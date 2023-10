Konflikt mezi Izraelem a Hamásem: Izraelci v Gaze bombardovali kostel

20. 10. 2023

- IDF tvrdí, že přes noc "zaútočily na více než stovku operačních cílů" a připravují se na "prodlouženou" kampaň v Gaze

- Zachraňování dětí z trosek Izraelci vybombardovaných domů v Gaze:



- Jeruzalémský pravoslavný patriarchát vyjádřil své "nejostřejší odsouzení" a obvinil izraelské síly ze spáchání "válečného zločinu" poté, co bylo při leteckém útoku na církevní areál v Gaze údajně zabito několik vysídlených osob, které se tam ukrývaly.

pic.twitter.com/l9ss8G0fce — Jan Čulík, University of Glasgow (@CulikOf) October 19, 2023

Hamasem kontrolované ministerstvo vnitra Gazy uvedlo, že čtvrteční úder si vyžádal "velký počet mučedníků a zraněných" v areálu řeckého pravoslavného kostela svatého Porfyria ve městě Gaza, který je nejstarším dosud používaným kostelem na tomto území.



Svědci agentuře AFP řekli, že úder byl zřejmě zaměřen na cíl v blízkosti modlitebny, kam se v době války v palestinské enklávě uchýlilo mnoho obyvatel Gazy. Uvedli, že útok poškodil fasádu kostela a způsobil zřícení přilehlé budovy, a dodali, že mnoho zraněných bylo evakuováno do nemocnice.



Jeruzalémský pravoslavný patriarchát vyjádřil "nejostřejší odsouzení" úderu, který podle něj představuje válečný zločin.



"Cílení na kostely a jejich instituce spolu s úkryty, které poskytují na ochranu nevinných občanů, zejména dětí a žen, které přišly o své domovy v důsledku izraelských náletů na obytné oblasti v posledních 13 dnech, představuje válečný zločin, který nelze ignorovat," uvedl patriarchát v prohlášení.



Kostel se nachází nedaleko arabské nemocnice al-Ahli, která byla v úterý zasažena smrtícím náletem.



Izraelské obranné síly (IDF), které kontaktovala agentura AFP, uvedly, že jejich stíhačky zasáhly velitelské a kontrolní středisko zapojené do odpalování raket a minometů směrem na Izrael.



"V důsledku úderu IDF byla poškozena zeď kostela v oblasti," uvedly IDF a dodaly: "Víme o zprávách o obětech na životech. Incident se prověřuje."



- Izrael v pátek brzy ráno bombardoval Gazu a zasáhl oblasti na jihu, kde měli Palestinci hledat bezpečí, a zahájil evakuaci rozsáhlého izraelského města na severu poblíž libanonských hranic, což je poslední známka možné pozemní invaze do Gazy, která by mohla vyvolat regionální nepokoje.



- Palestinci v Gaze hlásili těžké nálety v Chán Júnisu na jihu a sanitky s muži, ženami a dětmi proudily do městské nemocnice Nasser, druhé největší v Gaze, která již byla přeplněna pacienty a lidmi hledajícími útočiště.

- Izraelská armáda uvedla, že zničila "tunelové šachty a operační velitelství"; při střetech na Západním břehu Jordánu bylo hlášeno pět mrtvých dětí



- Biden v mimořádném projevu v Oválné pracovně vyzval Američany, aby podpořili financování Izraele



Biden podle očekávání využil svůj historicky druhý projev v Oválné pracovně k tomu, aby vyzval Američany k podpoře financování Izraele a Ukrajiny v hodnotě desítek miliard dolarů.



Biden uvedl, že Kongresu zašle naléhavou žádost o financování, které by mělo v příštím roce činit zhruba 100 miliard dolarů. Návrh, který bude představen v pátek, zahrnuje peníze pro Ukrajinu, Izrael, Tchaj-wan, humanitární pomoc a správu hranic.



Během celého projevu srovnával Izrael s Ukrajinou, Hamásem a Putinem. Zdůraznil však, že Izrael by neměl dělat stejné "chyby", jakých se dopustily USA po 11. září, kdy podle něj Američany "zaslepil vztek".



