Jak by se měl Biden vypořádat s raketami z Jemenu

3. 11. 2023

Izraelské letectvo oznámilo, že nad Rudým mořem zničilo raketu země-země. Zvuky výbuchů byly hlášeny z nejjižnějšího izraelského města Ejlat. Je poprvé, kdy byl během této války aktivován systém protiraketové obrany dlouhého doletu Arrow (vyvinutý společně se Spojenými státy). K odpovědnosti se přihlásily Íránem podporované milice Húsiů v Jemenu, upozorňuje Jonathan Schanzer. Izraelské letectvo oznámilo, že nad Rudým mořem zničilo raketu země-země. Zvuky výbuchů byly hlášeny z nejjižnějšího izraelského města Ejlat. Je poprvé, kdy byl během této války aktivován systém protiraketové obrany dlouhého doletu Arrow (vyvinutý společně se Spojenými státy). K odpovědnosti se přihlásily Íránem podporované milice Húsiů v Jemenu,

Podle zprávy izraelského Kanálu 11 to byl třetí pokus o útok na Izrael z Jemenu. Islámská republika v Íránu pokračuje v rozšiřování své zástupné války proti Izraeli. Režim už aktivoval své proxies v Gaze, Libanonu, Sýrii a Iráku. Režim se stále snaží zorganizovat regionální válku, zatímco Izrael a Spojené státy se snaží omezit boj proti izraelským pozemním operacím v pásmu Gazy – alespoň prozatím.

Načasování útoku z Jemenu dodává současné návštěvě Saúdů ve Washingtonu punc diplomatického dramatu. Saúdská delegace, jejíž součástí je i bratr korunního prince Mohammeda bin Salmána, Chálid bin Salmán, přiletěla na citlivé konzultace s Bílým domem o válce v Gaze. Saúdové byli během tohoto konfliktu poněkud opatrní ohledně svých sdělení. Údajně stáli na hraně Američany zprostředkované normalizační dohody s Izraelem, když válka vypukla (někteří lidé dokonce věří, že Írán tuto válku zahájil, když ji zahájil, aby dohodu narušil).

Bidenův Bílý dům zde má příležitost. Administrativa rozzuřila Saúdy již v roce 2021, kdy vyškrtnutla Húsie ze sankčního seznamu proti teroristickým skupinám. Obrat Bidenovy administrativy byl zcela odtržen od otázky, zda Húsiové splňují kritéria pro označení za teroristy. Jak jsem psal v Wall Street Journal v loňském roce s mým kolegou z FDD Matthewem Zweigem, Húsiové toto kritérium splnili a splňují v hojné míře. Jedná se o Íránem financovanou skupinu, která je vyzbrojena a vycvičena režimem, i když při svém vzniku nedostala pomoc od Islámské republiky. Skupina v posledních letech provedla více než 1 000 útoků proti Saúdské Arábii a Saúdové vyjádřili frustraci z toho, že Bidenův Bílý dům je k tomu zdánlivě lhostejný.

Rozhodnutí o vyřazení ze seznamu bylo politické. Bylo vedeno touhou zacházet se Saúdskou Arábií jako s "vyvrhelem" v prvních dnech Bidenovy administrativy. To bylo dále poháněno touhou usmířit režim v Íránu ve snaze vrátit se k jaderné diplomacii a možná také udržet Húsie zapojené do delikátního politického procesu vedeného Spojenými státy, aby bylo dosaženo trvalého klidu ve válkou zmítané zemi.

Opětovné zařazení Húsíů na seznam, v ideálním případě veřejně po boku saúdských představitelů, by vyslalo jednoznačný vzkaz Íráncům a širšímu Blízkému východu. Poselství: Americko-saúdské vztahy jsou zpět na správné cestě a formuje se revitalizovaná regionální aliance vedená USA – taková, která zahrnuje jak Izrael, tak Saúdy. Takový krok by mohl být přesně tím, co je zapotřebí, aby se normalizační diskuse mezi Rijádem a Jeruzalémem vrátily na správnou cestu, ať už tato válka skončí jakkoli.

Kritici takového kroku by mohli varovat, že by zbytečně provokoval Húsíe. Moje odpověď: Zdá se, že jsou již zbytečně vyprovokováni režimem. Kritici by také mohli namítnout, že opětovné zařazení Húsíů na seznam by zabránilo přísunu pomoci do Jemenu. To prostě není pravda. Podívejte se, kolik pomoci proudí do Gazy, kde si udržovala kontrolu (alespoň dosud) teroristická skupina.

Samostatným, ale zajímavým vývojem, který je třeba sledovat, je, zda se operativci Hamásu nebo Hizballáhu podíleli na nedávných útocích z Jemenu. Saúdští a izraelští představitelé v posledních letech na schůzkách za zavřenými dveřmi uvedli, že pozorovali zahraniční bojovníky z Levanty v Jemenu. Íránský režim byl údajně až dosud neúspěšný v tom, jak přimět své jemenské klienty, aby se připojili k režimem zosnované strategii "ohnivého kruhu" proti Izraeli. Ale s naléhavějšími snahami režimu zažehnout širší regionální válku proti Izraeli bychom mohli sledovat společnou operaci Húsíů spolu s operativci Hamásu a/nebo Hizballáhu.

Není pravděpodobné, že by na to Izraelci přímo reagovali. Jejich cílem je zaměřit se na rozbití Hamásu, než se zaměří na jiné nepřátele. Ale nepodceňujte izraelské akce v Jemenu později. A nepodceňujte saúdské akce dříve, zejména pokud Bílý dům začne signalizovat dlouho očekávaný posun ve své politice.

