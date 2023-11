Konflikt Izrael - Hamás: Přechod Rafáh otevřen pro omezenou evakuaci cizinců a občanů s dvojí státní příslušností z Gazy do Egypta

1. 11. 2023

čas čtení 14 minut

- Přechod Rafáh byl otevřen, aby umožnil omezenému počtu osob přejít z obléhaného pásma Gazy do Egypta. Očekává se, že egyptské úřady umožní průchod cizincům, držitelům dvojího pasu a některým nejvážněji zraněným osobám, a to na základě dohody, kterou údajně zprostředkoval Katar.



Podle agentury AFP nebylo bezprostředně jasné, kolika lidem se podařilo odejít přes Rafáh na jižní hranici Gazy s Egyptem, ale živé záběry z místa ukázaly davy lidí vstupujících na palestinskou stranu terminálu. Podle ní se očekávalo, že se přes přechod dostane asi 400 cizinců a občanů s dvojím občanstvím.



Bylo by to poprvé, co by lidé mohli opustit Gazu od 7. října, kdy Izrael zahájil své poslední letecké bombardování, při kterém zahynuly tisíce Palestinců. Izrael zahájil útoky po masakru Hamásu uvnitř Izraele.

- Poskytovatelé telekomunikačních služeb Paltel a Jawwal oznámili "úplné přerušení" komunikačních a internetových služeb v Gaze, což je druhé velké přerušení během pěti dnů. Agentury pro humanitární pomoc varovaly, že takové výpadky vážně narušují jejich práci v již tak zoufalé situaci v Gaze.







Agentura AFP uvádí, že na jejích snímcích jsou vidět dlouhé fronty sanitek a několik lidí na invalidních vozících na hraničním přechodu Rafáh. Egypt uvedl, že vpustí 81 nejvážněji zraněných.



Egypt také oznámil, že první cizinci mohou opustit Gazu.



- Izrael obvinil Bolívii ze "spojenectví s teroristickou organizací Hamás" poté, co tento jihoamerický stát včera přerušil diplomatické styky s Izraelem.



Své velvyslance z Izraele odvolaly také vlády Chile a Kolumbie.



- Izraelská armáda uvedla, že v Rudém moři rozmístila raketové čluny. Včera uvedla, že zachytila raketu země-země a "nepřátelské cíle" v oblasti Ejlatu, k nimž se později přihlásili jemenští Hútíové.



Ejlat je nejjižnější izraelské město v blízkosti hranic Izraele s Egyptem a Jordánskem. V minulých dnech se také dostalo pod palbu pokusu o střelu dlouhého doletu z pásma Gazy.



- Nejméně 330 labouristických radních podepsalo dopis vyzývající Keira Starmera, aby podpořil příměří v Gaze, a to navzdory pokusům předsedy labouristů stranu v této otázce uklidnit.



Radní, z nichž dvě třetiny podle informací Guardianu nejsou muslimové, kritizovali odmítavý postoj strany k podpoře této politiky, která podle nich "poškozuje komunity v celém Spojeném království".



Starmer v úterý upřesnil svůj postoj k této krizi poté, co se na něj snesla kritika poslanců za jeho postoj k utrpení Palestinců.



Radní ho však vyzvali, aby šel ještě dál a "jednoznačně odsoudil" všechny násilné činy proti civilistům.







Hizballáh je často označován za korunovační klenot se svým dlouholetým duchovním vůdcem Hasanem Nasralláhem. Hizballáh je politickou stranou i vojenskou silou, která si během tří desetiletí vybudovala vztah s Íránem založený na důvěře a vzájemném zájmu. Jeho kampaň útoků, bombových útoků, únosů a přímých vojenských střetů s Izraelem v 90. letech a v roce 2000 sloužila strategickým cílům Teheránu na Blízkém východě, aniž by došlo k přímé vojenské konfrontaci s Izraelem. Od 7. října zesílila raketová palba z jižního Libanonu a bojovníci Hizballáhu byli zabiti. Írán by se však zdráhal zapojit do druhé války, jako byla ta v roce 2006, která zdevastovala Libanon.





Jak Írán využívá zástupné síly v celém regionu k útoku na Izrael a USA





Írán za cenu malých nákladů dodává zbraně šíitským povstaleckým silám Hútíů známým jako "Ansar Alláh", které již několik let svazují Saúdskou Arábii a v menší míře i Spojené arabské emiráty.



