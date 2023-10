Je nějaká šance, že diplomacie na Blízkém východě nahradí násilí?

18. 10. 2023

čas čtení 4 minuty

Rozhlas BBC: Je nějaká šance, že diplomacie na Blízkém východě nahradí násilí? Mluvili jsme s lordem Peterem Hainem, bývalým britským ministrem pro Blízký východ, který má i zkušenosti ze Severního Irska a apartheidní Jihoafrické republiky, a Helenou Katibovou, Dr. Khatibovou, ředitelkou SOAS Middle East Institute.

Zeptali jsme se lorda Haina, zda existuje způsob, jak prolomit zakořeněné tvrdé postoje.



Lord Peter Hain: Problém je v tom, že postoje jsou tak zakořeněné a nezpracované, protože nyní již dlouho neprobíhá řádný diplomatický proces mírových jednání. Samotná izraelská vláda a. Netanjahu a jeho krajně pravicoví kolegové o takový proces nejeví zájem. Jediné, co nás posledních několik týdnů hrůzy a teroru jistě naučilo, je, že tento problém nelze řešit terorem, jako tomu bylo při útoku Hamásu 7. října. Válečné bombardování Gazy do základů, dr.

Chatiba, jak se snažíte proniknout skrze to, co se děje, k lidem, k? Najít cestu skrz.

Řekl bych, že první věc, kterou je třeba udělat, je a je příměří a pak je třeba znovu aktivovat mírový proces diplomaticky. USA zde mají obrovskou roli, oslovit nejen samotnou postavu Mahmúda Abbáse v palestinské samosprávě, aby palestinská samospráva mohla mít také. Kontrolu nad Gazou a neopustit Gazu. V rukou Hamásu.

Dobře, ale doktore Katime, vidíte způsob, jak by Palestinská samospráva mohla Gazu kontrolovat? I. Myslím, že existuje. Takový nedostatek podpory pro vedení Palestinské samosprávy na.

Momentálně? Ano. Myslím si, že jedním z klíčových problémů mezinárodního společenství je, že se právě angažovalo u Mahmúda Abbáse, i když vědělo, že jeho vedení je slabé a že v Palestinské samosprávě není žádný jeho jasný nástupce. Ale jsou tu jiné osobnosti, které jsou velmi chytré, rozumné a ochotné se angažovat, což víte, že mezinárodní společenství už ví. Z nich např.

Druhy postav. Lorde Haine, máte zkušenosti s mírovými jednáními v Severním Irsku a s tím, jak probíhala v Jižní Africe. Uskutečnily, chápete? Z vašich zkušeností vyplývá, že existuje cesta skrze.

To není zřejmé, co máte, je palestinské hnutí, které je masivně rozdělené, dost sektářské, a izraelské vlády za to zčásti a selhání mezinárodní diplomacie zčásti mohou. Pokud vytvoříte vakuum neúspěšné diplomacie v neúspěšné mezinárodní. Fyzické angažovanosti i v rámci regionu. Pak vytvoříte úrodnou půdu pro extrémy a nevíru v incidenty, jako bylo bombardování nemocnice a teror, který má.

Doktor Khatib, pokud jde o myšlenku. Obě strany spolu hovoří a vy jste zmínil, že prvním krokem je příměří. Chci říct, že na obou stranách panuje taková zuřivost. Je to velmi a jakási touha po pomstě a odplatě, že je těžké si představit, jak byste se k tomu mohli dostat.

Myslím, že bych se jen musel kvalifikovat, pokud jde o vnímání palestinských politiků jako sektářů. Já si nemyslím, že sektářství. Je v palestinském kontextu skutečně problémem. Zde máme politické rozdělení mezi lidmi, kteří většinou pocházejí ze stejného sektářského prostředí. Většina Palestinců, ať už v Hamásu nebo v Palestinské samosprávě, byla shodou okolností muslimští sunnité. To, co máme, je politické rozdělení. Protože Hamás je podporován Íránem a je součástí sítě íránských zmocněnců a spojenců na Blízkém východě, kteří destabilizují situaci. Region a Islámský džihád není příchodem pro Hamás. Je to vlastně další spojenec přímo financovaný Íránem. A Írán má pro tyto zmocněnce jakousi dělbu práce. Samozřejmě, že přítomnost těchto různých milicí na místě velmi ztěžuje představu, že by dodržovaly příměří. Takže si myslím, že to bude velmi obtížné. Nicméně pokud Izrael přistoupí na příměří a Hamás ne, pak to samozřejmě staví Hamás do poměrně negativní situace. Světlo i mezi samotnými Palestinci, kteří jinak mohou být Hamásu trochu nakloněni. Takže si myslím, že kdybyste se lidí na místě zeptali, jestli chtějí v této fázi příměří nebo ne, tak si myslím, že bez ohledu na to, jestli s Hamásem sympatizují nebo ne, by pravděpodobně příměří chtěli.

Doktorka Lena Katiba a lord Hain. Další zprávy odtud z Blízkého východu přineseme zítra. To je svět v 1:45.

