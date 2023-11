Britská vláda podstatnou měrou zpřísnila svůj postoj k Izraeli

15. 11. 2023

Západní diplomaté se obávají, že dosavadní nekritický postoj Západu vůči chování Izraele nadlouho zdiskreditoval Západ ve většině světa

Moderátorka, BBC Radio 4, World at One, 14. 11. 2023, 13 hodin: Vláda Spojeného království podstatnou měrou zpřísnila svůj postoj k Izraeli. Britský ministr pro mezinárodní rozvoj Andrew Mitchell v Dolní sněmovně poslancům řekl, že kvůli rostoucímu počtu mrtvých v Gaze je nutné delší přerušení náletů a útoků na větším rozsahu území:

"Se službami a komunikacemi v Gaze pod bezprecedentní zátěží Je obtížné získat naprostou jistotu o tom, jak se události vyvíjejí, ale zprávy, které máme od partnerů, jasně ukazují na děsivé ztráty na životech, a to i mezi dětmi a humanitárními pracovníky."

Uvedl, že britská vláda naléhá na Izrael, aby dodržoval mezinárodní právo a chránil životy civilistů.

"Na izraelskou vládu v tomto smyslu naléháme. Musí jednat v rámci mezinárodního práva. Musí přijmout veškerá opatření, aby minimalizovala civilní oběti, omezit útoky na vojenské cíle a zastavit extremistické osadnické násilí na Západním břehu Jordánu."





Stínový ministr zahraničních věcí, labourista David Lammy, řekl:







"Každá smrt civilisty je obrovskou tragédií. Souhlasí se mnou pan ministr, že počet palestinských civilistů a dětí, kteří byli zabiti v uplynulém měsíci, je neúnosný? A souhlasí s tím, že Izrael musí změnit způsob, jakým vede tuto válku, a přijmout naléhavé konkrétní kroky k ochraně civilních životů?"





Moderátorka: Tato debata stále probíhá v Dolní sněmovně. James Landell je náš diplomatický zpravodaj a Jamesi, v obou hlavních britských politických stranách bylo dnes vidět opravdu znatelné zpřísnění jazyka a nátlak na Izrael.







James Landell: Myslím, že opravdu zajímavé bylo to, že Andrew Mitchell neopakoval jen to, co řekl premiér ve svém včerejším projevu, kdy premiér přitvrdil. Mitchell to v podstatě zopakoval, ale pak to posunul na jinou úroveň a udělal to dvěma způsoby. Jedním z nich byla emotivní povaha jeho jazyka, humanitární situace je neuvěřitelně hrozná. Příliš mnoho civilistů přichází o život, děsivá situace ztrát na životech v Al Šífě je nyní akutní, řekl.





A pak pokračoval slovy: "Nemocnice jsou místa bezpečí, schopná léčit pacienty se soucitem. Je znepokojující vidět, že toho nejsou schopny. Každé úmrtí civilisty je srdcervoucí, nelze pochopit bolest a ztrátu, kterou prožívají nevinní Palestinci."





To jsou tedy velmi emotivní slova náměstka ministra zahraničí. A pak druhý bod, který bych si vzal z toho, co řekl Mitchell, je že to obvyklé prohlášení, že ano, Izrael má právo se bránit, obnovit svou bezpečnost, přivést rukojmí domů bylo tak nějak zastrčené, uprostřed projevu. Nebylo to tak výrazné jako obvykle. Takže další příklad zpřísnění jazyka západních spojenců proti izraelské vládě kvůli způsobu, jakým vede své operace v Gaze,

Moderátorka: OK, tohle je samozřejmě veřejné. Co jste slyšeli o tom, co se říká za zavřenými dveřmi a jaká je povaha těch výměn názorů?





James Landell: Podívejte, diplomaté, zahraniční politici jsou neuvěřitelně znepokojeni, nejen kvůli situaci na místě, kvůli samotné hrůze toho, co vidíme den za dnem v Gaze, ale také kvůli důsledkům, rizikům eskalace, obavám, že potenciálně další skupiny, samozřejmě Hizballáh, by mohly být nuceny vstoupit do konfliktu jednoduše kvůli zhoršení humanitární situace v Gaze. To je první obava a druhá obava je prostě samotný negativní dopad na západní země, na pověst Západu v globálním světě. Když si promluvíte s jakýmkoli politikem na Blízkém východě nebo na globálním Jihu, jak tomu teď říkáme, tak reakci Západu na tuto situaci považují za něco naprosto neuvěřitelného. A říkají, jak to můžete dál podporovat, a tyto rozhovory, v soukromí jsou stále složitejší.





