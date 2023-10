Human Rights Watch: Odsuzujte zločiny, pochopte souvislosti

27. 10. 2023

čas čtení 3 minuty



Jestli by si měl každý z konfliktu v Izraeli a Palestině v posledních týdnech - a vlastně z konfliktů všude od minulosti dodnes - odnést jednu věc, pak je to tato: zvěrstva neospravedlňují zvěrstva, píše ve svém denním lidskoprávním přehledu Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch.



Pokud si o těchto událostech přečtete milion vět, zapamatujte si alespoň tato tři slova.





Není těžké pochopit základní myšlenku. "Válečné zákony" platí pro všechny strany konfliktu, a když jedna strana tyto zákony porušuje, nedává to druhé straně právo je ignorovat. Ve skutečnosti nic, co udělá jedna strana, nemůže omluvit válečné zločiny druhé strany.



Například skutečnost, že se palestinští bojovníci dopustili strašlivých zločinů na izraelských civilistech, neospravedlňuje izraelské orgány, aby se dopouštěly válečných zločinů na palestinských civilistech. Úmyslné bránění dodávkám pomoci civilistům je válečným zločinem, stejně jako kolektivní trestání civilistů.



Stejně tak systematické represe izraelských orgánů vůči Palestincům po celá desetiletí, které se rovnají zločinům proti lidskosti, jako je apartheid a perzekuce, a držení 2,2 milionu obyvatel Gazy ve faktickém vězení pod širým nebem po dobu více než 16 let - nic z toho neospravedlňuje válečné zločiny Hamásu.



Válečné zločiny nelze omluvit. Zákon je zákon. Zvěrstva neospravedlňují zvěrstva.



Samozřejmě je důležité chápat kontext každého ozbrojeného konfliktu. Existuje historie, nedávná i dlouhodobější, a události se mění v hybatele války. Žádný kontext neomlouvá hrůzné činy. Pochopení kontextu nám však může pomoci porozumět tomu, co se děje právě teď.



Zdá se to být docela základní koncept, že? Ale je úžasné, jak snadno (nebo možná záměrně) je nepochopen.



Když generální tajemník OSN António Guterres vyzýval k humanitárnímu příměří v Gaze, odsoudil "děsivé" útoky Hamásu ze 7. října a poznamenal, že se tyto útoky "neodehrály ve vakuu".



"Palestinský lid byl 56 let vystaven dusivé okupaci," řekl Guterres. "Viděli, jak jejich půdu neustále pohlcují osady a sužuje násilí, jak je jejich ekonomika dusí, jak jsou jejich lidé vysídlováni a jejich domovy demolovány."



Izraelská vláda byla pobouřena. Izraelský ministr zahraničí zrušil schůzku s Guterresem a izraelský velvyslanec při OSN vyzval Guterrese k okamžitému odstoupení s tím, že výroky generálního tajemníka "představují ospravedlnění terorismu a vražd".



Je však pojmenování kontextu konfliktu - těch kořenů, které jsou mnohočetné a sahají hluboko - nutně ospravedlněním zločinů spáchaných v rámci konfliktu?



Opravdu se to nezdá.



Guterres se ve svém projevu vyjádřil velmi jasně: "Jednoznačně jsem odsoudil děsivé a bezprecedentní teroristické činy, které 7. října spáchal Hamás v Izraeli." Vůbec žádné zločiny neospravedlňoval.



Správně také poukázal na to, že blokáda Gazy představuje "kolektivní trestání palestinského lidu" a porušuje mezinárodní právo. Usiloval o humanitární příměří, které by ukončilo "epické utrpení" v pásmu Gazy, kde byly při náletech zabity tisíce civilistů a kde nemohou fungovat nemocnice. Izrael přerušil dodávky vody a elektřiny a zablokoval dodávky pohonných hmot.



Guterres pokračoval: "Musíme požadovat, aby všechny strany dodržovaly a respektovaly své závazky vyplývající z mezinárodního humanitárního práva; aby při provádění vojenských operací neustále dbaly na to, aby šetřily civilisty..."



"I válka má svá pravidla," dodal.



A bez ohledu na kontext a historii platí tato pravidla pro všechny strany.





Zvěrstva neospravedlňují zvěrstva.







Zdroj v angličtině ZDE

