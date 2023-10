O grantech, citacích a vědě: paní Karikó a Vědec z Východu

25. 10. 2023 / Boris Cvek

Narazil jsem na stránky jednoho vědce z postkomunistické Evropy. Jde o vědce tzv. velmi úspěšného. Hned když rozkliknete jeho stránky, dostanete definici úspěchu. Publikoval přes osm set vědeckých článků, dostal granty ve výši přes 17 milionů euro, je strašně moc citovaný. Žádná zmínka o tom, co vlastně přinesl, co vlastně objevil, co z těch peněz má mít společnost. Takhle obscénně to dneska v našem východním světě stojí: dobrý vědec jste nikoli na základě vědy, o tu vlastně nejde, jde jen o ta čísla.

Představte si, že jednou budou psány dějiny vědy naší doby. Bude tam jistě paní Karikó s Nobelovou cenou „za objev týkající se modifikací nukleosidových bází, které umožnily vývoj efektivních mRNA vakcín proti COVID-19“. Nebo by to oficiální zdůvodnění mělo znít spíše takto: „za mnoho utracených peněz z grantů a více než osm set publikací s h-indexem vysoko přes sto“?

Když Karikó prosazovala své revoluční myšlenky v 90. letech, nedostávala žádné granty, ba byla nucena volit mezi vyhazovem z univerzity, nebo profesní degradací. Zvolila degradaci. Ještě v nultých letech byla myšlenka mRNA vakcín považováno odborníky z akademie i farmaceutického průmyslu za naprostý nesmysl. Takový byl konsenzus. Kdo tehdy asi dostal ty granty, na které Karikó nedosáhla? Jak byly tyto peníze využity? Kolik za ně bylo citací?

Dnes má Karikó Nobelovu cenu. Náš východní vědec by ji možná stále strčil do kapsy svými čísly. Karikó ostatně na tohle kašlala, protože jinak by přece dělala v 90. letech něco úplně jiného, konjunkturálního. Mohla hrabat citace i granty, inteligentní na to byla dost. Jenže jí šlo zjevně o něco jiného, o vědu, o revoluci, o pokrok, o pomoc lidem.

Ale co je vlastně za tím naším vědcem z východu Evropy? Udělal 800 objevů? Vždyť má 800 článků, ba více než 800! I velkým vědcům se povede tak jeden dva objevy za život. Karikó udělala fakticky jenom jeden, Darwin taky, Einstein možná tak čtyři pět. Zkuste si sami projít dějiny vědy. Za celou dobu existence Nobelových cen jich nebylo uděleno 800 ani v součtu všech za medicínu, chemii a fyziku.