Sýrie



Syrský prezident Bašár Asad vděčí za své přežití Íránu, protože Teherán dodal pozemní síly - až 80 000 mužů, z nichž mnozí pocházeli z Hizballáhu - které ve spolupráci s ruským letectvem potlačily syrské povstání. Studie střediska Joosor ukázala, že Írán má ve východní Sýrii 98 vojenských objektů.





Mocné šíitské polovojenské hnutí Nudžába, podporované Íránem, kritizovalo nesouhlas iráckého premiéra Muhammada Ší'a al-Sudáního s útoky na americké vojenské základny v zemi - tvrdilo, že "existuje dostatečné právní a náboženské oprávnění k odporu". Uvnitř Iráku však existuje silná voličská skupina - především mladší generace -, která si přeje ukončení íránského vlivu.





- Egypt odsoudil údery v Džabalíji na pozadí zpráv, že se Rafáh otevře pro zraněné





Izrael uvedl, že v úterý zaútočil na tunelový komplex Hamásu pod hustě obydleným táborem Džabalia a zabil velitele místního praporu Ibrahima Biariho, který byl podle Izraele zapojen do útoků militantní skupiny ze 7. října.Agentura AFP byla svědkem vytažení nejméně 47 těl z místa činu.Saúdská Arábie úder "co nejdůrazněji" odsoudila a odsoudila "nelidské zacílení" na uprchlický tábor "ze strany izraelských okupačních sil".Saúdskoarabské ministerstvo zahraničí uvedlo, že útok "způsobil smrt a zranění velkého počtu nevinných civilistů".Pákistánský prozatímní premiér Anwaar-ul-Haq Kakar ve středu odsoudil nejnovější izraelské letecké útoky na uprchlický tábor poblíž města Gaza a vyzval mezinárodní společenství, aby sehrálo svou roli při ukončení takových úderů."Včerejší nálet na tábor Džabalíja, při kterém přišly o život stovky lidí včetně žen a dětí, byl jasnou připomínkou pokračujících izraelských brutalit a válečných zločinů v Gaze," uvedl Kakar v prohlášení.Dodal, že "takové odsouzeníhodné činy nelze nikdy omluvit ani zapomenout. Svět musí okamžitě jednat, aby toto krveprolití ukončil".Výpadek komunikace v Gaze potvrdila také společnost Jawwal, informovala agentura AP.V e-mailu zaslaném agentuře AP potvrdila skupina NetBlocks.org, která se zasazuje o přístup k internetu, že Gaza "se nachází uprostřed úplného nebo téměř úplného výpadku telekomunikací, který odpovídá" víkendovému výpadku.Připojení bylo předtím přerušeno od konce pátku do začátku neděle, což se shodovalo se vstupem velkého počtu pozemních jednotek do Gazy, který Izrael v té době označil za novou fázi války. Pokusy o telefonické spojení s obyvateli Gazy byly ve středu brzy ráno neúspěšné.Agentury pro humanitární pomoc varovaly, že takové výpadky vážně narušují jejich práci v již tak zoufalé situaci v Gaze.Totální válka by znamenala naprostý zlom ve strategii. Michael Knights z Washingtonského institutu pro blízkovýchodní politiku uvedl, že obě strany hrají smrtící hru zhruba od roku 2019, kdy iráckým šíitským milicím Teherán poskytl bezpilotní letouny, pokud nezabijí příliš mnoho Američanů. "To, co Íránci udělali, je dokonalý způsob, jak vyprovokovat Američany a demonstrovat odpor vůči jejich regionální přítomnosti, aniž by to vyvolalotěžkou americkou vojenskou odvetu." Totální válka by tuto strategii ukončila.Bývalý íránský ministr zahraničí Džavád Zaríf v rozhovoru z minulého týdne uvedl, že Izrael v jistém smyslu již prohrál, neboť mýtus o neporazitelnosti této země byl zničen. Vzhledem k tomu, že se Írán spojil s dříve rozděleným arabským světem, je v silnější pozici než dříve a tvrdí, že jsou to USA a Izrael, kdo ztratil podporu obyvatelstva.Ať už to byl záměr, nebo vedlejší produkt, plánovaná normalizace vztahů mezi Saúdskou Arábií a Izraelem je pozastavena. Zaríf se domnívá, že prioritou číslo jedna Izraele je nyní snaha vlákat USA do války proti Íránu, což si však USA nepřejí.JemenIrákročil červené linie, což podle slov prezidenta Ebrahima Raisiho "může každého donutit k akci".