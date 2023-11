Lékaři bez hranic: Pacienti a zdravotnický personál v Gaze uvízli v ostřelovaných nemocnicích - Útoky musí okamžitě skončit

12. 11. 2023

V uplynulých 24 hodinách byly nemocnice v Gaze vystaveny neúnavnému bombardování. Nemocniční komplex Al-Šifa, největší zdravotnické zařízení, kde stále pracují zaměstnanci MSF, byl několikrát zasažen, včetně porodnice a ambulantních oddělení, což si vyžádalo mnoho mrtvých a zraněných. Bojové akce v okolí nemocnice neustávají. Týmy MSF a stovky pacientů jsou stále uvnitř nemocnice Al-Šifa. MSF naléhavě opakuje své výzvy k zastavení útoků na nemocnice, k okamžitému zastavení palby a k ochraně zdravotnických zařízení, zdravotnického personálu a pacientů.



"Situace v al-Šifě je skutečně katastrofální. Vyzýváme izraelskou vládu, aby zastavila tento neutuchající útok na zdravotnický systém v Gaze. Naši zaměstnanci a pacienti jsou uvnitř nemocnice Al-Šifa, kde těžké bombardování od včerejška neustává," říká Ann Taylorová, vedoucí mise MSF na okupovaných palestinských územích.



Nemocnice Al-Šifa je hlavním nemocničním komplexem v pásmu Gazy, má 700 lůžek a poskytuje akutní a chirurgickou péči. V současné době není v Pásmu Gazy žádné jiné zařízení, které by bylo schopno přijmout a ošetřit tolik pacientů se složitými, někdy i život ohrožujícími zraněními. Navzdory pravidelným útokům a nedostatku personálu se daří udržet nemocnici v provozu. Včera nemocnice Al-Shifa přišla o elektrický proud. Sanitky se již nemohou pohybovat pro zraněné a nepřetržité bombardování znemožňuje evakuaci pacientů i personálu. V době psaní tohoto článku jsou naši zaměstnanci svědky toho, jak jsou lidé při pokusu o útěk z nemocnice ostřelováni.



"Je zde mnoho pacientů, kteří již byli operováni a nemohou chodit. Nemohou se evakuovat, řekl doktor Mohammed Obeid, chirurg MSF v nemocnici Al-Šifa. Potřebujeme sanitku, abychom je mohli přesunout, nemáme sanitky, abychom všechny tyto pacienty evakuovali".



"Nemůžeme odejít, protože od [včerejšího] rána do dneška jsme operovali asi 25 pacientů. Když tu nebudu já nebo druhý chirurg, kdo se o pacienty postará?" zeptal se Obeid. Je tu pacient, který potřebuje operaci, a další už spí [v narkóze]."



Lékaři bez hranic odsuzují rozsudek smrti civilistů, kteří jsou v současné době uvězněni v nemocnici Al-Šifa, podepsaný izraelskou armádou. Je třeba, aby všechny válčící strany urychleně a bezpodmínečně uzavřely příměří; do celého pásma Gazy musí být okamžitě dodána humanitární pomoc.



MSF ztratila kontakt s chirurgem, který pracuje a ukrývá se v nemocnici Al-Kuds se svou rodinou. Další zdravotnická zařízení, včetně nemocnice Al Rantisi, kterou MSF v minulosti rovněž podporovala, byla údajně obklíčena izraelskými tanky.



Naléhavě vyzýváme USA, Spojené království, Kanadu, členské státy Ligy arabských států, členské státy Organizace islámské spolupráce a Evropskou unii, které opakovaně vyzývají k dodržování mezinárodního humanitárního práva, aby neprodleně přijaly opatření k zajištění příměří. Hrůzy, které se před našima očima odehrávají v Gaze, jasně ukazují, že výzvy ke zdrženlivosti a dodržování mezinárodního humanitárního práva nebyly vyslyšeny. Cílevědomá práce na dosažení příměří je nejúčinnějším způsobem, jak zajistit ochranu civilistů.





Od 7. října byly zraněny tisíce lidí, z nichž mnozí jsou v kritickém stavu a budou vyžadovat složité operace a trvalou léčbu po několik týdnů, ne-li měsíců. Toho lze dosáhnout pouze úplným příměřím a bezpodmínečnými dodávkami humanitární pomoci včetně přístupu k potravinám, palivu a vodě; na tom závisí přežití lidí v Gaze.







Zdroj v angličtině ZDE