Moderátorka: Vraťme se k otázce Gazy a k tomu, co se tam děje. A samozřejmě dochází k zpřísňování jazyka. Poté, co se zaměřily zejména na hlavní nemocnici Al Šifa v Gaze, izraelské jednotky ji obklíčily a tvrdí, že Hamás operuje z tunelů pod ní. Americký prezident Joe Biden prohlásil, že tato nemocnice musí být chráněna. Místní novinář z areálu, který hovořil s BBC, uvedl, že tamní personál připravuje na malém nádvoří masový hrob pro asi 170 těl. V minulých dnech jsme také informovali o více než 30 předčasně narozených dětech. Izrael dnes prohlásil, že posílá do Gazy inkubátory, aby umožnil jejich evakuaci, ale ministerstvo zdravotnictví Gazy tvrdí, že v tuto chvíli se evakuace dětí neplánuje.





Moderátorka: Možná víte, že pokud jste nás včera poslouchali, Světová zdravotnická organizace konstauje, že nemocnice Al Šífa je nyní téměř jako hřbitov, protože těla se hromadí uvnitř i vně lékaře.





Rana Harjo, je ředitel programového managementu pro oblast východního Středomoří ve Světové zdravotnické organizaci. Dobré odpoledne. Děkuji, že jste se k nám připojil, co jste slyšel o nějaké snaze pokusit se ulehčit situaci v nemocnici, ať už jde o dodávku paliva, které bude v množství, které je pro nemocnici užitečné, nebo skutečně o inkubátory pro evakuaci dětí?





Lékař: Ano. Dobré odpoledne, Sarah, a děkuji, že jste se ozvala. Takže situace, jak jste zmínila, je naprosto katastrofální. Katastrofální. Nemohu. Už mi došla slova, abych to dál popisoval. Jsme skutečně ve velmi úzkém kontaktu s našimi kolegy, kteří jsou v národní kanceláři, protože máme národní kancelář v Jeruzalémě a na Západním břehu Jordánu a také jsme v úzkém kontaktu s kolegy za hranicemi na hranici v Rafáhu v Egyptě a dalšími humanitárními organizacemi, situace je skutečně z hlediska zejména pacientů, kteří potřebují naléhavou podporu života, jako jsou novorozenci, stejně jako mnoho, dalších lidí, situace je děsivá. Chci říct, že to je samozřejmě situace předčasně narozených dětí je naprosto strašná. My jsme měli 39 miminek, teď jich je 35, protože bohužel čtyři z nich nepřežily přerušované výpadky proudu. Chci říct, že inkubátory a respirátory se teď obsluhují ručně. Víte, lidé musí mezi výpadky proudu pumpovat. Takhle špatná je situace. Čtyři z těch dětí zemřely. Mnoho dalších zemřelo. Na jednotkách intenzivní péče jsou pacienti, kteří jsou odkázáni na ventilátory a respirátory.





Moderátorka: Víte, jaká komunikace je umožněna? Protože Izrael říká, že oni nechtějí útočit na civilisty, mluví o inkubátorech na baterie a o evakuaci dětí? Myslím tím, jestli se s tím dá něco dělat?





Lékař: Něco se dá udělat, samozřejmě. Logistika, to je to, o čem alespoň interně diskutujeme. Pokud Izrael opakovaně dává příkazy k evakuaci, musí alespoň tu evakuaci usnadnit. Teď jsme slyšeli, že už jsou téměř v podstatě ve městě Gaza a v severní Gaze. Ta je pod jejich kontrolou, což činí izraaelskou evakuaci možnou. Zatím jsme to neviděli. V nějakých konkrétních opatřeních, co se týče evakuace těch dětí, tak zatím probíhá logistika, probíhají diskuse mezi ministerstvem zdravotnictví a Červeným půlměsícem, palestinským Červeným půlměsícem a s úředníky ministerstva zdravotnictví v Egyptě, kteří jsou připraveni je přijmout, přijmout ty děti, ale samozřejmě je potřeba je nejdřív evakuovat z nemocnice v adekvátně vybavených sanitkách a dovézt k hranicím.





Moderátorka: Takže to chápete tak, že je to Izraele má možnost, aby to zařídil?





Lékař: Mělo by to tak být. Ano, to by mělo být. Předtím tam byly, zpočátku nějaké logistické problémy, kdy oni předtím, než tam byly izraelské síly, nechtěli, samozřejmě ty děti evakuovat v izraelských autech. Ale teď, to znamená, teď už opravdu nemáme moc možností, takže je potřeba jim zajistit bezpečný průchod, protože ta oblast je i nadále bombardována, to znamená, teď je tam něco kolem 3000, poslední číslo mám 3000 lidí, kteří se uchýlili na nemocniční dvory a i tam dál trvá bombardování. V severní Gaze opravdu není žádné bezpečné místo. Jižní nemocnice jsou naprosto přetížené a nejsou plně vybaveny, aby všechny tyto pacienty také přijaly. To je velmi zoufalá, velmi zoufalá situace.





Moderátorka: Děkuji vám mnohokrát. A měli bychom říct, že jsme se pokusili kontaktovat pět lékařů, se kterými jsme v nemocnici Al Šifa v pravidelném kontaktu. No, a dnes dopoledne se nám nepodařilo spojit se ani s jedním z nich.