Írán však kráčí po napjatém laně, chce se vyhnout přímé konfrontaci, a proto rozmazává své červené linie, aby se nedostal do pasti. Místo toho se opírá o zástupné milice v celém regionu ze své "osy odporu", které provádějí omezené údery zaměřené na Izrael a americké vojenské základny v Iráku a Sýrii.Využívání zástupných sil, mezi nimiž je na prvním místě Hizballáh v Libanonu, ale také Hamás a palestinský Islámský džihád v Gaze, je charakteristickým znakem íránské zahraniční politiky. Írán tvrdí, že tyto "síly odporu" sice podporuje, ale že jednají nezávisle.Albanese na středeční tiskové konferenci řekl, že vláda je nadále znepokojena humanitárními otázkami a životy civilistů v Gaze a že Izrael má podle něj sice právo se bránit, ale "záleží na tom, jak se brání".uvedl Ašraf al-Kidra, mluvčí ministerstva zdravotnictví v Gaze. Vyzval majitele čerpacích stanic v enklávě, aby pokud možno urychleně zásobili obě nemocnice palivem.Žonglujíce s tenčícími se zásobami léků, výpadky proudu a leteckými či dělostřeleckými údery, které otřásají nemocničními budovami, pracují chirurgové v Gaze dnem i nocí ve snaze zachránit nepřetržitý proud pacientů."Bereme to hodinu po hodině, protože nevíme, kdy budeme přijímat pacienty. Několikrát jsme museli zřídit operační prostory na chodbách a někdy dokonce v čekárnách nemocnice," řekl doktor Mohammed al-Run., uvedl v úterý ve videu v aplikaci Telegram mluvčí ozbrojeného křídla skupiny, brigád al-Kassám, Abu Ubaida. Neposkytl žádné další podrobnosti o počtu zajatců ani o jejich národnosti.V bojích v Gaze bylo zabito devět vojáků, informuje agentura AFP s odvoláním na izraelskou armádu.- Bidenovi nejvyšší představitelé naléhají na Kongres, aby schválil financování Izraele a UkrajinyBidenova administrativa se v úterý vydala do Kapitolu s žádostí o mimořádnou vojenskou pomoc Izraeli a Ukrajině, aby překonala pokusy republikánů ze Sněmovny reprezentantů decimovat balíček ve výši 106 miliard dolarů a zároveň omezit klíčové části domácí politiky Bílého domu.Během bouřlivého zasedání, které několikrát přerušili demonstranti, americký ministr zahraničí Antony Blinken a ministr obrany Lloyd Austin při slyšení v Senátu uvedli, že pomoc oběma zemím je úzce propojena a neměla by být oddělena, jak požadují přední republikáni, kteří by rádi podpořili Izrael, ale jsou proti jakékoli další pomoci Ukrajině.Blinken a Austin to řekli poté, co Mike Johnson, nový pravicový předseda Sněmovny reprezentantů, předložil návrh zákona, který navrhuje, aby pomoc Izraeli byla omezena na 14,3 miliardy dolarů a spojena s rozpočtovými škrty pro americký daňový úřad Internal Revenue Service (IRS), který Bidenova administrativa posílila v rámci svého zákona o snížení inflace.Legislativa by rovněž neobsahovala žádné ustanovení o pokračování pomoci Ukrajině, která se snaží odrazit ruské síly.V úterý oznámil mluvčí nejvyššího amerického diplomata Antonyho Blinkena, že tento týden zahájí novou cestu na Blízký východ, protože prezident Joe Biden hledá "naléhavé mechanismy" ke snížení regionálního napětí v souvislosti s válkou mezi Izraelem a Hamásem."Ministr Blinken v pátek odcestuje do Izraele na jednání se členy izraelské vlády a poté bude mít další zastávky v regionu," uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller bez dalších podrobností.Bílý dům později uvedl, že Biden v úterý hovořil s vůdcem klíčového amerického partnera Jordánska, které Blinken od 7. října několikrát navštívil.uvádí se v prohlášení Bílého domu.Dodalo, že se oba představitelé "shodli na tom, že je zásadní zajistit, aby Palestinci nebyli násilně vysídleni mimo Gazu", a že Biden "potvrdil neochvějnou podporu USA Jordánsku a vedení Jeho Veličenstva".Biden v úterý rovněž hovořil s izraelským prezidentem Isaacem Herzogem, aby zopakoval americkou podporu právu Izraele na obranu a vyzval tento stát, aby "přijal proveditelná opatření k minimalizaci škod na civilním obyvatelstvu", uvedl Miller z ministerstva zahraničí v samostatném prohlášení.