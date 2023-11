Izrael: Proč Netanjahuovi ministři působí nedůvěryhodně

15. 11. 2023

Pořad rozhlasu BBC World at One interviewoval Gilu Gamlielovou, izraelskou ministryni pro výzvědné informace a položil ji dvě konkrétní otázky. Navzdory úsilí interviewující reportérky ministryně obě věcné otázky ignorovala a jen emocionálně nejasně blábolila. Působí to nedůvěryhodně. Není to ojedinělý případ. Takto reagují na otázky západních novinářů snad všichni představitelé Netanjahuova režimu. No, posuďte sami. (JČ)



Moderátorka pořadu BBC World at One, 13. 11. 2023, třináct hodin: Ministerstvo zdravotnictví Gazy, které je řízeno Hamásem, nyní uvádí, že v nemocnici Al Šifa bylo za poslední tři dny zabito 32 lidí. Tento počet zahrnuje i tři předčasně narozené děti. Ašifa je hlavní nemocnicí v Gaze a podle Světové zdravotnické organizace již nefunguje jako nemocnice. Je to téměř hřbitov. Nemocnice je ze tří stran obklíčena izraelskými vojáky a došlo jí palivo. Izrael tvrdí, že Hamás má pod nemocnicí velitelské středisko. Hamas to popírá. Izrael však také trvá na tom, že během bojů na nemocnici neútočí. Ministerstvo zdravotnictví sděluje, že uvnitř je stále nejméně 2300 lidí, a tamní lékaři se obávají, že zbývajících 36 novorozenců, kteří potřebují léčbu na jednotce intenzivní péče, může zemřít. Připojuje se k nám Gila Gamlielová, izraelská ministryně pro výzvědné informace. Dobré odpoledne.





Gila Gamlilelová: Dobré odpoledne.





Modeerátorka: Jaké máte informace o tom, že Hamás pod nemocnicí nejen fungoval, ale stále funguje?







Gila Gamlilelová: Teprve nyní je vidět, že tam šli teroristé s RPG proti našim vojákům přímo z nemocnice. Bohužel se s tím potýkáme každý den. Vojenská zařízení Hamásu se nacházejí v těsné blízkosti. A jsou pod zařízeními OSN, masovými školami, dalšími místy protestů a pod. Zabírají nemocnice a využívají všechny lidi uvnitř Gazy jako lidské štíty. Co musíte udělat, a my všichni musíme pochopit, že naším cílem a tím, co musíme udělat, je postarat se, aby byla Gaza svobodná. To, co musíme udělat, je osvobodit Gazu od tohoto. Hamás je pro palestinský lid největším nepřítelem.





Moderátorka: Ale to, na co se ptám, se týká konkrétně nemocnice Al Šifa, protože záběry, které odtamtud přicházejí, jsou prostě strašné, v neposlední řadě záběry nemluvňat, která musela být převezena. Která jsou všechna pohromadě na jednom lůžku. Takže moje otázka se týká důkazů, které máte o Hamásu pod nemocnicí Al Šífa.





Moderátorka: Ale moje konkrétní otázka. Promiňte, odpusťte mi, odpusťte mi, ale my jsme o těchto věcech už hodně informovali Rozumím a hodně jsme se na to zaměřili. Moje konkrétní otázka se týká toho, co se děje pod nemocnicí al Šifa.



Gila Gamlilelová: Máte to nejen v nemocnici Šifa, ale dole z nemocnice Šifa, dole mimo, jak vidíte nyní o ostatních nemocnicích a všude. Já co nemohu pochopit je, jak existuje nepochopení, že Západ je další Izrael. Poslední obranná linie, pokud Hamás nebude poražen. Budu vám všem opakovat: To, co teď řešíme, je, že to jsou lidé, kteří používají své občany jako lidské štíty a to dělá Hamás. Což je rozsáhlé využívání této nemocnice, zdravotnického zařízení, sanitek pro vojenské účely, které je třeba zdůraznit, že podle pravidel války a toho, co jsou, co dělají, tento Hamás nechrání lidi uvnitř Gazy, ano. Máte to nejen v nemocnici Šifa, ale dole z nemocnice Šifa, dole mimo, jak vidíte nyní o ostatních nemocnicích a všude. Já co nemohu pochopit je, jak existuje nepochopení, že Západ je další Izrael. Poslední obranná linie, pokud Hamás nebude poražen. Budu vám všem opakovat: To, co teď řešíme, je, že to jsou lidé, kteří používají své občany jako lidské štíty a to dělá Hamás. Což je rozsáhlé využívání této nemocnice, zdravotnického zařízení, sanitek pro vojenské účely, které je třeba zdůraznit, že podle pravidel války a toho, co jsou, co dělají, tento Hamás nechrání lidi uvnitř Gazy, ano.





Moderátorka: Ptám se vás jako ministryně zpravodajských služeb, proto se ptám na ty zpravodajské informace, které máte. Přejděme k jiné záležitosti. Jde o to, že od těch útoků na nemocnici zkrachovala jednání, která, jak jsme pochopili, probíhala o rukojmích, o propuštění rukojmích. Co nám o tom můžete říci a jaký je vývoj v této věci, zda dojde k propuštění rukojmích, o čemž samozřejmě Izrael vždy říkal, že je jeho prioritou?







Moderátorka: Ideální by bylo, kdybyste odpověděla na otázky, které vám dávám, čistě proto, že vysíláme mnoho informací a spoustu různých faktorů o tom,, co se děje na Blízkém východě a jako ministryně zpravodajských služeb jste v pozici, kdy nás můžete informovat o tom, co se děje s vyjednáváním o rukojmích. Jistě víte, že v Izraeli je strašně moc lidí, kteří jsou zoufalí a potřebují to vědět.







Gila Gamlilelová: Mohu vám jen říci, že Izrael nerozlišuje mezi únosci ani na základě jejich občanství, ani podle jiných kritérií. A my pracujeme a děláme vše pro to, abychom jim umožnili odejít a umožnili jim, aby se dozvěděli o svých blízkých.





A chci, aby se ozvala Británie a všechny státy, aby nám s tím pomohly, a aby požádaly a řekly Hamásu, ať je okamžitě pustí na svobodu a přivede je domů. Tato výzva k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech našich spojenců bez výjimky. Věřím, že nejen my vidíme, že všechna média po celém světě musí pochopit, že když jsou... -







Moderátorka: Dobře, Gilo Gamlilelová, ministryně zpravodajských služeb. Děkuji vám. Moc vám děkuji za rozhovor.







Zdroj v angličtině ZDE

Jak říkáte, a jak všichni vidíme, když vidíte, co se děje v nemocnici Šífa, že naši vojáci přivezli palivo, dali ho ven a Hamás jim nedovolil, aby si to vzali, víte co?Musíte pochopit, s čím a s kým máte tu čest. Máte co do činění s teroristy, že jsou horší než ISIS a co dělají, jako jste viděli, co se děje v Izraeli. To nedává smysl, že znásilňovali ženy. Upalovali lidi zaživa. Řekněte ne, ale musíte to vidět.Hamás nyní drží přibližně 239 rukojmích. Zcela popírá jejich práva. A v rozporu s mezinárodním právem a Izraelem, to, co potřebujeme říci, a potřebuji váš hlas. Sarah, potřebuji, abyste to přednesla Červenému kříži, aby bylo dovoleno je navštívit, navštívit je, abyste viděla, jak je to s jejich životem, jejich potřebou, jejich léky. Co? Co je s nimi? Tento hlas neslyším a potřebuji to.