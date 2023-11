"Izrael nelikviduje Hamás. Likviduje Gazu"

14. 11. 2023

Moderátorka Z Ammánu se k nám nyní připojuje místopředseda jordánské vlády a ministr zahraničí Ayman Safadi. Pane ministře Safadí, mohu se vás na úvod zeptat, jordánský král Abdulláh byl o víkendu na tomto mimořádném summitu arabských a muslimských vůdců. Ale kromě toho, že se sešli, aby odsoudili válku, se popravdě řečeno neuskutečnilo nic konkrétního, co by ji mohlo ukončit.



Jordánský ministr zahraničí: Dobrý večer. Myslím, že to, co by mělo tuto válku ukončit, je jednotný celosvětový postoj, který by byl v souladu s mezinárodním právem, v souladu s našimi společnými lidskými hodnotami. Říci, že Izrael v této válce překročil všechny etické, humanitární a právní hranice. Arabský summit, arabský muslimský summit byl společným zasedáním Organizace islámské konference, Islámské organizace a Ligy arabských států a zdůraznil,, že tato válka musí skončit.





Mezinárodní společenství musí nést tuto odpovědnost a jednat společně, aby tuto válku zastavilo. Ano, nesplnili jsme očekávání lidí. Ne proto, že bychom nechtěli, ale proto, že co uděláte v případě této bezohledné války, kterou Izrael rozpoutává navzdory vůli mezinárodního společenství, jak se to projevilo při hlasování Valného shromáždění. Všichni se tedy snažíme ze všech sil spojit a zastavit to, co lze s velkou jistotou označit za genocidu. Ale Izrael neposlouchá, neposlouchá své spojence, neposlouchá nikoho, kdo mu říká, že to, co děláte, je čiré šílenství, které pohltí celý tento region vlnou nenávisti, která bude deformovat generace po celá léta.





Moderátorka: Chci říct, že samozřejmě velmi, velmi dobře znáte argumentaci izraelské vlády. Říkají to zcela jasně, dokud podle jejich slov nezničí Hamás v Gaze, aby už nikdy nebyl schopen uskutečbnit takový masakr, jaký jsme viděli 7. října, tak to nepřestane.





Jordánský ministr zahraničí: Definujte, jak chtějí Hamás zničit? Nezničí Hamás, zničí Gazu. Ničí tam živobytí milionů lidí a myslím, že záběry, které jste právě ukázali na obrazovce, hovoří výmluvněji, než by se kdokoli z nás mohl vůbec pokusit popsat ohromnost zločinů, které Izrael páchá. Hamás je myšlenka. Myšlenku nemůžete vybombardovat. Jediný způsob, jak zajistit, aby se to, co se stalo, už neopakovalo, je skutečně se hluboce napřímit a zeptat se, proč jsme na tomto místě? A přesvědčit palestinský lid, že má před sebou budoucnost důstojné svobody a státu. A Hamás stojí mezi nimi a mezi touto budoucností.





Jordánský ministr zahraničí: Podívejte, všichni nepřetržitě pracují na tom, aby zajistili propuštění rukojmích. To je postoj, který jsme všichni v arabském světě zaujali. Izrael si také musí uvědomit, že to, co dělá, prostě ničí živobytí 2,3 milionu obyvatel Gazy, a myslím, že je to prostě nepochopitelné a nemohu. Nevím, podle jakých měřítek je přijatelné, aby Izrael pokračoval v zabíjení civilistů. Ničit školy, ničit nemocnice. A spojovat to s propuštěním rukojmích. Všichni chceme propuštění rukojmích, ale zároveň chceme, aby ta válka skončila, protože ta válka prostě zabíjí lidi. 11 180 Palestinců.





Moderátorka: Jak říkám, izraelská vláda. Omlouvám se, že jsem vás přerušil. Nemáme moc času. Izraelská vláda je zcela jasné, že hodlá v tomto pokračovat.. Je proto velmi obtížné hovořit o nějakém konci hry vzhledem k tomu, kde se nacházíme. Ale jak si představujete, že bude Gaza spravována poté a je, je nějaká dohoda s Jordánci? Aby se na té správě podíleli v jakékoli fázi?





Jordánský ministr zahraničí: Především musíme vědět, o jaké Gaze se bavíme, až tato izraelská válka skončí. Způsob, jakým tato válka probíhá, promění Gazu v naprosté trosky, kde lidé nebudou mít ani přístup k lékům nebo nebo k palivu, aby mohli udržet děti v inkubátorech podle vaší reportáže, kterou jsem právě zmínil.





Kromě toho si myslím, že bychom se všichni měli vrátit k otázce, proč se tento konflikt stále vyhýbá řešení? Odpověď zní: Protože okupace, která je zdrojem všeho zla, nadále existuje.





Naší vizí je vize, kterou říkáme už léta, region míru, cestou k tomuto míru je řešení dvou států, které se naplní. Palestinců právo na svobodu a vyřeší obavy Izraele o bezpečnost. To, co chceme, je mír v regionu, a aby se tak stalo, musí skončit okupace, aby Palestinci a Izraelci žili v míru. V oblasti, která zažila dost válek a dost ničení, platí, že války problém nevyřeší, pouze toto.





Moderátorka: Pane ministře, děkuji vám, že jste se k nám dnes večer připojil.





Zdroj v angličtině:



