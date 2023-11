Argentinský prezidentský kandidát Milei byl ponížen v debatě, která ukázala, jak tyto populistické podvodníky potopit

Massa zahnal ultraliberálního pravicového outsidera Mileiho do defenzivy ostrými otázkami, v nichž se dožadoval podrobností o jeho nejkontroverznějších návrzích. Tím svého soupeře vyřadil. A samozřejmě Milei, jako všichni populisté - kteří nabízejí diagnózy toho, co je špatně, ale jejich návrhy na řešení těchto problémů jsou bludy, sofistika, fantazie, které nelze uskutečnit - koktal, ztrácel se ve svých úvahách, potil se, nedokázal odpovědět ničím solidním a možným. Uchyloval se k urážkám, úhybům, ale divákům dával jasně najevo, že je ztracen, nemá odpovědi a umí jen obviňovat.





Viděli jsme váhavého kandidáta, který opakoval nastavené fráze, na pokraji ztráty kontroly. Vystaven Massou jako v panelové diskusi, Milei nedokázal vysvětlit, jak hodlá zrušit centrální banku, dolarizovat argentinskou ekonomiku nebo zpoplatnit veřejné školství. Massa mluvil jako prezident a Milei jako pouhý televizní diskutér, nesouvisle a váhavě, až ztratil řeč, když se ho zeptali, co by udělal pro zlepšení bezpečnosti v zemi, jejíž kriminalita je na velmi vysoké úrovni typické pro Latinskou Ameriku.





Přesto ještě před debatou ukazovaly průzkumy veřejného mínění Mileiovi tříbodový náskok před jeho soupeřem. Argentinci žijí již desítky let pod peronistickými režimy střídanými krátkodobými pravicovými vládami, v nichž obě strany končí stejně katastrofálně, s inflací požírající mzdy a rozsáhlou a nestoudnou vládní korupcí.





Milei tak představuje jinou alternativu k oběma skupinám, které již prokázaly, že nejsou schopny uspokojivě vládnout. Problém je, že tou alternativou je člověk, který věří, že může mluvit s duchem svého psa (který byl naklonován)...





Milei investoval přibližně 50 000 USD do naklonování svého psa Conana, kterého vlastnil od roku 2004 až do jeho smrti v roce 2017. Klonovací společnost oznámila existenci nejméně čtyř Conanových "vnoučat", pojmenovaných na počest vlivných ekonomů, jako jsou Murray, Milton, Robert a Lucas, což je odkaz na osobnosti, jako byl Milton Friedman. To jméno psa je na počest filmu Conan s Arnoldem Schwarzeneggerem.





Ještě před vstupem do politiky v roce 2021 byl Milei známý veřejnosti jako televizní komentátor a jako člen cover kapely Rolling Stones. Přestože je řazen ke krajně pravicovým kandidátům, některé jeho postoje jsou na konzervativní poměry překvapivé, například obhajoba homosexuálních sňatků. Milei, který v mládežnických kategoriích působil jako brankář argentinského týmu Chacarita Juniors, vystudoval ekonomii na univerzitě Belgrano a získal dva magisterské tituly v oboru. Kromě akademické kariéry, v níž více než 20 let vyučoval, pracoval také jako konzultant pro velké finanční skupiny, jako je HSBC.





V roce 2017 Milei spustil pořad "Demoliendo Mitos" (Bořič mýtů), který se vysílal na YouTube a v rádiu. Díky protikorupčnímu obsahu plnému agresivních útoků na politiky již tehdy projevoval známky svých volebních ambicí. Ačkoli jeho sledovanost nedosahovala úrovně známých influencerů, Milei upoutal pozornost televizních stanic a pokračoval v účasti v hlavních vysílacích časech estrádních pořadů argentinské televize.





Tato vystoupení zahrnovala debaty s různými hosty, včetně podnikatelů, politiků, fotbalistů a celebrit z různých oborů. Právě v jednom z těchto pořadů se svěřil s podrobnostmi o svém těžkém dětství a o odstupu, který si v dospělosti udržoval od svých rodičů.





Postupem času se jím budovaný styl "trumpovské povahy" stával stále extrémnějším, což ho dostalo do centra pozornosti veřejné debaty. V roce 2021 byl zvolen federálním poslancem a proslavil se svými provokativními výroky, často namířenými proti kirchnerismu a Juntos por el Cambio, dvěma hlavním argentinským politickým silám poslední doby.





Jeho rigidní diskurz ho také přibližuje krajní pravici. To nachází odezvu u střední třídy, zejména vzhledem k nárůstu nejistoty v Argentině, což donedávna nebylo tak běžné.





Jeho opakovaná vystoupení s motorovou pilou na akcích prezidentské kampaně symbolizují sliby drastického omezení státních výdajů, zrušení veřejných dotací a "rozchodu se status quo". Jeho mediální vystoupení, často v kožené bundě, s neupravenými vlasy, kotletami a vulgárními výrazy, s neustálými urážkami politických představitelů, se stala virálními na internetu a vytvořila konsolidovanou skupinu příznivců na sociálních sítích.





