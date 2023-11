O výhodách a nevýhodách přímé demokracie

Z praxe Pirátské strany: Odvolání Jakuba Michálka z širšího vedení strany

9. 11. 2023 / Jiří Hlavenka

čas čtení 4 minuty

Jak známo, na přímou demokracii se u Pirátů věří jak na neposkvrněné početí, s následující argumentací. Přímá demokracie je nejkratším spojovacím článkem mezi členstvem (či obecně "lidmi") a výkonnou mocí, umožňuje vyjádřit i realizovat jeho vůli. (To je pravda). Přímá demokracie pak učí členy a lidi obecně účastnit se správy země, což je přece pozitivní, to je to co chceme. (To je taky pravda, možná jen těch pár lidi zlynčovaných davem by zde jemně nesouhlasilo).