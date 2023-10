Děti v Gaze trpí po 16 dnech bombardování těžkým traumatem

23. 10. 2023

Kromě rizika smrti a zranění vede situace podle psychiatra k příznakům, jako jsou křeče a pomočování.



Podle palestinského psychiatra se u dětí v Gaze vedle rizika smrti a zranění objevují i příznaky těžkého traumatu.



V neděli ministerstvo zdravotnictví v Gaze řízené Hamásem uvedlo, že během 16 dní bombardování izraelskými silami od vražedného útoku Hamásu 7. října bylo zabito 1 750 dětí. To je v průměru téměř 110 dětí denně. Tisíce dalších byly zraněny.



"Nedostatek jakéhokoli bezpečného místa vyvolává všeobecný pocit strachu a hrůzy mezi všemi obyvateli a děti jsou nejvíce zasaženy," řekl.



"Některé z nich reagovaly přímo a vyjádřily svůj strach. I když možná potřebují okamžitý zásah, mohou být v lepším stavu než jiné děti, které v sobě hrůzu a trauma dusily."



Asi polovinu z 2,3 milionu obyvatel Gazy tvoří děti. Od 7. října žijí pod téměř nepřetržitým bombardováním a mnoho z nich se po útěku ze svých domovů nahrnulo do dočasných přístřešků ve školách spravovaných OSN, kde mají jen omezený přístup k jídlu a čisté vodě.



Tahreer Tabashová, matka šesti dětí, které se ukrývají ve škole, řekla: "Naše děti v noci velmi trpí. Celou noc pláčou, počůrávají se."



Podle Zachiho Grossmana, předsedy izraelské pediatrické asociace, vykazují izraelské děti od 7. října také stále častější známky traumatu. "Jsme svědky tsunami příznaků úzkosti mezi dětmi" a tento problém "nebyl dostatečně řešen", řekl izraelskému zpravodajskému webu Ynet.



"Přibližně 90 % dětí, které navštěvují dětské nemocnice, si stěžuje na úzkost. Mnohé z nich trpí úzkostí, a to je rozhodně něco, co jsme v minulosti neviděli. Začíná svítat poznání, že tento problém bude mnohem dlouhodobější než dříve," řekl Grossman.



V Gaze zažilo dítě ve věku 15 let za svůj život pět období intenzivního bombardování: 2008-9, 2012, 2014, 2021 a nyní 2023.



Studie provedené po dřívějších konfliktech ukázaly, že většina dětí v Gaze vykazuje příznaky posttraumatické stresové poruchy (PTSD).



Po operaci Pilíř obrany v roce 2012 dětská agentura OSN Unicef zjistila, že 82 % dětí se neustále nebo obvykle obává bezprostřední smrti.



Mezi další zjištění organizace Unicef patřilo např: 91 % dětí uvedlo, že během konfliktu mělo poruchy spánku; 94 % uvedlo, že spalo s rodiči; 85 % uvedlo změny chuti k jídlu; 82 % se cítilo rozzlobeně; 97 % se cítilo nejistě; 38 % se cítilo provinile; 47 % si kousalo nehty; 76 % uvedlo svědění nebo pocit nemoci.



Po operaci Lité olovo, třítýdenní válce v letech 2008-2009, studie komunitního programu duševního zdraví v Gaze (GCMHP) zjistila, že 75 % dětí starších šesti let trpělo jedním nebo více příznaky posttraumatické stresové poruchy, přičemž téměř každé desáté dítě zaškrtlo všechna kritéria.



Hasan Zeyada, psycholog z GCMHP, tehdy konstatoval: "Většina dětí trpí mnoha psychickými a sociálními následky. Nejistota a pocity bezmoci a bezvládí jsou zdrcující.



"Pozorovali jsme, že děti jsou stále úzkostnější - poruchy spánku, noční můry, noční děs, regresivní chování, jako je lpění na rodičích, pomočování, stávají se neklidnějšími a hyperaktivnějšími, odmítají spát samy, stále chtějí být s rodiči, jsou zahlceny strachem a obavami. Někteří začínají být agresivnější."



Odborníci také zaznamenali nárůst psychosomatických příznaků, jako je vysoká horečka bez biologického důvodu nebo vyrážka po celém těle.



Loňská zpráva organizace Save the Children o dopadu patnáctileté blokády a opakovaných konfliktů na duševní zdraví dětí v Gaze zjistila, že jejich psychosociální pohoda "dramaticky poklesla na alarmující úroveň".



Děti, s nimiž humanitární agentura vedla rozhovory, "hovořily o strachu, nervozitě, úzkosti, stresu a hněvu a jako věci, které se jim v životě nejméně líbí, uváděly rodinné problémy, násilí, smrt, noční můry, chudobu, válku a okupaci včetně blokády".





Zpráva citovala generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, který popsal život dětí v Gaze jako "peklo na zemi".







Podrobnosti v angličtině ZDE

