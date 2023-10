Kořeny útoku Hamásu lze najít ve školách v Gaze

31. 10. 2023

čas čtení 5 minut

Generace dětí se naučila nenávidět z antisemitských učebnic, upozorňuje Steve Izrael. Generace dětí se naučila nenávidět z antisemitských učebnic,

Jádrem tragédie, která se odehrává v Gaze, je otázka: Když se Izrael v roce 2005 stáhl z pobřežní palestinské enklávy, proč se romantická vize Izraele jako místa, které bude fungovat jako vhodný domov pro své občany, změnila v pekelnou realitu zkrachovalého státu řízeného teroristickou organizací? Jednoduché a populární teorie – vojenská blokáda Izraele, občanská válka mezi palestinskými politickými frakcemi – opomíjejí základní bod. Kořeny této generace terorismu Hamásu spočívají v myšlenkách, které se po desetiletí rozdmýchávaly ve vzdělávacím systému Gazy.

Když jsem v letech 2001 až 2017 působil v Kongresu, studoval jsem, co se děje v palestinských školách. Prostudoval jsem si jejich učebnice, setkal se s pedagogy a diplomaty a předložil jsem legislativu a dodatky, které nutí ministerstvo zahraničí monitorovat antisemitismus v zahraničních třídách. Na vlastní oči jsem viděl, že generace palestinských dětí byla v raném věku učena, aby odmítla žít v míru s Izraelem. Četly o tom ve svých učebnicích a slyšely o tom od svých učitelů. Byly vychovávány na stálých osnovách násilného odmítání. Moji kolegové a já v Kongresu jsme nebyli schopni tuto skutečnost změnit.

Dnes, kdy se svět vzpamatovává z devastace způsobené terorismem Hamásu, je pochopení toho, jak se palestinské děti učí, zásadní pro jakoukoli diskusi o budoucnosti v regionu.

Překvapivých 47 % obyvatel Gazy je mladších 18 let. Evropská skupina pro lidská práva nedávno uvedla, že 91 % těchto dětí "trpí nějakou formou traumatu souvisejícího s konfliktem", protože vyrůstaly v chudých a nebezpečných podmínkách a prožily několik zničujících kol válek s Izraelem. To je recept na radikalizaci, umocněný skutečností, že Hamás se snaží přímo pěstovat antisemitské postoje ve svém vzdělávacím systému.

Děti v Gaze mají tři možnosti vzdělávání: Ty, které jsou klasifikovány jako uprchlíci, navštěvují školy provozované Agenturou OSN pro pomoc a práci. Většina ostatních navštěvuje školy provozované Hamásem, de facto guvernérem Gazy. A existuje hrstka soukromých škol.

Článek v New York Times z roku 2013 uvedl, že školy v Gaze provozované Hamásem a OSN používají osnovy Palestinské samosprávy, které se také vyučují na celém Západním břehu, ale že "Hamás přidal programy, jako je volitelný vojenský výcvik" a další učení, aby "naplnil příští generaci svou militantní ideologií".

Tyto osnovy "obsahují odkazy na židovskou Tóru a Talmud jako na 'vymyšlené'," uvedly Timesy, a popis sionismu jako rasistického hnutí, jehož cílem je vyhnat Araby z celé oblasti mezi Nilem v Africe a Eufratem v Iráku, Sýrii a Turecku.

Jedná se o osnovy určené k indoktrinaci a radikalizaci studentů na podporu teroristických cílů Hamásu.

Dokonce i poměrně umírněné učebnice Palestinské samosprávy jsou problematické. V roce 2020 přijal parlament Evropské unie tři rezoluce odsuzující tento úřad "za to, že ve svých školních učebnicích nadále vyučuje nenávist a násilí", a to na základě studie, která potvrdila podněcování v učebních osnovách. Aby se vyučovala fyzika, učebnice ukazovala studentům "obrázek Palestinců střílejících na izraelské vojáky praky," zjistila studie, zatímco jiná "propaguje konspirační teorii, že Izrael odstranil původní kameny ze starověkých míst v Jeruzalémě a nahradil je těmi, které nesou sionistické kresby a tvary".

Také školy UNRWA v Gaze jsou plné antisemitismu. Článek v The Times of Israel z roku 2018 citoval příklady, včetně oslavování Dalal al-Mughrabi, která v roce 1978 vedla útok na autobus v Tel Avivu, při němž zahynulo více než 30 lidí, jako "hrdinky a mučednice Palestiny" a popis obětí útoku v Psagotu, osadě na okupovaném Západním břehu Jordánu. jako "grilovací párty".

Když slyším izraelské přeživší masakru popisovat naprostou nenávist a absenci lidskosti v očích útočníků, nepřekvapuje mě to. Tyto oči byly nuceny otevřít se falešnému, nenávistnému pohledu na Židy po celá léta.

Nyní budou mít děti z Gazy – které vyrostly v chudobě, ztratily členy rodiny kvůli pokračujícímu násilí a byly vedeny k nenávisti k židovskému lidu – za úkol povstat z popela brutální války vyvolané nevybíravým vražděním nevinných izraelských civilistů Hamásem. Hamás zklamal celou Gazu, ale ti, kdo trpěli nejvíce, jsou děti.

Izrael, Spojené státy a další regionální partneři musí pracovat na vybudování lepší budoucnosti pro tyto děti. To znamená vzdělávací systém, který ze svých osnov odstraní nenávist. To znamená vládu, která učí děti, jak stavět, ne vyhazovat do povětří. To znamená svobodné a spravedlivé volby.

To znamená konec hrůzovlády Hamásu a školy, které neučí studenty nenávidět své sousedy.

Celý článek v angličtině: ZDE

2