž je, že tato ideologická vystoupení izraelských představitelů dělají strašnou škodu kauze Izraele.







Nechápu také poukaz Karla Dolejšího na útoky proti synagogám v západní Evropě. Za ně prý "západní média" odpovědnost nepřevzala. Potíž je, a to je nutno zdůrazňovat pořád, že oficiální izraelské informace o útoku na nemocnici v Gaze jsou nepřesvědčivé, jsou v nich rozpory, stejně jako v předchozích reakcích izraelské armády, i v tom, že izraelská armáda už předtím bombardovala školu i nemocnice a tvrdí, že školy a nemocnice nebombarduje. To lehce vede už tak ztraumatizované Palestince k přesvědčení, že jim Izraelci lžou. Není divu, že média nepřevzala izraelský diskurs. Jediným řešením by bylo nezávislé vyšetření celého incidentu. Samozřejmě je nutno odsoudit veškeré násilné reakce a média to také dělají.







Znovu připomínáme, že např. vyšetřování Channel 4 News poukázalo na to, že v oficiální interpretaci izraelské armády úterního útoku na nemocnici v Gaza City je celá řada nesrovnalostí, takže není jasné, zda byl výbuch důsledkem selhání rakety odpálené Islámským džihádem.





A Hamás, jak píše Karel Dolejší, pravděpodobně často lže, ovšem mezi jeho funkcionáři jsou značné ideologické rozdíly a různí lidé z Hamásu vystupují různě. A jsou údaje o mrtvých a raněných, které zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví v Gaze, lživé? Komentátoři zkoumali údaje o mrtvých a raněných vydané ministerstvem zdravotnictví v Gaze z předchozích izraelských útoků na Gazu a zjistili, že čísla víceméně odpovídají skutečnosti.







Možná je to subjektivní dojem, ale mám pocit, že izraelská armáda není moc efektivní. No zelené mozky. Jak známo, před útokem Hamásu ze 7. října došlo k spektakulárnímu selhání izraelské armády, výzvědných služeb i Netanjahuovy vlády a velká část Izraelců je na Netanjahua nesmírně naštvaná - obviňují ho z přímé viny za smrt lidí, které zabil Hamás. No a teď se mi zdá, že IDF prostě pod vlivem tohoto selhání bombarduje v Gaze všechno a na civilní Palestince a na palestinské děti kašle. Z rozhovorů s izraelci je zřejmé, že mnozí z nich jsou postiženi traumatem z událostí ze 7. října a do situace izraelským bombardováním zabíjených palestinských civilistů se nedokáží vcítit.







Oceňuji, když média zaujímají nezávislý postoj a zkoumají tvrzení obou znesvářených stran.