Jednu ze svých hlavních frází "¡Viva la libertad, carajo!" (něco jako "Ať žije svoboda, do píči!") opakuje při každém veřejném vystoupení.





A co na druhé stráně? Jak může být konkurenceschopným kandidátem někdo, kdo řídí ekonomiku se 124% inflací a kurzem dolaru přes 800 pesos? Massa spoléhá na hlasy přesvědčených peronistů, kteří tvoří asi 30 % voličů a kteří vždy volí kandidáta hnutí (bylo by nespravedlivé nazývat peronismus stranou). Počítá také s tím, že získá hlasy příjemců jednoho nebo více z ne méně než 141 sociálních dávek, které v zemi existují. Protože není nic, co by se dařilo a co by se nedalo ještě zhoršit, uchýlil se Massa v zemi, která se potýká se všemi myslitelnými druhy krizí, zrychlující se devalvací a vyčerpanými rezervami, k jednomu z nejpředvolebnějších populismů všech dob: snížil daň z příjmu prakticky všem obyvatelům. Podle Plánu Platita, bude nadále platit daň pouze 80 000 lidí s příjmy vyššími než 2 400 dolarů měsíčně. Aby toho nebylo málo, DPH z nákupu potravin bude vrácena "více než devíti milionům lidí".





A co ušlé daně, přibližně 700 miliard pesos? Ach, jo, o tom budeme uvažovat později, ne? "Mañana"...







Čtyři z deseti Argentinců jsou považováni za chudé (mezi dětmi do 14 let je chudoba téměř 55 procent) a země prochází hlubokou dluhovou krizí. Problém je v tom, že alternativa zřejmě nenabízí žádné skutečné řešení, jen zničení toho, co dosud nefungovalo. Více než 100 mezinárodně uznávaných ekonomů zveřejnilo 8. listopadu dopis, v němž varují, že případné vítězství Javiera Milei v argentinských prezidentských volbách by mohlo se ještě víc zhoršit ekonomiku země, která se již léta nachází v hluboké krizi.





Ekonomové v dokumentu uvádějí: "ačkoli zdánlivě jednoduchá řešení mohou mít svůj půvab, v krátkodobém horizontu pravděpodobně způsobí v reálném světě větší devastaci, zatímco v dlouhodobém horizontu výrazně omezí prostor pro politiku."





Podle jejich názoru jsou Mileiovy návrhy zveřejňovány jako "radikální odklon od tradičního ekonomického myšlení", ve skutečnosti však vycházejí z "laissez-faire ekonomiky", která představuje velké riziko, že způsobí další škody argentinské ekonomice a jejím obyvatelům.





Mezi signatáři dopisu jsou Francouz Thomas Piketty, autor bestselleru Kapitál v 21. století, Indka Jayati Ghosh, prezidentka Centra pro ekonomická studia a plánování na Univerzitě Jawaharlal Nehru v Dillí, a Američan srbského původu Branko Milanović, profesor na Graduate Centre of the City University of New York, London School of Economics, Institut Barcelona d'Estudis Internacionais a výzkumný pracovník Luxembourg Income Study, významného výzkumného centra pro nerovnost.





Milei prosazuje uzavření argentinských veřejných podniků, vystoupení země z Mercosuru, zrušení její centrální banky a nahrazení argentinské měny peso americkým dolarem.





Byla to však právě politika kvazidolarizace v 90. letech, která vedla ke krizi na počátku roku 2000, jež má dopady dodnes. Vynucená parita mezi pesem a dolarem vytvořila v zemi ekonomický kulturní rys, kterým je používání americké měny při každodenních transakcích.





Za rok a půl svého působení v Kongresu Milei neprosadil žádný projekt, ale - což jeho příznivci, převážně mladí lidé, velmi oceňují - dal svůj plat k dispozici prostřednictvím tomboly.





Je popíračem údajů o tzv. zmizelých z diktatury, kterou raději nazývá "válkou" (zmizelí jsou lidé, kteří byli během diktatury uneseni a poté zmizeli), a je popíračem klimatické krize (kterou definoval jako "lež socialismu"). Je proti potratům, feminismu a sexuální výchově ve školách, je pro použití zbraní pro každého, chce snížit daně, sociální programy a privatizovat státní podniky. A chce, aby lidé mohli prodávat své orgány, aby se uživili.





Peronistům a antiperonistům je společná v obraně a prosazování demokracie, právního státu a lidských práv. Milei se však s tímto konsensem rozchází. Chválí bývalou argentinskou vojenskou diktaturu, navrhuje konec centrální banky země, úplnou dolarizaci a přerušení obchodních vztahů s Čínou.





Myšlenky, které dráždí mozky a emoce voličů otrávených neschopností a korupcí všech vlád, které kdy viděli. Písně sirén, které odhalují kandidáty, kteří se po zvolení mění v medúzy.