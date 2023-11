Jak premiér objevil Německo

6. 11. 2023

Tak už i premiér Fiala objevil, že v Německu mají levnější potraviny. Sám si to ověřil na vlastním nákupu vybraných potravin, včetně nutelly. Bohužel ale neseznámil občany s tím, kde je vlastně problém. Prý bude apelovat na nadnárodní firmy. Ministerský předseda ovšem nezapomněl občany ujistit, že vláda nemůže mít na starosti cenotvorbu. Mohla by ale přece vědět, kde je problém, a občanům to vysvětlit. K čemu ji jinak máme?

Předseda vláda taky zapomněl zmínit, že v Německu jsou asi dvakrát až třikrát vyšší mzdy. A je tam, tedy v Německu, mnoho dalších věcí, které by vláda měla pečlivě zkoumat, aby se u nás dělo něco podobného. Není Fialova vláda tzv. prozápadní vládou? Neměla by civilizační a ekonomická úroveň Německa, zejména toho západního, být pro Česko vzorem? Pochybuji o tom, že by většina populace měla problém s tím, kdyby se u nás žilo jako v Bavorsku nebo Rakousku. Bylo by to naopak ohromné osvobození.

V tomto kontextu je třeba připomenout krátce nedělní Otázky V. Moravce, které se točily kolem tématu výstavby dopravní infrastruktury. Jsme v tom asi desetkrát horší než Polsko. Výmluvné byly obrázky polské a rakouské dálnice dostavěné k českým hranicím, kde na ně nenavazovalo nic. Prý by se mohlo někdy v roce 2026 začít stavět. Tak brzy? To snad ne. Možná 2036, ne? Ale vlastně my za pár let postavíme jaderné bloky, tak dálnice zvládneme levou zadní ještě dříve.

Exministr Havlíček přes moderátorovy protesty označil za hlavního viníka aktivistu pana Patrika, prý „pošuka“, který tu desítky let blokuje dopravní stavby. Týmiž ústy však lamentoval nad dlouhodobým nedostatkem peněz na tento druh staveb. To, co prý potřebujeme, vyžaduje nová řešení, hlavně plédoval za 30-50 leté dluhopisy. Pak se trochu dostal do pasti, když mu byla připomenuta dnešní výše sazeb.

Příznivě mě překvapil ministr dopravy Kupka svou věcnou a konsensuální pozicí. Nicméně ani z něj jsem neměl pocit, že by se Česko mohlo stát vyspělou zemí, ačkoli všichni ve studiu – včetně ekonoma Havránka – souhlasili s klíčovou rolí infrastruktury pro rozvoj ekonomiky i společnosti jako takové (výstavba další infrastruktury nemusí být prý tak přínosná v zemích, kde už ji mají, třeba ve Francii nebo Německu – další ukázka toho, jak zoufale na tom jsme). Havránek upozornil ovšem na to, že u nás úřady neumějí vyčíslit přínos plánovaných staveb.

Možná by Havlíček kontroloval, že za to může také pan Patrik. Havránek naopak chválili Ředitelství silnic a dálnic a apeloval na to, aby se využilo toho, že tu instituci konečně vede schopný člověk. Kromě toho nadhodil téměř všespasitelný plán, kterým zmátl oba politiky: prý je třeba investovat obrovské rezervy centrální banky do globálního technologického pokroku, a tak lze prý získat ohromné peníze. Prý to ale vyžaduje souhlas vlády i opozice.

Za zmínku snad stojí ještě skeptický postoj pana Havránka k tomu, zda někdy budeme mít v ČR rychlovlaky. Prý to nakonec ani nemusí být výhodné. Ministr Kupka se pak pokusil svým až dětsky didaktickým způsobem panu Havránkovi vysvětlit, proč vysokorychlostní železnice potřebujeme a že je mít budeme.

Výsledek debaty? Jako téměř vždy to samé: nesrozumitelný chaos návrhů a tvrzení. Snad se můžeme utěšovat nad tím, že aspoň premiér je schopen občanům podat jasnou zprávu o tom, že umí nakoupit kečup, mléko, máslo, nutellu, kolu a srovnat ceny. Udělal to přehledně a jasně. Představuji si, jak takto bezelstně, pomalu, klidně a s důrazem na to, aby neuniklo ani jedno slovo, prezentuje ředitel fabriky dozorčí radě, jak jeho fabrika je oproti konkurenci zcela neschopná. A k tomu ten vítězoslavný úsměv. Jen se na to podívejte, na rozdíl od Otázek V. Moravce to stojí opravdu za to:







https://www.novinky.cz/clanek/domaci-levnejsi-a-lepsi-nakupy-v-nemecku-objevil-uz-dokonce-i-premier-fiala-40449757