Biden prohlásil: "Ačkoli je to těžké, nemůžeme se vzdát míru, nemůžeme se vzdát dvoustátního řešení" a že "USA jsou i nadále odhodlány podporovat právo Palestinců na důstojnost a sebeurčení". Činy Hamásu jim to neberou."



"Hamás a Putin představují odlišné hrozby," řekl Biden. "Mají však jedno společné. Oba chtějí zcela zničit sousední demokracii."



- V souvislosti s konfliktem Izrael-Hamás opustilo Izrael více než 1 000 čínských občanů, uvedlo v pátek čínské ministerstvo zahraničí.



Podle předběžných statistik se čínští státní příslušníci, kteří odešli, buď vrátili do Číny, nebo odešli do třetí země, uvedl mluvčí ministerstva Mao Ning na tiskovém brífinku.



- Egypt "uvolňuje cestu pro pomoc v Gaze"



Egypt odstranil betonové bloky poblíž hranice s Gazou, sdělil v pátek agentuře AFP egyptský bezpečnostní zdroj, což vyvolalo naději, že by k Palestincům uvězněným uvnitř Gazy mohla brzy začít proudit zoufale potřebná pomoc.



Izrael odmítl otevřít své hranice s Gazou, ale Joe Biden zprostředkoval dohodu, která umožnila přísun pomoci přes přechod Rafáh s Egyptem, což je jediná cesta na území, které není pod kontrolou Izraelců. Pomoc se hromadí, ale do Gazy zatím nic nepřešlo.



Egyptská státní televizní stanice al-Qahera News uvedla, že přechod Rafáh bude otevřen v pátek, ale Káhira uvedla, že potřebuje více času na opravu silnic.



Egypt tyto silnice stále opravuje a v pátek "vyjela vozidla a egyptská technika, aby opravila silnici na palestinské straně", uvedli svědci pro AFP.



Biden vyjednal dohodu o vpuštění 20 kamionů s humanitární pomocí, ale dohoda byla spojena s přísnými podmínkami ze strany Izraele - pomoc musí jít pouze civilistům a nesmí se dostat do rukou bojovníků Hamásu. Měla by být také distribuována pouze na jihu pásma Gazy, odkud Izrael nařídil evakuaci civilistů.



Ředitel WHO pro mimořádné situace Michael Ryan označil Bidenovu dohodu za "kapku v moři potřeb" a uvedl, že je zapotřebí 2 000 nákladních aut.



OSN označila situaci uvnitř Gazy za "více než katastrofální".



Podle OSN bylo z 2,4 milionu obyvatel Gazy vysídleno více než milion lidí a humanitární situace se každým dnem zhoršuje, přičemž zatím není zelená pro vjezd nákladních automobilů, které stojí ve frontě na hranicích.



- Přetíženým nemocnicím v Gaze se zmenšují jejich zdravotnické zásoby a palivo pro generátory, zatímco úřady řeší logistiku pro zoufale potřebnou dodávku pomoci z Egypta, která ještě nevstoupila. Lékaři v potemnělých odděleních po celé Gaze provádějí operace za svitu mobilních telefonů a k ošetření infikovaných ran používají ocet.



Dohoda o přísunu pomoci do Gazy přes Rafáh, jediný přechod na tomto území, který není pod kontrolou Izraele, zůstávala křehká. Izrael prohlásil, že dodávky mohou jít pouze k civilistům a že "zmaří" jakékoli odklony ze strany Hamásu. V Rafáhu nebo jeho blízkosti bylo rozmístěno více než 200 nákladních automobilů a 3 000 tun pomoci, ale práce na opravě silnice na straně Gazy, která byla poškozena leteckými údery, zatím nezačaly.



- Izrael evakuoval své vlastní komunity v blízkosti Gazy a Libanonu a v rámci státem financovaného programu ubytoval obyvatele v hotelech na jiných místech země. V pátek ministerstvo obrany oznámilo evakuační plány pro Kirjat Šmonu, město s více než 20 000 obyvateli poblíž libanonských hranic.



- Po střetech na Západním břehu Jordánu zemřelo pět dětí



Podle palestinského ministerstva zdravotnictví bylo při střetech s izraelskými silami v uprchlickém táboře Nur Šams na Západním břehu Jordánu zabito třináct lidí, mezi nimi pět dětí. Palestinský Červený půlměsíc rovněž uvedl, že bylo zabito 13 lidí.



"Izraelská okupační armáda se při včerejším útoku dopustila masakru z tábora Nur Shams v Tulkaremu, přičemž počet mrtvých dosáhl 13 mučedníků, mezi nimiž bylo pět dětí," uvedlo ministerstvo v prohlášení.



Ve čtvrtek izraelská armáda uvedla, že provedla letecký útok, při kterém bylo zabito "několik teroristů" v Nur Shams.



"Došlo k přestřelce s ozbrojenci, jejíž součástí bylo i házení výbušných zařízení na izraelské bezpečnostní síly," uvádí se v armádním prohlášení.



Podle údajů palestinského ministerstva zdravotnictví v Ramalláhu bylo od 7. října, kdy konflikt v Gaze vypukl, zabito izraelskými vojáky nebo osadníky na Západním břehu Jordánu nejméně 81 Palestinců. Na tomto území byl také zabit jeden příslušník izraelských bezpečnostních sil.



- IDF sděluje, že přes noc "zaútočila na více než sto operačních cílů".



Izraelské obranné síly zveřejnily aktualizovanou zprávu na Twitteru, ve které se uvádí: "Během noci stíhací letouny zaútočily na více než sto operačních cílů teroristických organizací v pásmu Gazy a zničily tunelové šachty, muniční sklady a desítky operačních velitelství. Během útoků IDF a Šin Bet zlikvidovaly teroristu, který byl v námořních silách teroristické organizace Hamás, terorista se podílel na vražedných teroristických operacích v pásmu Gazy."





- Nemocnice v Gaze mají pohonné hmoty jen na pár hodin, říká lékař. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze požádalo čerpací stanice, aby nemocnicím poskytly palivo, a agentura OSN darovala část posledního paliva. Dar agentury pro nemocnici Šifa ve městě Gaza, která je největší na tomto území, "nám vydrží ještě několik hodin", řekl ředitel nemocnice Mohammed Abu Selmia. Po uzavření hraničního přechodu mezi Egyptem a Gazou v Rafáhu se již tak neutěšené podmínky v druhé největší nemocnici v Gaze dále zhoršily, uvedl doktor Mohammed Qandeel z nemocnice Nasser ve městě Chán Júnis na jihu země. Ve většině nemocnice byla vypnuta elektřina a zdravotnický personál si svítil mobilními telefony.





- Americké zpravodajské služby odhadují, že při výbuchu v arabské nemocnici al-Ahlí v Gaze zahynulo pravděpodobně 100 až 300 lidí, ale dodávají, že tento odhad se může změnit, jak vyplývá z výňatků dokumentu, který ve čtvrtek vidělo několik médií. Toto číslo je nižší než 471 mrtvých, které původně popsaly zdravotnické úřady v enklávě ovládané Hamásem.



- Čína je připravena udržovat komunikaci a koordinaci s Ruskem s cílem ochladit izraelsko-palestinskou krizi, uvedl její zvláštní vyslanec pro Blízký východ po setkání se svým ruským protějškem tento týden. O jeho výrocích informovala čínská státní média.



- Západní představitelé varují, že riziko regionálního rozšíření" izraelsko-hamaské války je reálné poté, co americké síly v regionu čelily rostoucím hrozbám a americké základny v Iráku a Sýrii byly opakovaně terčem útoků bezpilotních letounů. Mluvčí Pentagonu novinářům řekl, že rakety "potenciálně" míří na Izrael, ale uvedl, že USA ještě nedokončily vyhodnocení toho, na co míří. Akce potenciálně představovala první výstřely americké armády na obranu Izraele v tomto konfliktu.



- Egyptský prezident Abdel Fatah al-Sisi a jordánský král Abdulláh II. odsoudili "kolektivní trestání" Palestinců v Gaze, když se setkali v Káhiře na jednání o válce mezi Izraelem a Hamásem. Sísí a král Abdulláh rovněž varovali před nebezpečím rozšíření konfliktu v regionu.



